Vladimír Ustyanovič: Prezident Ostuda

Na shromáždění velvyslanců v Praze Petr Pavel prohlásil, že nemůžeme dovolit, aby Ukrajina byla poražena. Toto zasedání organizovalo ministerstvo zahraničí, na kterém sedí bakalář Lipavský. Nebudu se vyjadřovat k jeho vzdělání, pouze podotknu, že je to rarita světové zahraniční politiky. Aspoň v něčem jsme první na světě. Ani jedno médium neprezentovalo, že by náš pan prezident, nebo bakalář Lipavský, nastolili téma zastavení bojů a zahájení mírových jednání na Ukrajině. Vrátím se k výroku prezidenta Pavla, že nemůžeme dovolit, aby Ukrajina byla poražena. Pan prezident asi chyběl v hodině taktické přípravy na vojenském gymnáziu v Opavě, protože situace na bojišti určí taktiku a nikoli naopak. Nikdo z našich vládních představitelů po celou dobu konfliktu nepoložil otázku, co bude, až skončí výše uvedený konflikt. Další otázkou je, které velmoci budou zárukou bezpečnosti, pokud Ruské federaci po dohodě s velmocemi zůstanou jí anektované republiky včetně Krymu, kde proběhlo zákonné referendum podle ukrajinské ústavy. Čína? Spojené státy?

Naše vláda blouzní v konspiračních teoriích, přitom státy napříč světem i Evropou mají připraveny plány, jak obnovit obchodní styky s Ruskou federací, případně z jejího trhu nikdy neodešly. Příklad nadnárodního OMV, které má uzavřenou smlouvu do roku 2040 z důvodu výhodné ceny. Tato skupina se chová s péčí řádného hospodáře, což je pro naši vládnoucí garnituru pojem naprosto neznámý.

Další neuvěřitelný a velice nebezpečný výrok Petra Pavla, který prezentoval, že 45. prezident Spojených států Donald Trump je odpudivá lidská bytost (Twitter). Urážka prezidenta-panovníka jedné z nejvýznamnějších mocností na světě vedla v historii i k válečným konfliktům. Podobné urážky byly adresovány maďarským občanům - ať nevolí premiéra Orbána. To byl proti výroku prezidenta Pavla slabý odvar. Mohu pouze spekulovat, co je příčinou těchto s prominutím nechutných výroků. Že by prezident Pavel a předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová vycházeli ze stejných sorosovských not? Nebo vysoký stupeň narcismu? Dobře víme z řecké mytologie, jak Narcis skončil. Nebo s tím souvisí to nejhorší, co může souviset s Pavlovou profesní minulostí? Jenom pomyslete, co by řekl Donald Trump o člověku, který sovětské okupanty nazýval přáteli a později jim věrně sloužil.

Bakalář Lipavský přijal ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kulebu a na dotaz médií, kdy budeme mít v Česku ukrajinského velvyslance, odpověď Kuleby zněla jako od chytré horákyně "hledáme toho nejlepšího". Prozradím sladké tajemství, co si myslím. Ukrajinská strana zjistila, že role České republiky jako užitečného idiota byla splněna a nemá důvod tady investovat do funkčního plnohodnotného zastoupení velvyslancem. Nepochopil jsem výrok ministra Kuleby, že pokud by státy NATO neposkytovaly Ukrajině zbraně a peníze, tak by to válku neukončilo a životy nezachránilo. V tom případě mě napadá jediná souvislost, ukončit dodávání zbraní a peněz na Ukrajinu, popřípadě se jedná o chybný překlad. Víme dobře, kdo je agresorem, víme také kdo první vystřelil a stát, který používá kazetovou munici by neměl dostat ani patronu. To je můj názor.

Domnívám se také, že jsem pochopil proč prezident Pavel přijal do svého týmu Annu Šabatovou. Použiji část citátu Karla Marxe z Komunistického manifestu: "Evropou obchází strašidlo - strašidlo komunismu". Tato extrémně levicově zaměřená osoba, která vyrůstala v rodině politického funkcionáře Jaroslava Šabaty, je nechvalně proslulá ve funkci ombudsmanky, kde hájila vše možné, jen ne zájmy českých občanů. Kauza somálské studentky na zdravotnické škole, která ani nedoložila vysvědčení ze základní školy, ale řešil se její hidžáb a o kauze Barbory Škrlové se nebudu ani zmiňovat. Manžel Šabatové, Petr Uhl, se hlásil k trockismu a její zeť Tomáš Tožička, proslulý svými protižidovskými výroky, patří k extrémní levici. K prezidentu Pavlovi bych dodal, že liška mění svoji srst, nikoliv své zvyky. Mohu očekávat námitku, že chartisté a disidenti byli pod komunistickým útlakem, s čímž mohu souhlasit, ale je prokázáno, že 70 % disidentů bylo spolupracovníky StB. Nechci nikoho soudit, lidé si mohli vybrat svoji cestu, stejně jako pan prezident Pavel, ale nyní bych je nazval bojovníky morálního kýče.

Tato vláda není pročeská. Jediné použitelné slovo je proinflační. Vládní mozkový trust, do kterého se určitě řadí Markéta Pekarová Adamová, v Radiožurnálu prohlásila, že stát je zadlužený a musí se chovat zodpovědně. Proto nemůže být kojenecká voda dána do nižší DPH a maminkám se nemůže přidat. Úžasné myšlenkové nepochody. Možná paní Pekarová Adamová chtěla sdělit občanům, že nemáme peníze pro naše občany, tak nepošle ani korunu na Ukrajinu. Bohužel je to mé "přání otcem myšlenky".

Rád bych citoval bývalého šéfredaktora Reflexu Marka Stoniše: "Za nervozitu v naší zemi nemůže ruská agrese, ale agresivně nekompetentní hospodářská politika vlády. Za protiukrajinské nálady primárně nemohou čeští politici, ale Ukrajinci, kteří páchají v zemi, která jim pomohla, násilnou trestnou činnost. " (Twitter).

Závěrem bych citoval myšlenku Johna Fitzgeralda Kennedyho, prezidenta USA: "Lidstvo musí války ukončit, nebo války ukončí lidstvo."

