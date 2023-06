Vladimír Ustyanovič: Rozpočtově zodpovědný prezident Petr Pavel

Úvaha. Babišova vláda měla 2x přebytkový rozpočet, a to v době, kdy byl ministrem financí Andrej Babiš, a podruhé za ministrování Aleny Schillerové. Babišova vláda předala státní finance ve stavu 43 % vůči HDP. Fialova vláda se vrhla na státní výdaje, jako když vletí tygr do masny. Toto přirovnání jsem opsal od největšího destruktora veřejných financí Miroslava Kalouska.

reklama

Pan prezident Pavel prohlásil, že bude prezidentem pro všechny, a první, co udělal, bylo, že podepsal snížení valorizace důchodů. Rozumím tomu, že je nepotřebuje a dvacet tisíc korun důchodu jim musí stačit. Chápu filozofii pana prezidenta, že se pravděpodobně zavázal svým domnělým chlebodárcům. Ve Spojených státech nakoupí předražené F-35 ruku v ruce se šílenou ministryní obrany Janou Černochovou, která se rozhodla, že zlikviduje státní rozpočet předraženými a chybně zpracovanými zakázkami pro obranný průmysl ve prospěch Spojených států a Švédska.

Důkazem, že pan prezident je rozpočtově zodpovědný, byly nákupy v Polsku. Samozřejmě v doprovodu ochranné služby. Dovolím si udělat porovnání, z čeho musí vyžít důchodce s průměrným důchodem 20 000 korun a z čeho pan prezident. Není to srovnatelné, protože prezident je jeden a důchodců zhruba dvě stě tisíc. Výsluhy 80 000 korun měsíčně, prezidentský plat 270 000 korun měsíčně, výsluhy za práci v NATO 100 000 korun měsíčně a výsluhy paní Pavlové 70 000 korun měsíčně. Podtrženo sečteno 520 000 korun měsíčně. Dovedu si udělat jeden a také jedinečný závěr. Prezident Pavel, kdyby měl koule, tak tu zvrácenou valorizaci nepodepíše.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 6393 lidí

Mohu porovnat, tím nemyslím vzdělání prezidentů Zemana, Klause a prezidenta Pavla. Prezident Zeman pravidelně posílá část svého platu na fond ohrožených dětí Klokánek. Prezident Pavel pozval ukrajinskou dívku na Hrad, z důvodu, že se jí děti ve škole posmívaly. Neznám příčiny ani důvody, ale očekávám, že na Hradě bude nekonečná řada českých dětí, které jsou zejména týrány, šikanovány, zažívají surové domácí násilí. Tak by měl jednat česky, a ne ukrajinsky, jinak to mohou občané vnímat jako exhibováni novodobého vládce Hradu.

Jenom poznámka, expremiér Babiš svůj premiérský a poslanecký plat posílá na fond pro ženy samoživitelky. Očekával bych, že tento nedostudovaný emeritní rozvědčík si utrhne od úst a vybere si nějakou konkrétní nadaci pro lidi, kteří jsou v těžké životní situaci. Kdo ví? K tomuto kroku jsem silně skeptický, ale jak říká vojenské pravidlo, i motyka může vystřelit, tak třeba nás prezident překvapí.

Jsem určitě otravný, že pléduji za ukončení války, ale jak praví jedna moudrost, "lidstvo musí ukončit válku, jinak válka ukončí lidstvo". Tato věta je výstražným mementem, ale bohužel mnohým, kteří válku zažili jenom v počítačové hře, to nedochází. Rovněž položím závěrečnou otázku. Když byl napaden stát Izrael arabskou válečnou koalicí, tak všichni Izraelci, muži i ženy a zálohy, byli nasazeni do bojů o přežití státu Izrael. Jak je tedy možné, že mladí Ukrajinci jsou rozlezlí po světě a muži 50+ se cvičí, například v ČR, kdy získávají základní vojenský výcvik, a jsou potom vrhání do bojů za svou zem. Že by korupce?

Na závěr bych chtěl uvést zajímavost a položit otázku, kolik bylo špionů na poštovních známkách daných států. První byl doktor Sorge, sovětský špion, který varoval Stalina, že Německo napadne Sovětský svaz. Příslušníkem rozvědky byl dnešní prezident Ruské federace Vladimír Putin. Tuto trojici uzavírá český prezident Petr Pavel. Smutná bilance odkazu prezidenta Masaryka, který ani v nejhorších snech netušil, jak prosperující Československo dopadne v dnešní pseudodemokracii.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Sto dní trápení prezidenta Pavla, nebo občanů České republiky? Vladimír Ustyanovič: Válečná tragédie a komu to prospívá Vladimír Ustyanovič: Pěticípá vládní rudozelená koalice aneb Strategický klam premiéra Fialy Vladimír Ustyanovič: Bouře nad Strakovou akademií a nedůstojné chování důstojníka na Hradě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.