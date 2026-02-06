Milan Knížák: Kde byl?

07.02.2026 12:17 | Glosa
autor: PV

Glosa Milana Knížáka.

Milan Knížák: Kde byl?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Prezident Petr Pavel se uprostřed sporu s vládou rozjel na neohlášenou dovolenou. Nejen, že je to něco neobvyklého v našich politických dějinách, hlavně mě udivuje, že se nikdo neptá, kde prezident opravdu byl? Objevily se fotografie, které mají doložit jeho bytí v levném hotelu, ale prý pochází z roku 2024.

Prezident není soukromník, který si může dělat co chce. Je to člověk, který symbolizuje náš stát, má velkou důvěru a proto také zodpovědnost. To, že se postavil za jednu část společnosti, kterou povzbuzuje a adoruje, je neslýchané. Něco takového je novum v naší politice a zcela proti duchu parlamentní demokracie.

Kladu si znovu otázku: Kde byl PP? Nenavštívil náhodou nějakého strýčka z NATO nebo EU? To bych považoval za zradu, za podvod na nás všech. Prezident i dav mlčí …

Je mi líto Petra Macinky, který se dostal do kleští. Z jedné strany podlý Babiš, který potřebuje Motoristy k tomu, aby hlasovali proti jeho vydání k trestnímu stíhání a na druhé straně zavilý PP, který porušuje demokratické zvyklosti a chová se jako trucovitý kluk.

Takový člověk nemá právo stát v čele našeho státu.

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

Psali jsme:

Milan Knížák: Petr není Pavel
Milan Knížák: Káže vodu, pije víno
Milan Knížák: Máme krátkou paměť?
Udělení řádu Svěrákovi zvedlo ze židle Knížáka. Vytažen film Kolja

Zdroje:

https://www.milanknizak.com

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Knížák , Pavel

JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Vyhoštění cizinců při spáchání trestného činu

Dobrý den, problém vyhoštění cizinců po spáchání kriminálního činu není problémem jen v ČR, ale jak vidíme, je i zde velmi ožehavým tématem, kdy se stává, že vyhoštění sabotují, je jim po krátké době opět umožněn vstup na území ČR. Osobně se domnívám, že v zájmu bezpečnosti by měly být tvrdší postih...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Milan Knížák: Kde byl?

12:17 Milan Knížák: Kde byl?

Glosa Milana Knížáka.