Vladimír Ustyanovič: Politické střepy

I podprůměrně inteligentní domácnost řeší v prvním případě příjmovou stránku rozpočtu, a posléze stránku výdajovou, to však neplatí pro předsedu Evropské rady Charlese Michela a předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, kteří tuto ekonomickou zásadu absolutně ignorovali.

Když za mnou kdysi přišel můj syn a řekl mi, tati, pan ředitel školy sestěhoval propadlíky a čtyřkaře do jídelny, že si tam můžou dělat, co chtějí, a naši třídu rozšířil na dvojnásobnou kapacitu, tak jsem jen řekl, synku, už ti vlastně nemusím vysvětlovat, co je to Europarlament a Eurokomise.

Státy Beneluxu, Dánsko, Švédsko, navrhly minimální část na kohezi, z této částky se jim má ještě platit rabat, takže státy, které by měly dotace přijímat, by z těchto ještě platily rabat, podle slovníku Eurosojuzu výpalné. Není to pomoc státům, ale je to drancování států, které přijímají dotace. Proti tomu se postavil prezident Macron. Podle známého francouzského ekonoma Thomase Pikketyho, jsou eurodotace pro nové státy Evropské unie nevýhodné, protože tam dávají více, než přijímají. Je to míněno časem a direktivní formou, kterými se určí daným státům, na co mohou použít výše uvedené dotace, nikoliv na co je potřebují. Jednoduše napřed platba a potom čerpáme. Ve zmíněné dotaci nejsou zahrnuty částky, které se rozkradou na různých úrovních daných programů.

V pátečních Událostech, komentářích se vzácně shodli komunistka Konečná s cestovatelem po všech stranách Jiřím Pospíšilem, že ač jsou europoslanci, měli by hájit zájmy ČR.

Přímý vstup do vysílání byl umožněn Jeníkovi Farskému (původním povoláním učitel), který na dotaz moderátora, jak hodnotí jednání premiéra Babiše, mlel, že premiér je ve střetu zájmů, na opakovaný dotaz, jak hodnotí jednání premiéra, mlel jako kolovrátek do nekonečna o střetu zájmů a neoprávněných dotacích. Poznámku moderátora, že ostatní mají také střety zájmů, mohu upřesnit.

Manžel předsedkyně komise Ursuly von der Leyen čerpá dotace z Evropských fondů pro své soukromé kliniky.

Asi náš učitel Jeník málo sleduje ČT24, protože bývalá firma premiéra Babiše čerpala dotace oprávněně, pouze tam visí otazník nad 1,5 milionem korun, oproti 30 miliardám za bývalých vlád. Podle závěru EK bylo čerpání dotací Agrofertem oprávněné.

Na dotaz moderátora, co Spojené státy, jestli ví, jak se rozdělují dotace tam, odpověděl, že ho to nezajímá, že premiér je ve střetu zájmů. Tyto agresivní výroky jsou chráněny jeho poslaneckou imunitou, přitom nikdo ze STAN nenavrhl konstruktivní řešení. Tímto mě přesvědčil, že u tohoto učitele a poslance je to už diagnóza.

Nyní stručně vysvětlím, jak se rozdělují dotace ve Spojených státech, a to především Všeználkovi ze strany STAN, jejíž název byl ukraden skutečným starostům.

Systém přerozdělování dotací, takzvaná recyklace, je vysoce propracovaný již od 50-tých let. Na základě federálního zákona přebytkové státy musí recyklovat dotace do států deficitních. Příklad: stát New York, který je vysoce přebytkový poskytne finance a zázemí státu deficitnímu na výstavbu továrny na Boeing. Tím se zvedne zaměstnanost v daném státě, kupní síla obyvatel a s tím vše související. Proto Evropa nikdy nemůže dosáhnout takové funkčnosti přerozdělení přebytku, protože je to ryze politický a nikoliv fiskální projev. Původně na tom vydělávali pouze Němci, kteří využívali levnou pracovní sílu ve střední Evropě a mohli exportovat do Číny s nízkými výrobními náklady. Podstatou svrchovaného státu je vlastní měna, tuto měnu je možné devalvovat, viz Itálie, často, nebo měna apreciuje, viz Německo, díky silné ekonomice. Státy s jednotnou měnou bez dokonalého systému přerozdělování přebytku (viz Spojené státy), a s absolutně byrokratickým aparátem, který nemůže rozhodovat pružně, se zákonitě potopí jako žlutá ponorka, tím myslím státy eurozóny, které jsou již ve smrtelné křeči, zejména po odchodu Velké Británie.

