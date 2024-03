reklama

Zajímavé je, že co chvíli slyšíme, že nebudou peníze na důchody pro ty, kteří celý život pracovali. Ale zatím jsem neslyšel, že nebudou peníze na dávky pro ty, kteří v životě nepracovali. Česká republika rostla v reálném HDP posledních devět kvartálů díky Fialově hrůzovládě pouze o 1,4 %, přitom například Indonésie o 8 %.

Co rezonovalo českými i zahraničními médii, byla návštěva prezidenta Macrona v Praze. Macron podepsal akční plán s Fialou, který předpokládá konečné vítězství Ukrajiny, což je podle veškerých vojenských odborníků utopie. Připomíná fanatickou víru ve vítězství vůdce třetí říše, kdy už Rudá armáda byla v Berlíně a ten stále mluvil o konečném vítězství německých vojsk. I papež František prohlásil, že Ukrajina by měla vyvěsit bílý prapor. Premiér Fiala by měl mít na základě těchto reálných skutečností představu o mírovém urovnání konfliktu na Ukrajině a nečekat, až Rusové pošlou jaderný pozdrav do Prahy. Toto se týká také generála Pavla, toho času prezidenta České republiky, který by se neměl chlubit, že sehnali 300 tisíc granátů pro Ukrajinu, když ta k těm granátům nemá potřebný dostatek děl.

Nedávno bylo 10. výročí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Ukrajina vydává takzvané vojenské dluhopisy, které jsou garantovány státem Ukrajina. Roční úroková sazba je 11%. O čem se nemluví je to, že jedním z největších věřitelů Ukrajiny je Ruská federace. Menšími věřiteli jsou Velká Británie, Francie, Německo. Největší dluhopisy nad 10 000 hřiven může emitovat pouze jediná banka, a tou je rakouská Raiffeisen Bank, přičemž Ukrajinci drží Raiffeisen Bank na seznamu společností, které podporují válku. A to je ukázka maximálního ukrajinského pokrytectví. Stát Ukrajina garantuje věřitelům 100% splacení peněz. Tuto garanci můžeme zařadit mezi největší mýty tohoto století. Ukrajinská vláda slíbila, že nebude sledovat původ těchto peněz. Takže pračka na peníze se roztočila na maximální obrátky a Fialova kampelička může evokovat různé závěry. Válečné nebo vojenské dluhopisy v historii nejsou nic nového a nikdy nedopadly dobře, příkladem je první světová válka. Československý ministr financí Alois Rašín prohlásil, kdo válku vedl ať platí, kdo půjčoval ať nenaříká, Ti, kdo financovali válku, ji pouze prodlužovali.

Události posledních dnů implikují nejen ekonomické otázky, ale také čí zájmy prosazuje premiér Fiala. Demonstrující zemědělce nazval proruskými silami a v konfrontaci s reportérkou Terezií Tománkovou urputně a sveřepě trval na tom, že toto neřekl. Moderátorka mu to dvakrát zopakovala, ale Fiala, který je už pověstný svojí chorobnou lhavostí trval na svém. Fiala na adresu demonstrujících zemědělců prohlásil, že zváží, zda dotace, na které mají zemědělci nárok nepřesune do jiné dotační položky.

Otázka pod čarou. Je únosné, aby takto postižený člověk byl v čele jakékoliv vlády? I prezident Zeman se vyjádřil k nutnosti předčasných voleb vzhledem k nekompetentnosti tohoto kabinetu. Další akt proti zájmu České republiky následoval odmítnutím společného jednání České a Slovenské vlády. Důvod: setkání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, jedním z nejzkušenějších ministrů zahraničí ve světě. Zajímavé, že u polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorskeho to nevadilo. Toto vládní megalomanské panoptikum má asi představu, že řídí celý svět a bude zasahovat do zahraniční politiky suverénních států a v případě, že to nebude korespondovat s progresivistickým světovým názorem, přeruší s daným státem například diplomatické styky. Tak jsem zvědav, jak si prezident Pavel přijede do Spojených států pro studenou sprchu v podobě inaugurovaného prezidenta Donalda Trumpa. Nyní navštívil prezidenta Trumpa maďarský premiér Viktor Orbán, který vydal prohlášení, že Donald Trump nezahájil žádnou válku a vnímá ho jako mírotvůrce.

Nyní se ještě vrátím k napudrovanému válečníkovi prezidentu Macronovi, který by rád zatáhl evropské země do válečného konfliktu s Ruskou federací. Pozapomněl asi, jak dopadl Napoleon a rád by dělal válečný byznys cizíma rukama. Bývalý ukrajinský generální prokurátor Svjatoslav Piskun reaguje na prohlášení Macrona, že pošle na Ukrajinu vojáky. Explicitně se vyjadřuje k choutkám Francouzů, cituji: "Tam, kde Francouz prolije kapku krve, prohlásí, že je to moje země, dejte mi půdu, přístav, byznys." Nezapomeňme, že v roce 1918 Francouzi byli v Oděse a Němci v Kyjevě. Nikdo z nich nechtěl odejít.

Nyní se vrátím na českou politickou scénu. Výrok Napoleona Bonaparta, že hloupost v politice není hendikepem, je přímo šitá na míru zbytečnému ministru pro zbytečné záležitosti Martinu Dvořákovi, který prohlásil, že strana SPD jsou fašisté. Myslím si, že k fašismu mají blíže ti, kteří nepřipouštějí jiný názor, ti, kteří preferují kolektivní vinu a ti, kteří za slovní projevy zavírají lidi do vězení a jiné vyhazují ze zaměstnání. Nezapomenutelný výrok Mirka Topolánka o noci dlouhých nožů a zřízení útvaru pro závadové politické názory při ministerstvu vnitra, adresně vedou ke konkrétním, hnědě zabarvujícím se politikům. Ani se nemusí objímat se sudeťákem Berndem Posseltem. Nebudu na nikoho ukazovat prstem, ani na Petra Pavla, ani na Petra Fialu, ani na lidovce. Likvidátora česko-slovenských vztahů Petra Fialu mohu důvodně i bezdůvodně podezřívat z panického strachu, aby se slovenským prezidentem nestal Peter Pellegrini. Autoritativní prohlášení premiéra Fialy, že by rád viděl prezidenta Putina ve vězení, mu vyvrátil jeho bezpečnostní poradce Martin Pojar slovy, že to bude těžko proveditelné, on za tebou nepřijde. Kampelička je kampelička.

