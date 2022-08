Vladimír Ustyanovič: Quo vadis, ministře Rakušane, aneb Nebezpečná hra s ohněm

Úvodem chci sdělit, že tento článek je pouze úvaha a vycházím z veřejně dostupných zdrojů. Samozřejmě se jedná o téma, které rezonuje ve všech médiích, kdy ředitel ÚZSI – vnější civilní rozvědky má prověrku na stupni tajné, ale jak bylo sděleno v médiích na CNN Prima News, platí to pouze pro obchodní činnost. Můžeme si položit otázku, komu to může prospět?

Pan ministr Rakušan se nejen k politickým oponentům, ale i k některým odborníkům vyjadřuje nelichotivě, nazývá je ruskými šváby. Kdo s ním nesouhlasí, ten je prostě ruský šváb. Nálepkuje tímto pojmenováním expremiéra Babiše, dokonce zakomponoval i jméno autora satanských veršů Salmana Rushdieho, na kterého byl v New Yorku spáchán atentát, jako by ten čin spáchal takzvaný zlosyn Babiš. Připadá mi to někdy jako když zloděj křičí chyťte zloděje.

Zabrousíme-li do předválečné historie, zejména historie špionáže, vyvstane nám jméno Kima Philbyho. Tento původně novinář, který reportoval o občanské válce ve Španělsku v roce 1936, v roce 1939 psal pro The Times a byl vyslán do Francie, dále v roce 1940 ho získala britská výzvědná služba. Nastoupil do SIS a v roce 1946 byl povýšen a nastoupil do nové sovětské sekce v MI6, rok na to byl jmenován šéfem britské zpravodajské služby pro Turecko. Vzdělání se mu dostalo ve Westminster School a Trinity College v Cambridge. Není už důležité, kdy ho NKVD nebo její nástupkyně KGB získala pro spolupráci. Byl to jeden z jejich významných pracovníků, který měl jedno z nejvyšších postavení u britské MI6. Jak kdysi napsal William Shirer, autor Berlínského deníku, Kim Philby byl velice nesympatická osoba a vyhýbal se mu. Působení Philbyho ve strukturách MI6 mělo tragické následky. Stovky až tisíce mrtvých pracovníků, kteří pracovali pro svou vlast.

Musím si položit legitimní otázku co se to děje s naší civilní rozvědkou? Nemáme tady zase nějakého Kima Philbyho? Nemohou vnímat naši zahraniční partneři, že civilní rozvědka je nejslabším článkem ve zpravodajské komunitě a mohou se do ní infiltrovat různé byznysové skupiny, které jsou například napojeny na Moskvu? Československá rozvědka byla historicky velice kvalitní. Samozřejmě za socializmu nebyla ryze svéprávnou suverénní jednotkou.

Každá rozumná vláda si má střežit své tajné služby jako oko v hlavě. Je naprosto šílené, že se veřejnost dozví díky investigativním novinářům, že Stanislav Polčák a Petr Gazdík měli od roku 2012 šifrované telefony a neumějí vysvětlit, kdo jim je platil. Zprostředkovatel šifrovaných telefonů měl být Pavel Němec, bývalý ministr spravedlnosti – zdroj Jana Lorencová. Dále od roku 2012 měl současný šéf civilní rozvědky obchodní vazby s nesvéprávným Michalem Redlem. Otázka mezi řečí, jak může nesvéprávný jedinec obchodovat s kýmkoliv, když nemůže ani podepsat účet v restauraci. Manželka Mlejnka vlastní firmu na ochranu proti odposlechu. Šílené.

Položme si otázku, jak tuto situaci vyřešit? Zejména z hlediska, obrazně řečeno že nevíme, kde do lodi teče voda. Personálně vyměnit vedení civilní rozvědky za podmínek striktně naplňující literu zákona včetně morálního kreditu a profesní způsobilostí vedoucích pracovníků. Jsem přesvědčen, že těch skutečných profesionálů je tam spousta, akorát taktovku po demisi ministra vnitra by měl převzít premiér Fiala. Můžeme dále spekulovat, kdy nepohodlný Michal Redl skončí jako bývalý vexlák František Mrázek. Rovněž by bylo zajímavé, kdyby mohl mluvit super-gauner Radovan Krejčíř, který trčí ve vězení v Jihoafrické republice. Pro mnohé potentáty je to možná vysvobození, že nemůže promluvit a určitě nemá advokáty ex offo.

