Vladimír Ustyanovič: Je lepší mít v čele armády ovcí lva, než mít v čele armády lvů ovci

Je to urážka Fialovy vlády všem ženám, nebo je to strach z nich? Nedávno proběhlo v médiích, že Fialova vláda bude navrhovat určité kvóty žen v řídících funkcích ve velkých korporacích. Vyděsilo mně to, ostatně tato vláda mně děsí už dva roky. Abych nehovořil pouze o ženách, tak tuto teorii přetransformuju do mužského pohledu, protože jsem muž. Zjednodušeně budu používat kvóty pro mužský element. Dříve narození určitě najdou podobnost nikoliv čistě náhodnou. Uvedu pár příkladů. Chlap s inteligencí topiče parní lokomotivy bude dosazen na ředitelské, nyní manažerské, místo. Nevadí, že oboru, který má řídit, vůbec nerozumí, ale je to ten správný kádr. Dalším kritériem bude barva očí, barva kůže, nebo prohlášení, že uznává dvacet devět pohlaví. Kvalifikační předpoklad tak bude završen. Narážím na podobnost s kvalifikačními předpoklady v padesátých letech, kdy byl nejdůležitější dělnický původ a členství v KSČ, odbornost byla nepodstatná.

Tento Fialův návrh už nemá charakter anarchie, ale je to ryzí anachronismus. Je to absolutní urážka a plivnutí do tváře všech žen, zejména všech schopných žen, které se vypracovaly do řídících pozic vlastní pílí, houževnatostí a studiem. Je pravdou, že máme typy, které o sobě prohlašují, že jsou chytré a krásné, ale já bych to nazval v konkrétním případě, pozorný čtenář tuší koho tím myslím, pravým opakem. Hlupák neví, že je hlupákem a tím, jak je hloupý, tak slova, které z něj padají, uvazují škrtící smyčku jeho více a více deficitnímu intelektu a všem je pro smích. Mohu citovat Oskara Wilda ,,inteligence není věc nakažlivá." Dovolím si uvést pár příkladů. Třeba Markétu Pekarovou nebo Adamovou, která se vydala na cestu do Kazachstánu, kde z ní padaly takové perly, že musely být mediálně prezentovány. Udělala ostudu nejen sobě, ale také České republice a návrh, že by ji neměli pouštět na zahraniční cesty, je naprosto opodstatněný. Další myšlenkový gigant evropské politiky je Ursula von der Leyenová, která obvinila prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, že způsobil v celé EU protesty farmářů a může i za změnu klimatu. Za protesty farmářů, mohou především podmínky, které pro ně EU navrhla a poté schválila. Pokud bude uskutečněn návrh Fialovy vlády - jedna třetina žen v řídících funkcích velkých korporací, například v bankách - na základě typologie těchto dvou a jim podobných dam, mohu to vnímat jako promyšlený a strategický vládní plán na razantní snížení zisků cizáckých bank. Pak je to znamenitá myšlenka, bohužel z říše science fiction.

Musím smutně souhlasit s výrokem francouzského císaře Napoleona Bonaparta, který prohlásil, že v politice není hloupost handicapem. Tuto formulaci splňuje nikým nevolená eurokomisařka Věra Jourová, která zavedla pojem nezdravá demokracie ve vztahu k Maďarsku. Myslím, že psychicky nezdravá je Jourová. Domnívám se, že v demokratických státech může být pouze jedna demokracie, bez jakýchkoliv přívlastků. Liberální demokracii, kterou vyznávají progresivisté jako náboženství, nazval slovenský politolog fašismem s lidskou tváří. S tímto jeho názorem se plně ztotožňuji, protože progresivisté nechtějí diskutovat a vynucují si svoji pravdu i s využitím špinavých metod jako udávání a podobně.

Americký konzervativní komentátor Tucker Carlson udělal rozhovor s prezidentem Vladimírem Putinem a jaká byla reakce? Liberální politici kvičeli jako prasata před porážkou, jak je to možné, že někdo dělá rozhovor s ruským prezidentem. Jenom podotknu pod čarou, že bych také přivítal rozhovor s paní Jourovou, která byla rok ve vazbě za dotační podvody a má otázka zní, jak by její kauza dopadla, kdyby korunní svědek nezemřel?

Představitelé Evropské unie vyjeli po Tuckeru Carlsonovi, jako foxteriér po lišce s tím, že ho zařadí na sankční seznam EU. Jak si vůbec může dovolit tato nikým nevolená evropská klaka něco takového prohlásit vůči novináři, který dělá svoji práci? Elon Musk, jeden z nejúspěšnějších univerzálních podnikatelů na světě, ne-li nejlepší, se proti tomuto vyjádření zástupců EU ostře vymezil. Jenom fragment z rozhovoru Carlsona s Putinem: řekl, že Rusko nechce válku, není nepřítel Spojených států a žádá mír. Toto si přeji lidé na celém světě. Jenom pro připomenutí, americký režisér Oliver Stone, který byl účastníkem války ve Vietnamu a dobře ví, co je to válka, natočil s Vladimírem Putinem čtyřdílný seriál. Nevím, kam nás chtějí zahnat naši vládní váleční štváči, nebinární pan Lipavský, psychicky labilní Černochová a další, když je jasné, že armáda, čítající 30 000 osob není schopna obránit ani Středočeský kraj, přičemž Rusové poslali do Afriky 40-ti tisícový vojenský kontingent. V historii ČR nám nikdo nikdy nepomohl. A článek 5 Washingtonské smlouvy? Tam je nám permanentně nalháváno, že jeden za všechny a všichni za jednoho, což je absolutně živá propaganda. Podle článku 5 platí, že žádný stát se k ničemu nezavazuje, pouze podle svých možností pomůže napadenému státu. Například zásobuje dekami a jinou humanitární pomocí. Taky bych si dovolil položit otázku, proč dodneška nemáme ukrajinského velvyslance v Česku. Odpověď je jednoduchá, roli užitečného idiota jsme splnili a Ukrajina nás už nepotřebuje. Premiér Fiala žádal v Bruselu granáty pro Ukrajinu, ty však vyrobila jižní Korea a prodala je Američanům. Jak se lidově říká, bič z lejna neupleteš a když upleteš, tak s ním nezapráskáš.

Nyní z domova. Koaliční spor se prý vyřešil přejmenováním zmocněnce na poradce. Teď už jenom stačí přejmenovat průsery na úspěchy a triumf Fialovy vlády je zaručen. Poprvé v životě půjdu k evropským volbám. Budu volit strany, které hájí české národní zájmy, aby se tady nerozšířil liberalismus, progresivismus, přeloženo do češtiny, fašismus s lidskou tváří. Odchod z Evropské unie je jediné správné řešení, protože EU začíná být škodnou, nebo se vrátit před Lisabonskou smlouvu.

