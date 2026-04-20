Pojem "pátá kolona", který vznikl za španělské občanské války (ve španělštině quinta columna), označuje skupinu lidí, která zevnitř narušuje fungování určitého celku (například státu, organizace, národa) ve prospěch jiné, vnější a často nepřátelské skupiny, s níž sympatizuje. Některé zdroje připisují tento výrok generálu Francovi. Podstatné jsou činy lidí, kteří naplňují význam tohoto pojmu.
Nevím, jak mám chápat činy paní Černochové, která objednala neviditelné americké drony, tím nemyslím, že by tyto drony neměly válečné využití díky stealth schopnostem, což znamená, že tato technologie minimalizuje detekci prostřednictvím radaru. Paní Černochová to dotáhla k dokonalosti, neboť tyto bezpilotní prostředky nejenže nikdo neviděl, ale ani nebyly nikdy dodány. A to za "pouhých" 17,6 milionu korun zálohy (celková částka 29,3 milionu korun).
Dalším fenomenálním obchodem, jenž nese rukopis paní Černochové v době, kdy vedla Ministerstvo obrany, byl nákup polních vojenských kuchyní, které, s nadsázkou mohu říct, nebyly ani polní a ani pořádně nevařily, ale byly za přemrštěnou cenu. Podstatné bylo, že výše zmíněnou zakázku zadala Černochová firmě syna bývalého poslance ODS. Myslím si, že nemusíme vymýšlet teorie o ruské páté koloně a v naplnění pojmu pátá kolona si vystačíme sami, zejména v hospodaření minulého vedení rezortu Ministerstva obrany.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
V českém prostředí byla za pátou kolonu označována sudetoněmecká strana Konrada Henleina, která podkopávala stabilitu Československa ve prospěch nacistického Německa. Jen poznámka pod čarou, Konrad Henlein po první světové válce pracoval jako bankovní úředník. Henlein hrál klíčovou roli při rozbití Československa v roce 1938. Dále byl generálem jednotek SS. Organizoval pronásledování židů a řídil na ně pogromy.
Dalším nechvalně proslulým sudetským Němcem byl Karl Hermann Frank, který se narodil v Karlových Varech. Jeho otec ho vedl k nenávisti k Čechům. Jen pro zajímavost, pracoval jako knihkupec. V roce 1935 byl zvolen poslancem Československého parlamentu za Sudetoněmeckou stranu. Frank, přezdívaný krvavý pes nebo kat českého národa, měl rovněž hodnost generála SS. Byl zodpovědný za vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Tohoto krvavého psa zadrželi Američané a vydali ho do Československa. Byl obviněn nejen z velezrady, ale rovněž za smrt 300 000 Čechů.
Proč tento komentář píšu? Nesouhlasím se sjezdem sudetských Němců v Brně a myslím si, že naše vládní represivní složky by to měly striktně zakázat. Sudetští Němci si mohou slavit v Německu. Druhou světovou válku zahájili němečtí nacisté. Ne všichni Němci byli nacisté, ale všichni nacisté byli Němci. Nezaznamenal jsem, že by v českých hlavních médiích byl 15. březen věnován okupaci Československa nacistickým Německem jako tragické memento. Rovněž jsem nezaznamenal, že by ve zmíněný den okupace vlála na Pražském hradě vlajka, stažená do půli žerdi.
Zdroje: Historické prameny, iDnes, Wikipedie
