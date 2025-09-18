Vladimír Ustyanovič: Mráz nepřichází z Kremlu, ale z Ministerstva vnitra

Ale toto pravidlo se netýká extremistů, kteří ženou své občany do války, jež není jejich válkou. Prosazování progresivismu neboli přeloženo liberálního fašismu má už hodně zavražděných formou atentátů nebo atentátů ve stadiu pokusu po celém světě.
Liberalismus se týká stran současné vládní koalice, zejména strany Dozimetr-STAN a Fialovy ODS. Obě strany se částečně liší, ale mají jeden společný gen, a tím je úzká provázanost se zločineckým prostředím. Od jejich hlavních představitelů by se mohla učit italská mafie, která z velké části ovlivňovala státní správu v Itálii včetně státních institucí v 80. letech, a jejich protagonisté díky státním zástupcům a soudcům skončili v těžkých žalářích. Věřím, že této odměny se dočkají níže jmenovaní představitelé české vlády, kteří porušili zákon.
Zrození strany STAN mělo samo o sobě kriminální podhoubí. Ohánějí se názvem "starostové", ale ti skuteční starostové pečují o blaho své obce a nejsou ve zločineckých strukturách s cílem nekontrolovatelně takzvaně žrát a mlaskat. A nyní fakta.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Čekám, že Vít Rakušan vyleze na střechu budovy ministerstva vnitra s namířeným telefonem na pankráckou věznici se slovy: "Už je čas, přátelé, po nabytí pravomocného rozsudku v kauze Dozimetr pravděpodobně skončím mezi vámi. Sorry, teď to není o Babišovi." V kauze Dozimetr začali už zpívat, a to nikoliv "skřivánci na niti“. Zkušený státní zástupce z vrchního státního zastupitelství v Praze Adam Borgula dobře ví, co dělá.
Ne nadarmo se říká, že podnikatel Michal Redl byl hlavním personalistou hnutí STAN. Podle spolupracujícího obviněného Pavla Dovhomilji se schůzky konaly v Redlových bytech. Co je důležité, v dubnu 2022 se na Ministerstvu vnitra konala schůzka, které se účastnili Vít Rakušan, Věslav Michalik, Petr Gazdík, Stanislav Polčák a PR poradci Lukáš Novák a Jan Němec. Rakušan byl vybrán svými kmotry za předsedu STAN, strany, která byla transparentností volby podobná volbám v Severní Koreji. Asi řešili, "jak zlepšit život občanů v ČR".
Věřím, že Rakušan by z kauzy Dozimetr nejraději obvinil Putina, kterého asi "obdivuje", když ho nechal vystavit na budově Ministerstva vnitra. V kauze Dozimetr figuruje spousta kokainu, špinavé peníze a drancování rozpočtu Pražského dopravního podniku ve prospěch kampaně STAN a TOP 09, kde hraje určitou roli čerstvý otec a rusofob Jiří Pospíšil. Jenom odbočka, je to ten zastánce legálního kupování dětí a určitě by asi přivítal, kdyby ho tato kauza minula, neboť v posledních televizních vystoupeních mi připadal, že ho dostihla "laktační psychóza".
STAN vznikl jako byznysový projekt ve Zlíně a měl financovat volební kampaň STAN a TOP 09. Šifrované telefony, které dal Rakušan dětem na hraní, mi připadá jako úmysl, aby děti všehoschopného otce mohly komunikovat s "mafiánskými strýčky". Myslím si, že strana Dozimetr je magnetem, jehož rovný charakter se dá přirovnat k houslovému klíči.
O Miss eutanázie Michaele Šebelové jsem toho již dost napsal včetně jejího návrhu, aby už čtrnáctileté děti mohly rozhodovat o vlastní eutanázii. Nechápu, jak tuto osobu s empatií "dozorkyně plynové komory" může někdo volit. Jak někdo komentoval, byla by dobrá dojička, zatím ale dojí stát na náhradách mimo svůj poslanecký plat. Volit STAN mi připomíná indiána sedícího na větvi, kterou řeže pilkou a těší se, že bude mít dřevo na zimu.
Další rakušanovinou byla donucená rezignace policejního prezidenta Švejdara ještě dříve, než Rakušan nastoupil do funkce ministra. Předpokládám, že Redl měl seznam lidí a Rakušan otrocky poslouchal jeho pokyny, a tak se stalo, že šéfem ÚZIS jmenoval Petra Mlejnka, který ani neměl nejvyšší bezpečnostní prověrku. O mafiánských praktikách se vyjádřil poslanec Michálek, kdy v Poslanecké sněmovně prohlásil, že STAN a TOP 09 si z tunelování Pražského dopravního podniku platili kampaň. Další STANař, Liberecký hejtman Martin Půta, je souzen za přijetí úplatku ve výši 100 milionů korun. Tento výčet kauz strany Dozimetr mi připadá jako četba kroniky sicilské mafie.
Českému světovému lídru Petru Fialovi věří jen 19 procent lidí. Nejméně z třiceti kabinetů, sledovaných OECD. To už není na ručník, to už je na obrazně řečeno rituální sebevraždu Fialova kabinetu. Velkým otazníkem je, proč zejména prvovoliči volí primárně Piráty a STAN? Možná si myslí, že svět stojí na tom, zda mají všude nebinární záchody, manželství pro devianty a volbu pohlaví.
Mohu jenom doufat, že v první řadě u nás proběhnou parlamentní volby regulérně a že do nich nezákonně nezasáhne rudý gentleman z Hradu. Kauza IKEM, ve které podal po důkladné analýze trestní oznámení senátor Robert Šlachta, se týká předražených zakázek až o 25 procent pro ODS a nazval to přímo výpalným. Hlavní roli má v této kauze skoro už šíbr, profesor Ivan Netuka, který je dobře známý z takzvané Fialovy Kampeličky. Netuka přes tuto záložnu poslal nejméně 19 milionů korun do Švýcarska a pravděpodobně tam přivedl světového lídra Fialu. Roman Boček přinesl do záložny 53 milionů, aby je skryl před Finančním úřadem. A to se už neptám na ODSácké bitcoiny, kterých má být údajně za 90 miliard korun.
Doufám, že po říjnových parlamentních volbách se alespoň částečně zbavíme bruselského protektorátu a nebudeme poslouchat argumenty hlupáků, kteří, když něco řečeno lidově podělají, budou tvrdit, že to byla jejich povinnost. Také doufám, že spravedlnost zavládne nad českými luhy a háji v míře větší, než za Fialovy vlády lží.
Zdroje: ECHO24, X, IDNES, Parlamentní listy
