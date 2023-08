Vladimír Ustyanovič: Když se lež stává pravdou a pravda lží

reklama

Nebudu komentovat prezidentský výběr ústavních soudců, kdy kariérní komunista na hradě kádruje soudce, kariérního komunistu, kdo z nich má větší charakterový deficit. Ať se to líbí nebo ne, zákony platily pro všechny soudce v trestních senátech včetně předsedy ústavního soudu Baxu, mimo jiné kandidáta komunistické strany Československa. Jeho jako by se tehdejší doba netýkala. Devalvace lidských hodnot má nyní charakter pádivé inflace. Škoda, že už nežije pan prezident Havel, byla by to krásná divadelní hra. Něco jako Audience. Právník JUDr. Ondřej Dostál komentuje pro Život v Česku: „Vládnou nám feťáci, hysterici, bankrotáři, v nejlepším případě průměrní lidé bez vzdělání. Kde selhal výběr elit?"

Nad tím mohu spekulovat názvem knihy profesora MUDr. Koukolíka Mocenská posedlost. Stručně řečeno psychopati různého typu a jejich enormní přesvědčovací schopnosti jim dávají šanci uplatnit se v politice a ti neúspěšní skončí většinou v kriminále. Ukázku debilizace společnosti předvedl ministr Rakušan na svém Twitteru: „Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde." Na to mu odpověděl europoslanec Zahradil: „Souhlasím a děkuji, pane ministře, že jste takto prohlásil poválečný odsun Němců za správný. Ještě to, prosím, zdůrazněte některým politikům, novinářům a aktivistům."

Tento člověk by měl být odvolán z funkce ministra vnitra. Už včera bylo pozdě. Co s tím udělá prezident Petr Pavel, když jeho ministr dá legitimitu odsunu Němců. Pojede se prezident s pokorou jemu vlastní a v předklonu omluvit svým přátelům, odsunutým sudeťákům, za slova arogantního a natvrdlého ministra? Pravděpodobně asi ne, ale věřím, že přijede s kyticí za dívkou, která se stala obětí vraždy ve stadiu pokusu, spáchané mladým ukrajinským šílencem.

Tweet JUDr. Ondřeje Dostála o nevzdělancích, kteří nám vládnou, dopadl na úrodnou půdu podle hesla „potrefená husa se okamžitě ozve". Bylo uraženo ego ministra Rakušana, a proto se arogantně, jak je mu to vlastní, vymezil vůči JUDr. Dostálovi. Tento bývalý učitel na pozici ministra se asi chce zapsat do dějin. Je pravdou, že jeden takový učitel se negativně zapsal do dějin – tímto učitelem byl Heinrich Himmler.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 4730 lidí

Nyní pár čísel z aktuálního průzkumu. Až 70 proocent občanů považuje situaci na Ukrajině za hrozbu pro bezpečnost ČR. Zároveň ale 54 procent nesouhlasí s kroky vlády na podporu Ukrajiny a 56 procent soudí, že vláda podporuje Ukrajinu příliš mnoho. Zajímavé. Slova premiéra Fialy, že prioritou naší vlády je podpora Ukrajiny, mne děsí, protože prioritou by měli být naši občané. Což se neděje, příklad, přidělování bytů Ukrajincům na úkor českých rodin, které na to čekaly třeba sedm let. Další ukázka dvojího metru, kdy komentátor Daniel navštívil Charkov a první, co mu sdělil taxikář, bylo, ať si sundá šátek v barvách ČR, ať si uvědomí, že tady je na Ukrajině a jiné státní symboly tam nepatří. Apeluji, aby se žlutomodré vlajky sundaly a odstranily ze státních institucí, památníků, jako například v Terezíně. Nikde, ani v Rumunsku, Řecku, Bulharsku, natož pak Německu a dalších zemích, nevisí jediná ukrajinská vlajka, jak mi sdělili mí známí, kteří nedávno tyto země navštívili.

Další výrok, který můžeme slušně nazvat nepravdou, pronesl Rakušan, když řekl, že ve většině evropských zemí je zavedena korespondenční volba a my patříme k těm, kteří ji nemají. Pro ujasnění, z 50 států Evropy má 24 z nich v nějaké formě tuto volbu zavedenou. Mohu se pouze domnívat, že pan Rakušan mohl být pod vlivem bílého prášku, který je hodně populární zepředu i zezadu v hnutí STAN, jehož je předsedou, nebo se inspiroval u bílých linek ODS v Brně.

Zastavte tuto nesmyslnou válku, protože jsme svědky goebbelsovské propagandy, kdy náš mainstream za podpory ministerstva obrany a zahraničí prohlašoval, že „Ruská armáda odebírá čipy z myček a ledniček, aby opravila svůj vojenský hardware, protože už tam nejsou žádné polovodiče. Ruský průmysl je v troskách". Kdyby byl v troskách, tak neletí na Měsíc a nevyvíjejí nové technologie ve zbrojní výrobě.

Nepodporuji žádnou válku, příčí se mi, že umírají lidé na obou stranách z důvodu zájmu zahraničních mocenských elit. Jak už zazněl návrh z NATO, Ukrajina by měla obětovat část svého území výměnou za členství v NATO. Někdo asi neví kudy kam. Podpora Ukrajiny byla zpočátku v pořádku, ale nyní se z toho zrodil byznys největšího kalibru. Šéfové náborových středisek si staví vily ve Španělsku, a jedna paní se dokonce vyjádřila, že díky válce se konečně dostala k sestře do Německa. Viz reportáž Daniela, kterou jsem zmínil. Nechci přispívat na válku na Ukrajině. Desítky tisíc mladých Ukrajinců parazitují na sociálních vymoženostech států, které jim poskytly takzvaný azyl. V pořadu Aby bylo jasno Jana Bobošíková prohlásila, že nejvíce přestupků v ČR páchají Ukrajinci. Obrázek ať už si udělá každý sám.

Vzhledem k tomu, že většina území Ukrajiny je mimo zónu konfliktu, domnívám se, že by měli odejít do bezpečné části své země. Pracujících Ukrajinců je tady 90 tisíc, ale chybí mi to B, co dělá ten „zbytek“, kterého je u nás 500 tisíc. Přísná azylová politika je pro naši vládu neznámým pojmem, proto bych rád vládě sdělil, neděkujeme, odejděte.

Na závěr bych chtěl podotknout, že ukrajinská armáda použila kazetovou munici, která je ve všech vyspělých státech zakázaná. Kdo toto poruší, by měl být podle mého názoru zbaven veškeré podpory, a jsem zastáncem nedodávání zbraní do jakéhokoliv válečného konfliktu. Ukrajina je opravdu zemí neskutečných možností a nepoznané korupce. Tato moje úvaha se netýká Ukrajinců, kteří jsou odkázáni na humanitární pomoc a žijí z ruky do úst.

