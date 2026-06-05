Nerušil (SPD): Děkuji panu Jakobovi za tu hromadu patosu

Děkuji za slovo i děkuji panu Jakobovi za tu hromadu patosu o tom, co je střet zájmů. Já jenom tady připomenu jeden moment, kdy se můžeme pobavit přímo o ukázkovém střetu zájmů, a to je moment, kdy členové mediálních rad kandidují do nějaké volené funkce za nějakou politickou stranu. Já sám jsem v roce 2021 byl členem Rady Českého rozhlasu a rozhodl jsem se kandidovat do Parlamentu za hnutí SPD. Na to konto jsem na mandát v Radě Českého rozhlasu rezignoval.
Určitě si vybavíte i kolegyni Hanu Lipovskou, která v té době seděla v Radě České televize. Ta rezignovat na svůj mandát odmítla a Sněmovna ji následně odvolala, protože bylo vyhodnoceno, že nepřípustné, aby člen Rady Českého rozhlasu či České televize kandidoval za politický subjekt do Sněmovny či Senátu či do jakékoliv jiné politické funkce.
Mně se tady přes různé tamtamy doneslo, že jistý pan Jiří Padevět se chystá kandidovat za hnutí STAN do Poslanecké sněmovny. Tento člověk je zároveň i členem Rady České televize. A pakliže nás tady pan Jakob proškolil v tom, jak vypadá střet zájmů, já se s tím naprosto ztotožňuju a pevně věřím, že jakmile ten moment, kdy bude oficiálně potvrzena kandidatura pana Padevěta do Senátu za hnutí STAN, nastane, takže tu budeme ve shodě, že takový člověk – buď sám dobrovolně na svůj mandát v Radě České televize rezignuje, anebo že ho tady svorně jako jeden muž tato Sněmovna odvolá. Děkuji.
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