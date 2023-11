Vladimír Ustyanovič: Opakování historie

Opakuje-li se historie, je to tragédie, opakuje-li se podruhé, je to ještě větší tragédie. Toto je parafráze na výrok Karla Marxe. V dnešní době sledujeme boj o přežití státu Izrael proti islámskému terorismu. Rád bych zdůraznil, že boj proti terorismu, respektive teroristům nemá a ani nemůže mít pravidla, která jsou závazná pro jakýkoli válečný konflikt. Teroristé se svým jednáním sami staví mimo zákon. Nebudu polemizovat s tím, které teroristické uskupení je zrůdnější, jestli Hamás, nebo Hizballáh. Popřípadě podporovatelé Islámského státu. Dovolím si vrátit se do minulosti, zejména k výrokům fenoména české zahraniční politiky, Jana Masaryka.

Náš jeden z nejúspěšnějších ministrů zahraničí Jan Masaryk se vyjádřil k židovské otázce: "Židé ve svých bohatých dějinách hodně zkusili, ale žádné jejich utrpení nebylo tak hrozné, nesnesitelné, masové jako nyní. Naší generaci bylo dopřáno, aby se z hrozného osudu Židů poučila, kam až vede antisemitismus. Je pravda, že se každý národ pozná podle toho, jak se chová k Židům a my se k nim chovali slušně. Antisemitismus je barbarství a ostuda. Antisemitismus je prvním krokem k pangermanismu, který by nám při druhém kroku vrazil kudlu do zad. Židé na tom jsou dnes nejhůř. Proto vás prosím, pomáhejte jim, jak můžete." Tak se vyjádřil Jan Masaryk v roce 1943 za běsnění 2. světové války.

Toto skoro proroctví v nadčasovém kontextu vnímal Jan Masaryk tak, že nejen Židé budou bojovat za své přežití, jak se nyní děje v Izraeli, kdy se rakovina terorismu jménem Hamás a Hizballáh šíří po celém světě jako mor.

Dovolím si položit nekorektní otázku. Kolik držitelů Nobelovy ceny v různých oborech byli Židé a kolik jich bylo islámského vyznání? Na nebezpečí pangermanismu upozorňoval ve výše zmíněném textu Jan Masaryk. A nyní tento model prosazuje nejen náš vládní establishment v čele s premiérem Fialou, o kterém se vyjádřil politolog Jiří Mikeš, že Fiala je notorický lhář a já dodávám, že se to týká celé vládní koalice. Německo má ve svém genetickém kódu mocenskou posedlost a naši politici mají napříč politickým spektrem servilitu jim vlastní, aby ohnuli hřbet před novými vládci. Slovo vlastenec je dnes posuzováno málem jako trestný čin. Tento Eurosojuz je vlastně naplněním toho, co Němci nedosáhli dvěma světovými válkami.

Názor Jana Masaryka na komunisty byl jednoznačný. Komunisté nikdy neuznávali, že by stejná pravidla platila pro obě strany. Nedovedu si představit reakci Jana Masaryka, kdyby jenom tušil, že kariérní komunista bude sedět na hradě jako jeho otec a bude se stylizovat do jeho podoby. Mohu předpokládat, že by soudobé dění nazval zánikem demokracie v Českých zemích. Třešničkou na pomyslném dortu bylo udílení nejvyšších státních vyznamenání protagonistům zločinného komunistického režimu.

Závěr. Euripides pronesl, cituji:" Bůh války nenávidí ty, kteří váhají." Dovoluji si dodat, jednejme o míru, protože když nezastavíme válku, válka zničí nás.

