Vladimír Ustyanovič: Kdo žije pro mstu, měl by vykopat dva hroby

Prohlášení náčelníka generálního štábu Karla Řehky o zvažované základní vojenské službě mě do slova a do písmene zaujalo. Už dříve jsem psal ve svých komentářích, že i neutrální státy, jako je Rakousko, donedávna i Švédsko, mají povinnou základní vojenskou službu. Doufám, že náčelníka generálního štábu a ministryni obrany Janu Černochovou nevede jenom touha pomstít se Putinovi k tomu, aby poslali naše záklaďáky, které sice ještě nemáme, bojovat na Ukrajinu.

reklama

Jak hovořil v Partii Terezie Tománkové Lubomír Zaorálek k tématu základní vojenské služby, generátor prázdných slov Karel Řehka nejenom straší lidi válkou, ale je to i mimo realitu. Já jen mohu dodat pár otázek k zamyšlení. Kde se nachází kasárna, v kterých by byla vojska ubytována? Kde jsou vytyčena shromaždiště, kde by povolanci byli shromážděni a umístěni a zajistil by se jim takzvaný přijímač a náležitý výcvik? Ano, souvisí to zase s kapacitou kasáren a výcvikových prostor pro tyto odvedence.

Odpovím velice stručně. Tyto otázky jsou bezpředmětné, protože naše armáda je koncipována na profesionální jednotky, a tisíce kasáren, které jsme měli, byly buď rozprodány, nebo v rámci privatizace rozkradeny. Tady se vyjádřím akademicky k návrhu náčelníka generálního štábu Řehky a je to je asi poprvé, kdy budu zoufalému Řehkovi fandit. Představa, že všichni ti chciválkové, popíjející dosud latté v pražských kavárnách, včetně jejich duhových kámošů s šedesáti pohlavími, zažijí vojenský dril, musí být uspokojující také pro všechny vojáky, kteří znají význam slova vojna.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% ČSSD 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 3% Zelení 0% hlasovalo: 10528 lidí

Mohu souhlasit s komentářem JUDr. Ondřeje Dostála, který říká, že by voliči pětikoalice měli zbystřit. Vláda pro ně má program pro první dva roky po škole bez nutnosti řešit brigády či drahé bydlení. Vhodné pro všech šedesát pohlaví, latté si dáte na opušťáku. Bonus: Možnost umřít v nějaké zástupné válce, kterou zařídí Černochová. Nepochopil jsem význam prohlášení pana prezidenta, že, volně řečeno, základní vojenská služba by byla fajn, ale pouze na papíře. Prostě by to byl takový registr jmen pro orientaci, ale nikoho by to k ničemu nezavazovalo. Důležité je, že to chápe pan prezident. I když možná ani on ne.

Pojem "dobrovolné předurčení" je pravděpodobně jedinou specialitou České republiky v rámci struktury Severoatlantické aliance. Zase jsme asi podle premiéra Fialy jedineční. Je smutné, že do dobrovolného předurčení se nepřihlásili synové prezidenta Petra Pavla ani syn našeho premiéra Martin Fiala. Určitě to mohou změnit, protože jejich zodpovědnost, ke které jsou vedeni, musí být pevným bodem jejich výchovy. A takzvané morální majáky, jejich rodiče, je vedou určitě také k vlastenectví. Tím nemyslím vlastenectví pro barmské ženy.

Vyzývám všechny osoby, zejména chlapy, kteří tvrdí, že válka na Ukrajině je naše válka, aby se mobilizovali. Též všechny osoby bez rozdílu pohlaví s ukrajinskou vlajkou - Avdijivka padla, je nás tam potřeba. Vlasteneckou povinnost mladých mužů z Ukrajiny bych chápal tak, že buď budou prosazovat mírové řešení a nebudou nechávat válečný byznys dělat cizíma rukama, nebo odejdou na frontu a budou umírat za zkorumpované oligarchy.

Znám situaci na Ukrajině a válečné řešení tato situace nemá. Smutné druhé výročí občanské války se v Praze projevilo účastí významných osob, jako prezidenta České republiky Petra Pavla, představitelů pětikoalice a například Dany Drábové, na vzpomínkové akci. Šokující na tom bylo, že se objevily beztrestně nacistická hesla, vlajky pluku Azov, vlajky válečných zločinců Banderovy armády. Co budou dělat orgány, činné v trestním řízení? Věřím, že už konají...

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Ve jménu klamu a lži Vladimír Ustyanovič: Stávkokaz, disident Alexandr Vondra Vladimír Ustyanovič: Zjistíš-li, že jedeš na mrtvém koni, tak z něj co nejrychleji sesedni Vladimír Ustyanovič: Šílený římský císař Nero a vládci jemu podobní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama