Vladimír Ustyanovič: Kocáb, Hřib v Aréně J. S. neboli zase se mi chtělo zvracet

V první řadě to byl spolupracovník StB, nyní extrémní rusofob nenávidějící všechno ruské včetně ruského národa. Každým slovem z něho stříkají jedovaté protikomunistické výrazy jako z mamby černé. Tento nenávistný jedinec pléduje každým slovem za zrušení KSČM, asi zapomněl, že jeho kamaráda Václava Havla jednoho z likvidátoru československého hospodářství zvolili komunisté za prezidenta Československé republiky jednomyslně. Důležité vzpomenout, že tento bývalý spolupracovník StB nepatřil k těm, které státní bezpečnost přitlačila ke zdi nebo vydírala, ale jak sám přiznal, chtěl si vzít Američanku tak, aby neměl problémy. Je to stejná garnitura morálních zrůd, jako je bývalý europoslanec Štětina rovněž spolupracovník StB pod krycím jménem Plavec. Tento bývalý novinář byl ve svém oblíbeném Sovětském svazu známý jako falešná pětka. Kocáb po sametové revoluci ruku v ruce s kamarádem Kratochvílem doslova a do písmene vytunelovali Investiční fond Trend. Nějaká miliarda se přece může hodit navíc, když máte v zádech prezidenta s jeho možností udělit milost pro kamarády a kamarádky, jak to Václav Havel praktikoval.

Dalším giga myslitelem v tomto diskuzním pořadu byl Hřib. Na dotaz k Hřibovi jaké je jeho stanovisko k válkám v Libyi, Iráku a Sírii a zda má pocit, že obyvatelům těchto zemí se žije lépe. Jeho odpověď by se dala nazvat standardně klasická hřibovina. Jako primátor se nevyjadřuji k politice jiných státu. Tento intelektuál, ale debil jak tyto lidi nazývá známý spisovatel Nassim Nicholas Taleb. Vnímá tyto lidi jako sebestředné sociopaty, kteří jsou zahledění do svého narcisistického zrcadla. Schizofrenie primátora Hřiba se projevila v jeho vyjádření k zahraničí politice, že Česká republika nepoděkovala Tchaj-wanu za dodané prostředky. Můžeme si myslet, co chceme, ale výlet Hřiba se svoji partou poslancem Michálkem a bývalou porno hvězdou Olgou Richterovou na Tchaj-wan zaplatili daňoví poplatníci Prahy. Asi navazovali důležité obchodní vztahy, potažmo nabízeli pracovní místa do pražských hodinových hotelů, protože podle posledních informací chce Hřib regulovat prostituci v Praze. Rovněž není pravdou, že Hřib se nevěnuje zahraniční politice. Během jeho působení na Pražském magistrátě zlikvidoval podstatnou měrou obchodní vztahy z Čínskou lidovou republikou. Úspěšně narušuje vztahy s Ruskou federací. Je to prostě škodná. Jak říká lidové moudro liška nemění zvyky, pouze mění srst. Z významných politických střepů je hlášení poslance Kolaji do Bruselu, že jsme si dovolili zvolit tři nové členy rady pro Českou televizi. Aby se tím zabývala pouze komise k tomu určená. Nad tímto výrokem a touto iniciativou zůstává rozum stát a také z toho mrazí. Musím se absolutně ztotožnit s komentátorem Info.cz Petrem Holcem, cituji: „Piráti jsou udavači“. Je to sekta, novodobí fanatičtí komunisté podobní, jako ti v padesátých letech, bez sociální inteligence. Zářným příkladem je europoslanec Kolaja, nynější senátor Wagenknecht, poslanec Michálek a spol. Tady máme historické srovnání, jak zrádce československých parašutistů Čurda, vyzval československé výsadkáře, kteří se ukrývali v kryptě pravoslavného kostela v Reslově ulici „Vzdejte se, nic se vám nestane“. Byli to hrdinové, kteří se nevzdali a raději si vzali život vlastní rukou. Primátor Hřib si neudělal chvíli, aby na jejich hrob položil loni v létě kytici. Je fakt, že by nás teď nečekala poprava od německých fašistů, ale čekalo by nás udání do Bruselu což se stalo. Otázka zní, jak jsme si mohli zvolit nové tváře do rady České televize, Českým Parlamentem, a Českými voliči. Zejména jim vadí, tím myslím těm udavačům ekonomka Anna Lipovská, Lubomír Veselý a Pavel Matocha. Jak si mohla Česká republika dovolit zvolit české zástupce do rady České televize bez souhlasu samozvaných protektorátních gauleiteru nikoliv sedících v Reichstagu, ale v Bruselu.

Největším politickým střepem posledních dnů, byla spackaná operace atentátníků na naše zastupitele. Každý čtenář podprůměrné brakové špionážní literatury to musí brát, jako nepovedenou parodii na špionážní román. První nesrovnalost, nadporučíkovi Koudelkovi přišel anonym, že ruský vrah chce otrávit naše komunální politiky. Druhý paradox, že článek o tom atentátníkovi vzápětí vydal redaktor Kunda v Respektu. Třetí paradox, při dotazování policie sdělil, že musí chránit své zdroje, takže státní zájem má nižší validitu, než připitomělý článek v Respektu. Další úsměvná kapitola této kauzy byl takzvaný souboj a asi taky vylhaný dvou pracovníků Ruské ambasády. Oba dva byli vyhoštěni. Pochopil bych, kdyby byl vyhoštěn jeden organizátor této akce, protože ten druhý je nevinný. Jednoduchá matematika.

Závěr, připadá mi, že celou kauzu nařídila nadporučíkovi Koudelkovi C.I.A. a tento celé zpackal. Otázka na závěr, kolik bylo vyhoštěno zpravodajských důstojníků, potažmo diplomatů Spojených států, Francie, a Německa, kteří vykonávají rozvědnou činnost proti České republice. Asi tady něco smrdí. Poznámka pro čtenáře, tituluji plukovníka Koudelku nadporučíkem, protože jim brzo bude v případě, že efektivita jeho služby bude i nadále pokračovat stejným tempem.

