Vladimír Ustyanovič: Český prezident Ostuda si z ostudy ušil kabát

Nebudu opakovat co už je známo, ale dovolím si poukázat na souvislosti, které jsou známé již méně. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že český prezident se svojí manželkou mají čistý roční příjem cca 10 milionů korun. Neomaleně, arogantně žádá v přímém přenosu, aby se všichni čeští daňoví poplatníci skládali na paní prezidentovou Evu Pavlovou. Mohu souhlasit s názorem Jindřicha Rajchla, že se jedná o nenažranost (zdroj Facebook JR). Nemyslím si, že by kdokoliv bránil exsoudružce Pavlové najít si práci. Mohu uvést příklad, paní docentku Livii Klausovou, která v době, kdy byl prezidentem její manžel Václav Klaus, přednášela na vysoké škole ekonomické. V letech 2013 - 2018 paní docentka Klausová působila jako velvyslankyně České republiky na Slovensku. Samozřejmě si nedovoluji požadovat po nynějším prezidentském páru, aby si vzali za vzor výše zmíněný exprezidentský pár. Neboť jak praví lidové rčení, tam, kde nic není, ani smrt nebere. Jak jsem vzpomněl již dříve, prezident Zeman odváděl část svého platu na Fond ohrožených dětí, Klokánek. Kdyby byl Pavel normální chlap, tak dá své ženě kapesné, bude o tom mlčet a neztrapní se před celým světem. Mohu se domnívat, že paní Pavlová je, jakožto bývalý politruk, nezaměstnatelná, neboť politruky jsme v armádě brali za neužitečné parazity. Pavlová své schopnosti - neschopnosti předvedla při setkání prvních dam a pánů v Kyjevě. To už bylo memento nebo výstraha pro Pavla, že takzvané temné síly, jak říkal Václav Havel, je chtějí dehonestovat, což bohužel není žádný velký problém. Musím si ale položit zásadní otázku. Kdo v hradním páru nosí kalhoty? Podle indicií, které vychází z okolí prezidentského páru, to není současná hlava státu. Pamětníci si určitě pamatují na manželku prezidenta Gottwalda, Martu. Paní Marta vykonávala funkci první dámy, aniž by dostávala apanáž. Krásné to časy reálného socialismu, paní Eva zadarmo ani párky neohřeje. Z osobní znalosti Petra Pavla se mohu domnívat, že hořce lituje, že se nechal navést do funkce, na kterou nemá a mohu pouze spekulovat, že bude nejen nejsměšnějším prezidentem v historii České republiky, ale také nejnenáviděnějším. Pavel by mohl udělat státnický krok. Měl by abdikovat, vrátit se na chalupu do Černoučku a přestat se svou ženou dráždit občany. Vím, že je to utopie, ale udělal by čin prospěšný pro naši zemi, čin, který by mu vrátil vážnost evropského významu.

Otázka dne. Kdo je největší lhář? Nebudu se zamýšlet nad tím, zda bylo první vejce, nebo slepice. Zvýšení platu politiků neřeší ústavní soud. Což o to, ve státě, kde lež se stává politickou normou a kde v čele pomyslného pelotonu stojí český premiér Fiala, si parlament může zvýšit své platy včetně prezidentova, ale nesmí si vzít jako rukojmí soudce. Expremiér Babiš podal návrh na pětileté zmrazení platů poslanců. A nyní probíhá soutěž o většího či menšího lháře. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka prohlásil, že o separátních náhradách pro paní Pavlovou nevěděl. Na druhou stranu, kancléř prezidenta republiky Milan Vašina sdělil, že se s Jurečkou dohodl. Marian Jurečka, který bude znovu kandidovat na předsedu lidovců, by jako dobrý křesťan neměl lhát. Proč by nekandidoval? Chybička se vloudila. Nekrade a nelže. A když psychopat na filozofické fakultě vraždil nevinné studenty, tak on chlastal a křepčil na hity Michala Davida až do rána. Zhruba týden mu trvalo, než přiznal barvu. Pravda je velkou neznámou. Můj názor křesťana je takový, že lidová strana čeká na Godota a Jurečka jako neúspěšný podnikatel, který vsadil na politiku a upsal se peklu, vede lidovce úspěšně k zániku. Jediný zázrak v podobě senátora Čunka by mohl lidovce pokropit živou vodou.