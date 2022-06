Vladimír Ustyanovič: Markéta Pekarová se minula povoláním

Marta Gottwaldová a Markéta Pekarová – jedna by všechno znárodnila a druhá by všechno prodala.

reklama

Zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek se musí obracet ve svém politickém hrobě rychlostí větráku za to, co si TOP 09 zvolilo do svého čela za myšlenkového giganta. Od této chvíle se této straně, která by se v současných předvolebních průzkumech nedostala ani do sněmovny, neřekne jinak než TROP09. Markéta Pekarová alias Marta Gottwaldová 2 dovede vždy překvapit. Hodně by mě zajímalo, kam by prodeje ze státních firem doputovaly.

Výrok Markéty Pekarové Adamové o prodeji státních podniků rozvířil nejenom debatu mezi ekonomy, ale taky mezi politiky včetně těch koaličních. S bezelstným výrazem komického poručíka Goodbodyho prohlásila, teď volně cituji: „Stát by neměl vařit pivo a měl by prodat všechny státní podniky.“ Mám mlhavé podezření, že tento nápad nevyplodila hlava Markéty Pekarové Adamové, protože tato dáma, která rychleji mluví, než myslí v případě realizace výše uvedeného projektu by musela mít předpřipravenou prováděcí strategii.

Pro stručnost jeden příklad a tím je vysoce ziskový státní podnik Budějovický Budvar, který dosáhl v letošním roce nejvyššího obratu a z toho vyplývá výše zisku. Skoro třicet let zástupci Budvaru bojují v různých arbitrážích s Američany o tuto světoznámou značku. V drtivé většině Budvar tyto spory vyhrál. Když dáme na misky vah nezaměnitelnou chuť a kvalitu Budějovického Budvaru s americkými patoky, které chutnají podle pivních odborníků jako přefiltrovaná koňská moč. Prodej Budvaru by byl národohospodářský zločin a můžeme se už jenom dohadovat, ke komu by značka směřovala. Odhadl jste správně vážený čtenáři, k Američanům.

Trenér Luděk Bukač, jeden z našich nejlepších hokejových trenérů prohlásil o určitém typu lidí, že jsou to persony simplex. Do této kategorie bych rovněž zařadil paní Markétu. Z ekonomického hlediska pochybuji, že rozprodej státních podniků by plnohodnotně sanoval státní rozpočet. Tam paní Markéta s bolševickou lstivostí a komunistickou přímočarostí určitě nedohlédne, protože její mozkové buňky, řečeno sportovní terminologií jsou v těžké defenzivě. Každému pologramotnému jedinci musí být jasné, že když státní firma vydělává, tak hlavním úkolem státu je, aby vydělávala ještě více. Nedovedu si představit, že by podobný francouzský myšlenkový gigant, stejně jako Pekarová, chtěl prodat všechny státní firmy. Jsem přesvědčen, že by následovala další Velká francouzská revoluce.

Je nabíledni, že Pekarová se minula povoláním. Slušela by jí vojenská uniforma z několika důvodů. Vojenský režim by ji umožnil často mlčet. Za druhé, cílem armád je ničit vše co jim padne pod ruku k čemuž jsou skvěle vycvičeni a to se paní Martě Gottwaldové alias Adamové úspěšně daří. Vzorové ukázky jsou různé destrukce zahraničně politických vztahů a jako jeden z příkladů bych chtěl uvést urážku maďarského premiéra Orbána a jeho zahraniční politiky. Tato dáma, která nepostavila ani kozí chlívek, což je činnost, která znamená určitou schopnost něco vytvořit, by desítky let prosperující státní firmy obratem ruky prodala a s největší pravděpodobností by došlo k odklonu financí do předem nastavených kapes. Nejspíše se inspirovala Radovanem Vávrou, který zlikvidoval Union banku, což nebyl ten nejšlechetnější čin, na který doplatili nejen drobní střadatelé, ale rovněž firmy v severomoravském regionu.

Poznámka pod čarou, slavíme 80-ti leté výročí akce Antropoid. Jedním z členů skupiny byl Jan Kubiš. Prostřednictvím svých rodičů jsem měl čest seznámit se s jeho bratrem Františkem Kubišem, který po útěku Jana Kubiše putoval do koncentračního tábora Buchenwald. Mnozí z jeho rodinných příslušníků se z tohoto tábora nevrátilo. Je pro mne nepochopitelné, proč byl přizván k tomuto památnému pietnímu aktu německý velvyslanec. Je to slušně řečeno netaktní a ptám se pana profesora politologie, myslíte si, že Čeští lidé už zapomněli, nebo si myslíte, že si už můžete všechno dovolit?

Vladimír Ustyanovič

Psali jsme: Nelad ve Fialově vládě. Pekarová tvrdě narazila na Jurečku. Ožehavé téma Budvar? Raději ztrátové dráhy, poštu či ČT, navrhují Svobodní Jeden průzkum a TOP 09 ztrácí nervy. To vám uniklo. Holec nevěřil svým očím „Takže Bartoši a Pekarová... rozkrádat...“ Stropnický utřel opozici nad půllitrem, koluje VIDEO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.