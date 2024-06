Vladimír Ustyanovič: Šéf BIS Koudelka je bezpečnostní riziko

Kdo mě ale nezklamal, asi jako vždy, je český premiér Fiala, o kterém prohlásil Andrej Babiš, že by se měl léčit, protože pořád lže, což taky dokládá na síti X bývalý ministr obrany Luboš Metnar. Fiala prohlásil na tiskovce, že plníme závazky 2 % HDP směrem k NATO, přičemž ho musela korigovat ministryně obrany. Metnar zmiňuje, že je to opět lež. Vláda vydává na obranu pouze 1,37 %, což je méně než za vlády hnutí ANO.

Po zasedání Bezpečnostní rady státu řekl Fiala na tiskové konferenci novinářům, že cizinec, kterého policie minulý týden zadržela, se pokoušel o žhářský útok na autobusy pražské MHD. Fiala prohlásil, že byl pravděpodobně financován Ruskem. Pachatel se ještě dva dny poflakoval na místě činu. Musím se smát představě, že podpálením autobusu by nám Putin zasadil zdrcující úder. Pan premiér opomněl říct, že podezřelého cizince zadrželi zaměstnanci pražského dopravního podniku. Fiala a Rakušan používali nejčastěji slovíčka "mohu, může, mohli" směrem k výše zmíněnému žhářskému útoku. Že by to byla reakce na výprask, který dostalo SPOLU v eurovolbách? Zajímalo by mě, kdy se potencionální žhář, který pochází z Kolumbie dočká omluvy, nebo v tichosti za mlčení médií hlavního proudu odjede zpátky domů s patřičným balíkem peněz za roli, kterou sehrál. Což je rovněž spekulace. Další spekulace je, že cizinec mohl být vyslán z USA, Velké Británie, či z jakékoliv jiné země, která by tak ráda viděla, jak posíláme své vojáky umírat na Ukrajinu. Připomíná mi to vylhanou kauzu Vrbětice, kde každý tuší, co se vlastně stalo. Pachatelé daného činu jsou známí, ale nikdo je neobžaloval. Protože trestněprávní orgány už před časem konstatovaly, že pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz, který by se dal předložit soudu. Mohu říct, jedna věc je absence důkazů, ale druhá věc je neexistence důkazů. Po debaklu v evropských volbách, kdy polovinu hlasů ODS sebral zřejmě Filip Turek, vidí Petr Fiala ruskou stopu i v případě, kdy se pokazí v poslanecké kantýně lednička. To je samozřejmě nadsázka. Odvádění pozornosti od vlastní neschopnosti bude jediná činnost, které je Fiala schopen. Předpokládám, že veškeré tajné služby mohou být zapojeny do sabotáží po celé Evropě, což dokazuje vyhození plynovodu Nordstream 1 a 2. Jak poznamenal explicitně profesor Jeffrey Sachs, za tímto činem stojí Spojené státy.

Prezident Pavel a premiér Fiala si unisono postěžovali, že v evropských volbách výrazně posílili extrémisté a populisté. Asi pijí stejnou vodu. Výrok prezidenta Pavla působí na mnohé české občany jako rudý hadr na býka. Vojenské gymnázium nemělo za úkol vytvořit literáty, ale mohlo u schopnějších jedinců vyvinout smysl pro pochopení psaného textu. Například v Terezíně přečetl prezident dokument, že odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové musíme přijmout a poučit se z nich. Ale to, co řekl po setkání s hokejovými mistry světa je vlastně skandální. ,,I kdybychom měli být jenom chvilku hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo." Takže kromě chvil, kdy naši hokejisti vyhrávají šampionát, není prezident naší země hrdý na to, že je Čech? (Komentář Marka Stoniše). Přijetí Eura je likvidací české koruny a uvrhnutí České republiky do dluhové pasti eurozóny. Toto chování ve mně evokuje jediné slovo - zrada.

Nyní se vrátím k dění po eurovolbách. Francouzský prezident Emmanuel Macron rozpustil Národní shromáždění a vypíše nové volby. Pravice válcuje progresivisty neboli fašisty s lidskou tváří. Belgický premiér Alexander De Croo po porážce své strany ve volbách odstupuje z funkce předsedy vlády. Evropským zemím dochází, jakým nebezpečím je liberalismus s přívlastkem. V Německu bavorský ministerský předseda Markus Söder vyzval kancléře Olafa Scholze k odstoupení a vypsání předčasných voleb. Je velice zajímavé že strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové vyzývá k jednání s Ruskem o zastavení bojů. Stejně tak slovenský premiér Robert Fico sdělil, že se Slováci nebudou účastnit žádných válečných dobrodružství na Ukrajině a že vojenské řešení na Ukrajině nemůže mít úspěch. Zajímavá poznámka, premiér Fico je na listině nepřátel Ukrajiny.

Nyní zpět ke Koudelkovi. Z kuloárů tajných služeb pronikly veřejně dostupné informace, že Michal Koudelka má problém. A nejen on. Po obvinění poslance Bundestagu Petra Bystroně v České televizi, že Bystroň bere úplatky z ruské strany požaduje německá strana předložit důkazy. Přitom Koudelka sděluje, že důkazy předložit nemůže, protože by ohrozil zpravodajské zdroje. Jak to funguje mezi zpravodajskými službami? Pokud tajné služby spolupracují, jako že ano, tak si informace předávají a cizí tajná služba už zařídí potřebné. Nepotřebuje prostředníka, který zveřejní v masmédiích domněnky nebo podezření. Protože ani tisíc podezření není jediný důkaz. Zasahování do předvolební kampaně státu cestou cizí tajné služby může obrazně řečeno zlomit vaz. Nejen šéfovi tajné služby Koudelkovi, ale také premiéru Fialovi a znevěrohodňuje i osobu prezidenta Pavla, který se mnohdy chová jako protičeský aktivista. Ministr vnitra Vít Rakušan oznamuje, že se do europarlamentu vrací komunisté. Tomuto myšlenkovému gigantovi nedošlo, že už rok má jednoho na Pražském hradě společně s paní hradní politručkou.

Závěr. Tato vláda řídí naši zem jako loď a myslí si, že tato loď pluje, protože má kompas. Toto je ukázka kompetence české vlády, ale kdyby odešla už včera, má dva roky zpoždění. Zoufalé konání této vlády naplňují slova bývalého předsedy vlády Ruské federace Viktora Černomyrdina, který řekl :,,Chtěli jsme to nejlepší a dopadlo to jako vždy."