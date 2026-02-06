Milan Knížák: Kde byl?

Prezident Petr Pavel se uprostřed sporu s vládou rozjel na neohlášenou dovolenou. Nejen, že je to něco neobvyklého v našich politických dějinách, hlavně mě udivuje, že se nikdo neptá, kde prezident opravdu byl? Objevily se fotografie, které mají doložit jeho bytí v levném hotelu, ale prý pochází z roku 2024.
Prezident není soukromník, který si může dělat co chce. Je to člověk, který symbolizuje náš stát, má velkou důvěru a proto také zodpovědnost. To, že se postavil za jednu část společnosti, kterou povzbuzuje a adoruje, je neslýchané. Něco takového je novum v naší politice a zcela proti duchu parlamentní demokracie.
Kladu si znovu otázku: Kde byl PP? Nenavštívil náhodou nějakého strýčka z NATO nebo EU? To bych považoval za zradu, za podvod na nás všech. Prezident i dav mlčí …
Je mi líto Petra Macinky, který se dostal do kleští. Z jedné strany podlý Babiš, který potřebuje Motoristy k tomu, aby hlasovali proti jeho vydání k trestnímu stíhání a na druhé straně zavilý PP, který porušuje demokratické zvyklosti a chová se jako trucovitý kluk.
Takový člověk nemá právo stát v čele našeho státu.
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
