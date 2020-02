Vladimír Ustyanovič: Politické střepy – bankomat ministryně Maláčová

reklama

Jejich noví následovníci, jako ministryně Maláčová, překonali všechny možné představy, o kterých se tehdejším papalášům ani nezdálo. Tito novodobí papaláši se odtrhli od potřeb lidí a řeší pouze potřeby své. Socialistická ministryně vozí syna do školky služebním autem s majáčkem a řidičem. To asi proto, aby měla blíže k lidu. Bankomat ministryně Maláčová rozdává peníze naší známé a všemi oblíbené minoritě na školní pomůcky zdarma, kompenzuje veškeré náklady těm, kteří se práce téměř štítí, samozřejmě čest výjimkám.

Při interpelacích ve Sněmovně ji nazvali úplně hloupou. Možná to vyplynulo z tvrzení, že důchodová reforma třeba není, pak je, pak zase není. Je to taková latentní schizofrenie. Nemyslím si, že je ministryně hloupá, pouze ji postihla potápěčská nemoc – to znamená, že když potápěč stoupá rychleji než bublinky, tak mu takzvaně vypíná mozek. A paní ministryně byla vystřelena ve své kariéře vzhůru jako šíp do oblak. Vyšla ze stejné líhně jako ministr Petříček nebo předseda Hamáček, z líhně mladých sociálních demokratů, kteří nikdy v životě nepracovali, jen se potulovali po sekretariátech. To že někteří jmenovaní hovoří dvěma jazyky, to je norma, nikoliv kvalifikační předpoklad.

Nebudu popisovat podivné kousky ministra Petříčka, je to určitě pracovitý a hodný hoch, ale měl by si uvědomit, že sedí ve vládě, která vytváří zahraniční politiku jako celek, a neměl by být v rozporu s ministrem vnitra a premiérem, co se migrační politiky týká. Ještě je čerstvá vzpomínka, kdy chtěl s tetkou Šojdrovou přivézt syrské sirotky, bez doprovodu. Ze sirotků se vyklubali afghánští teenageři kolem 18-ti let. Bylo navrženo dobrosrdečnému knížeti Schwarzenbergovi, který vždy prezentoval, že migrantům musíme pomáchat, aby nakoupil základní hygienické potřeby, žiletky, břitvy, věci, na které jsou ze svého domova zvyklí, třeba mačety a ubytoval je na jednom ze svých panství.

Návštěva našeho ministra Petříčka v Etiopii byla nezapomenutelná asi pro celý svět. Jako dar přivezl milionové částky, pouze zapomněl, že tyto částky zaplatili naši daňoví poplatníci, a těch se nikdo neptal. Vzhledem k tomu, že Etiopie je mekkou kávy, ve 13. století zde pasáci koz objevili bobule kávovníku, tak ministr mohl přivézt jako dar třeba českou Jihlavanku. Stejně tak nezapomenutelná je mediální prezentace, kdy ministr Petříček tančí rituální tance s oštěpem. Nikde v médiích jsem nezaznamenal, že by ministr zahraničí jako Sergej Lavrov nebo Mike Pompeo dělali šašky ze sebe a ze své země.

Premiér Babiš by si měl přestat stěžovat na koaliční partnery a měl by je srovnat jako silný premiér, kterým je nebo není.

Dále výrok pana premiéra, že důchody zvedli jako jediní za poslední dobu o 900 korun, což je trošku zkreslená informace, protože nominálně to bylo 500 korun a při současné inflaci 3% a reálné ceně základních potravin, které stouply až o 50%, reálná kupní síla důchodců klesla. Určitě by rozpočet unesl navýšení důchodů o 1500 Kč ročně plus inflace nad inflační očekávání ČNB.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Politické střepy Vladimír Ustyanovič: Digitalizace nebo digitální deb*lizace? Vladimír Ustyanovič: Super hejtman a poslanec Ivo Vondrák Vladimír Ustyanovič: Král Vašek a ocelový prů**r republiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.