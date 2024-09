Vladimír Ustyanovič: Konec pirátů v Čechách aneb Velký pirátský podvod?

Vraťme se k meritu věci. Nejvyšší kormidelník české vlády Petr Fiala prohlásil na síti X počátkem ledna 2024: "Ano, nevyvíjí se to dobře, a to jen dokazuje, že jsme na správné cestě." Domnívám se, že tento protimluv by mělo zkoumat psychiatrické konzilium. Dovolím si vyjádřit svůj názor k nejvyššímu vedení ODS, že by měli co nejrychleji přepřáhnout. Může se stát, tak jako nyní v krajských volbách, kdy skoro celou Českou republiku zabarvila modrá tsunami, že v příštích parlamentních volbách bude tento efekt daleko výraznější včetně výrazně stoupajícího počtu možných budoucích koaličních partnerů pro stranu ANO, jako bohaté nevěsty, a budou soutěžit o právo první noci. Jedná se o seskupení Stačilo!, popřípadě seskupení stran PRO, SPD a Trikolora.

Nyní zpět k potápějící se pirátské bárce, o které jsem přesvědčen, že to byl pouze marketingový projekt, který neměl šanci na úspěch, ale nadělal nevyčíslitelné škody pro českou ekonomiku. Pirátská strana byla prezentována jako obrovský tým IT specialistů, kde skoro každý Pirát je "napůl ajťák a napůl génius". Bohužel opak je pravdou, přičemž živým důkazem je elektronický občanský průkaz a giga průser s nefunkční digitalizací stavebního řízení. Ryba vždy smrdí od hlavy. Není mi jasné, jak se těmto diletantům mohly svěřit vysoce specializované projekty v hodnotě desítek miliard korun. To mi nabízí srovnání, jako by se řezník, ač výborný, přihlásil do konkurzu na přednostu chirurgické kliniky a uspěl.

Nyní předsednictvo Pirátů složilo své funkce včetně předsedy Ivana Bartoše. Jak říká staré námořnické pravidlo, potápějící se loď opouštějí jako první krysy. Živým důkazem je Markéta Gregorová, jediná pirátská europoslankyně, která prohlásila po dotazu na stanici CNN Prima NEWS, zda bude usilovat o předsednickou funkci, že samozřejmě ne. Dovolím si podotknout, komu by taky předsedala, když do roka Pirátská strana zmizí z politické mapy.

Jediné, co Pirátům nemohu upřít, je bleskový nástup do možného korupčního potenciálu, kterým se můžou rovnat starým dobrým zavedeným stranám. Výlety na Tchaj-wan, likvidace česko-čínských vztahů a tak dále. Hřibovy aféry jako primátora hlavního města Prahy nebo angažmá Pirátů v různých pražských částech se mohou vyrovnat telenovelám jihoamerické provenience.

Jsem přesvědčen, že tato vláda nereflektuje jednu moudrost. Chytrý člověk se díky vzdělání stává o něco málo chytřejším, hlupák o mnoho nebezpečnějším. Proto mimo jiné vyčítám prezidentu Zemanovi, že jmenoval do funkce ministra zahraničí neschopného Jana Lipavského, který je, podle mého názoru, v zahraniční politice nebezpečnější než kilo semtexu. Je to Pirát a podle prezidenta Klause jsou Piráti čiré zlo (zdroj XTV).

V témže pořadu Václav Klaus prohlásil, že senátní a krajské volby budou znamenat větší či menší facku Fialovi. Výsledek, knock-out Fialy. Celoživotní poslanec Benda legenda, který vypadá, jako by se narodil v poslanecké lavici (mimo jiné absolvent strojní průmyslovky v Praze za toho strašného totalitního režimu), vypustil ze svých úst moudro, odpovídající absolventu plzeňských práv, že si budeme muset zvyknout na účast komunistů.

Jsem přesvědčen, že jsme si už dávno zvykli, že komunisté jsou už vlastně "in". Nemusím chodit daleko pro příklady, agent rozvědčík, toho času prezident, a paní prezidentová, v letech 1989-1992 ministr hospodářství ČSFR Vladimír Dlouhý, Karel Dyba a další.

Na závěr použiju známé rčení a nechám na čtenářích, ať si osoby a obsazení určí sami. Nejdokonalejší pomsta na lháři je přesvědčit ho, že jeho báchorkám věříte.