Vladimír Ustyanovič: Postupný zánik demokracie v Českých zemích

V době socialismu byla zřízena Večerní univerzita Marxismu-Leninismu (VUML), aby soudruhům, se kterými se počítalo, přesně definovali, jaké mají prezentovat názory, postoje a jak prosazovat ty správné hodnoty, ať to stojí, co to stojí. Jsem přesvědčen, že vládu by měli tvořit příčetní odborníci. Jinak může probíhat rozklad státu buď vědomě, nebo cíleně. Mám nepříjemný pocit, že se blížíme zpět do padesátých let.



V následujících řádcích to podrobně popíši:



Jako příklad mohu uvést setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka s bývalým poradcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlým. Co to je za nehoráznost a také co je komu po tom, s kým se ministr spravedlnosti stýká ve svém volném čase? Položím otázku, kdyby byl v nevěstinci, tak by to také hlásil Fialovi? Další, demonstrace party bambilionu chvilek se účastnilo cirka 100 řvoucích osob. Kdyby měl pan Blažek koule, tak je na dálku pošle do p..., nebo slušně do háje. Ale nejde s nimi na diskusi, respektive nediskusi. Použiji komentář pana Jana Klána, cituji: "Je-li podle Clausewitze válka pokračováním politiky jinými prostředky, je Blažek jiným pokračováním Zemana?" Tím je myšlena technologie politiky moci.

Šok v přímém přenosu jsme mohli vidět na akci Země živitelka v Českých Budějovicích, kde premiéra Fialu při jeho vystoupení posluchači zahrnuli příjemným pískotem. Mimo jiné bylo velice trapné a nízké, že nikdo z vlády nepozval exprezidenta Václava Klause. Hnacím motorem Fialovy politiky a taky rétoriky je nenávist vůči úspěšnému expremiéru Babišovi, který na rozdíl od Fialy dává práci několika desítkám tisíc lidí. Jak sdělil Fiala, Babiš by mohl snížit ceny jediným rozhodnutím, viz Novinky.cz. Chápu, pan premiér se chce vrátit k centrálně řízené ekonomice, nebo je mu zcela utajeno, jak se tvoří ceny v tržní ekonomice. Je pravdou, že bývalých členů KSČ má kolem sebe dostatek, mimo jiné i v rolích ministrů. Ještě jedna poznámka, na CNN Prima NEWS byli hosty bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer a bývalý ministr financí Ivan Pilný. Oba se shodli na jedné věci, a to, že vláda neudělala pro své občany oproti jiným zemím nic a když už něco udělala, tak naopak a pozdě. Mohu uvést příklad, Maďaři mají nový nádherný fotbalový chrám Puskás Arena s kapacitou 67000 diváků. Dále je v Budapešti supermoderní Národní atletické centrum s kapacitou 40000 diváků. A co máme my, pane Fialo? Světoví politici se fotí třeba v Budapešti na stadionu, nebo v JAR při summitu BRICS. Jenom náš pan premiér se fotí u řezníka (info Twitter). Přitom Miroslav Singer řekl jasně, že státní rozpočet není v žádném rozvratu a vláda straší občany, s čímž mohu souhlasit. Proto se ptám Fialovy vlády, proč se nechová s péčí řádného hospodáře? Nechci se opakovat, ale jak může premiér Fiala, který se prezentuje jako věřící katolík, posílat zbraně na Ukrajinu? To mi nedává logiku. Tím totiž podporuje válku a více mrtvých, nevinných lidí na obou stranách. Už je několik států, které přestaly dodávat zbraně na Ukrajinu. Naše vláda si může vzít příklad z Maďarska od premiéra Orbána, nebo také od Poláků. Pane premiére, nejsme ve válce, není to naše válka! Vy jste doufám premiérem České republiky, takže Vaše vyjádření, že prioritou vlády je pomoc Ukrajině, je nechutné. Nebudu se raději zmiňovat o násilí Ukrajinců na našich občanech. Přivítal bych, kdyby jim byla dána šance bojovat za svou vlast. Většina Ukrajiny je bezpečná země, konflikt probíhá pouze na čtvrtině území, takže se mohou vracet domů.

Kapitola sama o sobě, Markéta Pekarová Adamová po návratu ze své cesty po Asii prohlásila v médiích, že "zařídila" antibiotika pro děti. Samozřejmě, velká lež jako věž. Další blud paní Pekarové, kdy vystupuje pod hlavičkou Acting President of the Czech Republic (info Twitter). Otázkou je, kdy a kým byla do této funkce jmenována. Další ukázkou zajetí klamu paní Pekarové je, že se přirovnává k Margaret Thatcherové. Tato neskutečná urážka pro expremiérku Thatcherovou by zavdala v minulých dobách velmi dobrý důvod k přerušení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Tuto personu simplex bych přirovnal spíše k Marii Kabrhelové s tím, že veškeré projevy by měla předložit ke schválení.



Jak se Miloš Jakeš v minulosti pohoršoval nad příjmy Hany Zagorové, tak se nyní Petr Fiala pohoršuje nad příjmy Andreje Babiše. Přitom Fialova vláda se škodolibostí jí vlastní nezvýšila prezidentskou rentu našim dvěma exprezidentům. Tím vládní koalice dosáhla morálního dna a zabořila se do hlubokého bahna lidskosti.

Starosta Oděsy Gennadij Truchanov se postavil proti odstranění pomníku ruského básníka a dramatika Alexandra Puškina, protože je to světově uznávaná osobnost. 130 let mrtvý skladatel Petr Iljič Čajkovskij prý šíří Putinovu propagandu. Proto byly jeho hry vyřazeny z repertoáru Národního divadla. Tímto imbecilita v ČR dorovnala imbecilitu v Severní Koreji. Stejným virem je nakažený Jiří Pospíšil, který se podílel na zákazu vystoupení operní pěvkyně Anny Netrebko.



Vyzval bych naši vládu, zrušte předražené nákupy zbrojní techniky, která slouží pro útočné války Spojených států. Dále vás žádám, máte důvěru 2 % občanů - Neděkujeme, odejděte!!!



