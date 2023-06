Vladimír Ustyanovič: Pěticípá vládní rudozelená koalice aneb Strategický klam premiéra Fialy

Úvaha. Bod zlomu, kdy se liberální demokracie převtělí do nové totality. Začnu výčtem určitých skutečností, než rozvinu vlastní téma. Úvodem bych položil zásadní otázku. Jaké jsou priority našich vládních ,,elit?"

reklama

Za komunistů se řešilo, kde se vybuduje příští přehrada a kolik cukrovarů postavíme ve třetím světě zadarmo nebo rafinérie například v Sýrii, nynější vláda řeší, kde vezme na důchody, kde sežene základní léky, kolik si půjčí a že matematika je pro děti jejich voličů moc těžká. Můžu položit otázku, proč se drží pěticípá vláda, když každý její cíp táhne do jiné zájmové, nebo i korupční strany. Mohu pouze dedukovat, že tato vláda má zájem, díky svému přístupu, že vlády, které po ní nastoupí, nebudou schopny odvrátit rozvrat veřejných financí.

Nakupování předraženého železa, tím myslím zbrojní techniky, mnohonásobně předražené proti jiným státům, cestou ministerstva obrany, které řídí údajně psychicky nemocná ministryně Černochová, viz. diagnóza MUDr. Jana Hnízdila. Ta prohlásila, že za její personální neshody mohou tajné služby ruské federace. Mimo jiné na tuto ministryni podal trestní oznámení spolek Kverulant v rámci výše zmíněných zbrojních zakázek.

Dalším bodem, který rezonuje mezi našimi obyvateli, je nevyvážená smlouva se Spojenými státy. Spojené státy vs. Česká republika. Historie nám už dříve ukázala, že žádné smlouvy, v kterých byla Československá republika účastníkem, nebyly nikdy reálně naplněny, řečeno diplomatickou řečí. Přeloženo do češtiny, byli jsme všemi spojenci vždy zrazeni. V případě, že použijeme empirickou zkušenost a zdravý selský rozum, tak smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy bude nejen vazalská a nevyvážená, ale nepřispěje ani k obraně naší země. Jsem zásadně proti ní, protože místo jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině bude tato naše vláda lít peníze do chřtánu amerického zbrojního průmyslu.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17024 lidí

V nedělní Partii Terezie Tománkové expremiér Babiš v duelu s premiérem Fialou jasně sdělil, že o výše zmíněné obranné smlouvě chce diskutovat v Poslanecké sněmovně. Arogantní Fiala mu udělil lekci z "demokracie", že to prosadí svojí 108, které vládne pěticípá koalice. Fiala, o kterém se ví, že když se splete, tak mluví pravdu, což se poslední dobou nestalo, nepřiznal jedinou chybu při zásazích do ekonomiky jako správný politruk. Expremiér Babiš mu vyjmenoval alespoň pět věcí, co měli udělat ihned a neudělali. Ukázkou nedemokracie bylo vystoupení šéfa BiS Michala Koudelky ve sněmovně, který obdržel vyznamenání ústřední zpravodajské služby spojených států CIA, když prohlásil, že ten, kdo bude nesouhlasit se smlouvou mezi ČR a USA, tak si na něj lidově řečeno BiSka posvítí. U této osoby platí, koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Dalším myšlenkovým gigantem, který se objevil na scéně, je náčelník generálního štábu Karel Řehka, jenž prohlásil, že se musíme připravit na válku NATO s Ruskou federací. Takto strašil občany potřetí, ale ve skutečnosti na to nemá žádný puvoár, aby NATO nařídilo ČR jít do války s Ruskou federací. Zaprvé nasazení naší armády musí být schváleno parlamentem, a ne žádným generálem Řehkou. Ani jedna z válčících stran není součástí NATO. Jako precedent mohu uvést, když Turecko obsadilo řecký Kypr, a obě dvě země jsou členskými zeměmi NATO, tak se to ponechalo bez jakékoliv pomoci okupované země.

Další ukázku rudozelené demokracie předvedl prezident Pavel, kdy proběhly tajné volby ústavních soudců cestou senátorů, přičemž prezident požadoval změnu zákona, aby se senátoři vyjádřili, proč danému soudci hlas dali nebo ne. Tajná volba je proto tajná, což by měl hlavně vědět bývalý tajný agent, ale bohužel větru ani dešti neporučíš a komunistických totalitních zvyků se nezbavíš.

Docent ing. Radim Valenčík kdysi prohlásil, že jednotka idiocie je jeden Petříček (bývalý ministr zahraničí). Toto naplnil ekonom Křeček, poradce Fialy, když opakovaně zdůraznil v pořadu Michala Půra, že senioři by měli mít nárok postavit si domeček. Je to ten Křeček, který poradil občanům, aby jezdili do Polska, že tam nakoupí levněji. Rád bych konstatoval, že to jsou ti ekonomové, teoretici, kteří se nepotkali s reálným životem, neřídili žádnou fabriku, a jak se vyjádřil jeden známý profesor ekonomie a bývalý ministr financí řecké vlády, že nejsou schopni řídit ani stánek s občerstvením na pláži. Jsou zadarmo drazí, mají své jisté místo a mohu zase citovat profesora Janise Varufakise, že znalosti těchto ekonomů se blíží spíše nikoliv astronomii, ale více astrologii. Panu Křečkovi, kde platí asi latinské nomen omen, bych udělil za rady občanům tři Petříčky.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Bouře nad Strakovou akademií a nedůstojné chování důstojníka na Hradě Vladimír Ustyanovič: Vládní řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek Vladimír Ustyanovič: Názorové veletoče prezidenta Pavla Vladimír Ustyanovič: Copak je to za prezidenta?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.