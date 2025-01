Vladimír Ustyanovič: Rudá Fialova záře

Nebudu hodnotit věcnost nebo nevěcnost, pravdivost nebo nepravdivost výše zmíněného monologu Petra Fialy, ale domnívám se, že cílem tvůrců tohoto pořadu bylo ozřejmit divákům, že zážitky nemusí být pozitivní, hlavně, že jsou silné. Fiala vzal čelním útokem Terezii Tománkovou se slovy, že zve do svého pořadu zástupce opozice. Možná chtěl Fiala vyslat jeden ze svých známých signálů, že by si to rád rozdal v takzvaném diskusním ringu s některými vzdělanými opozičními lídry. Jak Fialovi připomněla Terezie Tománková, chodí do diskuse - nediskuse na svoji žádost sám. Dovedu si živě představit situaci, kdy by proti němu seděl předseda strany PRO Jindřich Rajchl nebo předseda strany Svobodných Libor Vondráček. To už nemluvím o účasti Jaroslava Foldyny ve výše zmíněném diskusním panelu. Vsadím se, že by Fiala prchal jako zajíc, kterého tak rád už jednou v Partii předváděl. Je pravdou, že Fiala překonal v neoblíbenosti světových státníků i jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola, který se snažil provést za podpory armády státní puč.

Dalším diskutovaným tématem byl vládní koalicí navrhovaný zákon o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Údajně za tímto zákonem stál ředitel BIS Koudelka. Tak se ptám, když bude neoprávněná činnost pro cizí moc trestána, jak to bude s oprávněnou činností pro cizí moc? Bude snad odměňována? Tímto zákonem se zabýval bezpečnostní analytik Jan Schneider, který jej srovnal s procesy v padesátých letech, kdy jste u soudu mohl říkat, co chcete, ale soud rozhodl, že jste to tak myslel a odsoudil vás (zdroj Jana Bobošíková).

Nedílnou a pravidelnou součástí Fialova vystoupení byla otázka pomoci Ukrajině. Jak si stěžoval na síti X prezident Zelenský, který obvinil západ z korupce, dostal od Spojených států sotva půlku slíbené pomoci. Budu citovat slovenského premiéra Roberta Fica, že Zelenský jezdí po světě a žebrá o peníze. Na toto prohlášení reagoval předseda strany PRO Jindřich Rajchl slovy, že Zelenský je bezskrupulózní vyděrač a vydírá Evropu (zdroj FB J. Rajchla). S Jindřichem Rajchlem musím souhlasit, protože když mi někdo zastaví přívod plynu, tak je logické, že zruším dodávku elektrické energie, Přesně tuto možnost zvažuje slovenský premiér Robert Fico. Nechápu, že to křesťan Fiala nechápe, neboť podle bible platí oko za oko, zub za zub.

Předpokládám, že Fiala má reverzní nastavení o úspěšnosti své vlády. Proto údaje o naší ekonomice, o tom, jak se českým obyvatelům daří, asi nejsou lži, ani bájivá lhavost, jak to nazval Andrej Babiš, což dokazuje Fialův výrok: "To, že se české ekonomice nedaří a mírně klesá životní úroveň, je výsledkem naší dobré práce."

Další myšlenkový gigant, bývalý ministr průmyslu Josef Síkela prohlásil, že Němci platí za elektřinu 15 Eur a Češi 200 Eur, protože Lipská burza je v Německu. Ministryně obrany Jana Černochová svého času prohlásila, že školství sice přijde o 11,5 miliardy, ale děti budou mít tu nejmodernější leteckou ochranu. Čímž asi nemyslela protileteckou ochranu, ale stíhačky F-35, které budou dodány přibližně za deset let, což má, myslím, charakter výpalného a naplnění stranické kampeličky ODS. Doufám, že tato nedáma, která může být podle prokázaných schopností maximálně komunální političkou, bude po ztrátě imunity zavřená až zčerná, za škody velkého rozsahu, které státu a jeho občanům způsobila.

Inaugurace Donalda Trumpa, jež se uskuteční 20.ledna, bude pozvánkou pro úspěšné státníky. Pozváni byli například italská premiérka Georgia Meloniová, maďarský premiér Viktor Orbán, jehož vliv na evropskou politiku si myslím a doufám bude zásadní. Petr Fiala, ani Petr Pavel pozvánku nedostali. Českou republiku budou zastupovat europoslanci z frakce Patrioti pro Evropu. Dovoluji si podotknout, že s Fialovou hvězdnou pěchotou se již nepočítá.

Na závěr bych dodal, že Česká republika nemá žádnou zahraniční politiku. A rovněž věřím, že Donald Trump ukončí válku na Ukrajině způsobem vynuceného tahu v šachu. Bez zbrojních dodávek na Ukrajinu. A nyní mírně zaspekuluji směrem ke geopolitické dohodě. Kanada, Grónsko a Panamský průplav Spojeným státům, Donbas a jih Ukrajiny Ruské federaci, Tchaj-wan a Jihočínské moře Číně.

Lidstvo musí války ukončit, nebo války ukončí lidstvo (John Fitzgerald Kennedy).

Vladimír Ustyanovič