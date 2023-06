Vladimír Ustyanovič: Politické podrazy politiků

reklama

Europoslankyně z hnutí ANO Dita Charanzová, Martina Dlabajová a Radka Maxová prohlásily, kromě posledně jmenované, že se neztotožňují s politikou ANO a jeví se jim hodně vlastenecká. Původní záměr EU, který měl smysl, bylo fungování EU před podepsáním Lisabonské smlouvy. To znamená pohyb zboží, osob a kapitálu při zachování suverenity jednotlivých členských zemí EU. V dnešní době vládnou Evropské unii nikým nevolení eurokomisaři, přičemž pojem komisař byl pravděpodobně převzat z bolševického Ruska a tito jedinci měli neomezenou moc nad kontrolou lidí a jejich způsobu života. Že by návrat ke starým pořádkům?

Vrátím se zpět k tématu, a to jak se někteří europoslanci, a nejen europoslanci, ale rovněž i politici, chovají. Pravděpodobně je nakazil virus, který můžeme nazvat pohodlí, pocit vlastní důležitosti, peníze, pochvaly atd. Všechny zmíněné poslankyně vyrostly díky podpoře hnutí ANO expremiéra Babiše. Nazval bych to novým poučením z krizového vývoje pro nejsilnější stranu parlamentu. Kdyby byly tyto dámy férové, tak nebudou kandidovat do europarlamentu, protože uznaly, že věřily v něco, co dle jejich názoru není správné. Někteří komentátoři nazývají europarlament odkladištěm méně schopných politiků, aby neškodili v národních parlamentech. Nyní se výše uvedené dámy, a nejen ony, klepou, aby nepřišly o své lukrativní místo v evropském parlamentu.

Paní Charanzová určitě nebude třít bídu s nouzí, protože jak je veřejně známo, je napojena na strůjce barevných revolucí ve východní Evropě, Maďara George Sorose, kde je v Sorosově nadaci OSF ve funkci zástupkyně rady pro evropské otázky. Už chápu, proč maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil Sorosovu Středoevropskou univerzitu za nežádoucí. George Soros lidově řečeno tvrdě tlačí na pilu, aby ve střední a východní Evropě byly dosazeny vlády, vyhovující zajímovým skupinám, které reprezentuje. Mohu pouze spekulovat, fondy CIA nespadají pod kontrolu federální vlády Spojených států. Rovněž vzpomenu, že ministr financí Václav Klaus, když v Praze hostila naše vláda Středoevropskou univerzitu, tak se rozhodl, že bude platit pouze čtvrtinu požadované částky. Poté tuto univerzitu díky přemrštěným finančním nárokům vypoklonkovali. Věřím, že voliči při volbách do europarlamentu nebudou volit poslance, kteří jednají proti zájmům občanů České republiky a prokázali podlý charakter a křivou páteř.

Mnohé kroky politiků jsou někdy sebedestrukční. Uvedu příklad bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, který při prezidentských volbách vystupoval proti předsedovi Andreji Babišovi. Hamižnost pana Vondráka vedla k jeho sebedestrukci, už není předsedou školského výboru ani hejtmanem, a jak to bývá v české historii, český národ je citlivý na zrádce. Věřím, že stejný osud potká výše jmenované poslankyně, které byly vyneseny na piedestal moci jenom díky tomu, že byly součástí hnutí ANO a nanominoval je přímo Andrej Babiš. Expremiér Babiš si může opakovat moudro bývalého šéfa britské zahraniční rozvědky, nesprávně nazývané MI6: "Když dlouhodobě kamaráda taháš nahoru, buď si jistý, že tě při vhodné příležitosti srazí dolů."

Samostatnou kapitolou je eurokomisařka Věra Jourová. Tato bývalá sociální demokratka, která figurovala v nechvalně známé kauze s evropskými dotacemi a určitě si prožila strasti ve vazbě. Mohu pouze spekulovat, jak by celá kauza dopadla, kdyby korunní svědek této kauzy nezemřel. Fanatička Jourová se chlubila, že kvalita potravin v Česku bude stejná jako v zemích západní Evropy, což nesplnila a vystupuje proti svobodě slova na sociálních sítích, jako bychom žili ve fašistickém režimu.

Dalším europoslancem, který sedí v parlamentu za zásluhy, je Alexandr Vondra. Když to pojmenuji, jednou z jeho zásluh byla likvidace české armády v roli ministra obrany a druhou, byl kamarádem Václava Havla, jednoho z projektantů humanitárního bombardování v bývalé Jugoslávii. Rovněž myšlenkou Vondry je, že by bylo dobré mít americkou základnu v Ostravě Mošnově, což prezentoval na minulých sjezdech ODS. Toto mu nadšeně odkýval už bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Nyní můžeme předpokládat, že tyto kroky výstavby základny v Mošnově budou realizovány se souhlasem emeritního rozvědčíka a nyní prezidenta Petra Pavla. Tito výše uvedení činitelé vystupují ve prospěch zájmů svých, a nikoliv v zájmu našich občanů, a možná i v zájmu cizích mocností, konkrétně Spojených států, což je ale už pouze má spekulace.

Závěr. Evropská unie je nereformovatelná. Evropský parlament by se měl zredukovat na polovinu. EU by měla fungovat na bázi před podpisem Lisabonské smlouvy. Zrušit místa nikým nevolených evropských komisařů. Zavést podobný systém fungování Evropské unie, jako fungovala V4 od roku 1991. Bohužel tyto myšlenky jsou v nedemokratickém prostředí pouhopouhou utopií. Necítím se jako euroobčan, cítím se jako Čech, jehož země je součástí Evropské unie.

