Vladimír Ustyanovič: Prezidente Petře Pavle, můžete překročit svůj stín?

Hlavní myšlenkou slavnostního projevu Václava Havla v kongresu Spojených států v devadesátých letech bylo to, že po rozpadu Varšavské smlouvy není třeba, aby Česká republika byla v paktu severoatlantické aliance NATO. Byl obdařen bouřlivým potleskem, a to byla obrazně řečeno ta jeho minuta slávy. Když to zjednoduším, pronesl svůj názor a - odjel s názorem americké strany, jak to bude.

Prezidente Pavle, jako voják přece musíte vědět, že do místa konfliktu by se neměly dodávat zbraně. Násilí plodí násilí, hořící radnice, policejní služebny, to nejsou Sudety v Československu ve třicátých letech minulého století, ani Moskva pod autoritativní vládou prezidenta Vladimíra Putina, ale je to vrchol pseudodemokratické Evropské unie - Francie. Při bojích ve Francii byly zabaveny nejmodernější americké zbraně, které byly poslány na Ukrajinu. Jakpak se nám tam dostaly? Že by Ukrajina byla prolezlá korupcí? Pár čísel z Francie, 2560 požárů, 1350 požárů vozidel, rabování 250 budov a obchodů, které se zřejmě blíží k tisícům. (zdroj CNN)

Nyní se vrátím k meritu věci. Jak nám bylo neustále předhazováno, tito migranti z arabských a afrických zemí jsou kulturní obohacení pro celou Evropu. Údajně jsou to většinou inženýři, lékaři a obdobné profese, kterých se Evropě nedostává. Ministr Rakušan podepsal vlastizrádný pakt, že budeme muset přijmout kteréhokoliv migranta, jinak zaplatíme výpalné, jinak se to nedá nazvat, cca půl milionu korun.

Pane prezidente, přibližně před deseti lety jsme v jedné nejmenované restauraci v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde mimo jiné visí i Vaše fotka, za účasti asi osmi kamarádů a známých, hodně diskutovali o mezinárodní situaci. Vy jste tehdy prohlásil cituji: Nebezpečím není Rusko, nebezpečím pro Evropu je africká migrace. Mimo jiné jste nám prezentoval, že nejlépe si vedou ruské námořní jednotky proti somálským pirátům, jako součást mezinárodních námořních sil. Kdy u Vás nastal ten názorový výmyk z kloubu zdravého rozumu? Víte, že Američané si každých deset let nechali odstřelit svého prezidenta? Znovu apeluji po nových zkušenostech, zakažte dodávat zbraně na Ukrajinu. Hlavní armádní politická komisařka Maryana Bezugla nechala schválit nový ukrajinský zákon o konci výjimky z mobilizace pro příbuzné trvale pečující o invalidy 1 a 2. stupně. Nahnala na frontu otce pečující o nepohyblivé postižené děti, syny pečující o těžce postižené rodiče a manžely pečující o těžce invalidní manželky. Čerpáno z analýzy pplk. Michala Svatoše. Z Ukrajiny odešlo 6 milionů mladých mužů, kteří jsou součástí branné povinnosti. Mohu se ptát, proč nechtějí pokládat své životy za zkorumpované oligarchy. Odpověď je asi jednoduchá. Položím druhou otázku. Proč podle statistik OSN přesídlilo 3 miliony Ukrajinců do Ruska. Odpověď nechám na každém čtenáři.

Nebudu komentovat rozhovor na kanále Inovace republiky s plukovníkem Miroslavem Kříženeckým, bývalým hlavním vojenským prokurátorem, který se jasně vyjádřil, že generál Pavel má svazek u sovětské vojenské rozvědky GRU. O této situaci, jak pravil plukovník Kříženecký, Američané dobře vědí. Bez komentáře. Rovněž popsal záměr ústavního soudce Pavla Rychetského, jak pohřbít volební zákon, jehož byl autorem.

A nyní se dostanu k poslednímu tématu. Co to máme za vládu jejímž společným jmenovatelem je lež. Jen pod čarou. Asi psychicky nemocná paní Černochová prohlásila ve svém výlevu na Twitteru, že nechce být premiérkou, ani prezidentkou. To už je fakt bizár. Opakování je matka moudrosti, tak si pojmenujme profesní způsobilost jednotlivých ministrů. Černochová za přepážkou banky, ministr vnitra Rakušan, učitel. Premiér Fiala, učitel. Na místě premiéra bych si vážil člověka, jako je maďarský premiér Orbán. A jak se říká, my závidíme Orbána Maďarům a Ukrajinci nám Fialu. Ministr zemědělství Marek Výborný, učitel. Ministr zahraničí Lipavský, bakalář nevím čeho, ostuda české zahraniční politiky. Helena Langšádlová, ministryně pro vědu a výzkum, nevzdělatelná, neviditelná, zbytečná, jak napsal JUDr Jindřich Rajchl, si koupila vysokoškolský diplom na soukromé škole. Tato dáma slovo věda a výzkum neumí pořádně vyslovit, natož aby věděla, o čem to je, viz projev ČT24, asi její poslední. Partu čtyř pirátských poslanců, kteří se vejdou do jednoho auta, bych nazval podle klasika, že piráti jsou politici moře. Jejich zásady odpovídají zásadám námořních pirátů.

Závěr. Tato vláda překvapila i své voliče. Jediné řešení pro záchranu nejen českých financí a pomyslného pádu do bezedné propasti, je výměna této vlády za každou cenu, přičemž včera již bylo pozdě.

