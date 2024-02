Vladimír Ustyanovič: Stávkokaz, disident Alexandr Vondra

reklama

V nedělní Partii Terezie Tománkové se projevil křivý charakter Alexandra Vondry. Nejsem si jistý, zda se nepotkal s Ivanem Bartošem a ten mu možná nabídl nějaký oblíbený stimulant, který mnozí Piráti s láskou užívají. Co vypadlo z Vondry při přímém přenosu bylo nejenom nechutné, ale přímo odporné. Vytáhl dopis a kokrhavým hlasem sdělil, že bývalý předseda Agrární komory Zdeněk Jandejsek je proruský kolaborant a že napsal dopis v ruštině na podporu Ruské federace. Vondra, který chtěl asi spáchat politickou sebevraždu v přímém přenosu, slabikoval rusky výše zmíněný text se slovy, že rusky stejně neumí, takže neví přesně co tam je, protože je to napsáno azbukou. Já musím zase říct, že je to lhář, protože na základní škole byla povinná ruština a na střední škole byla povinná maturita z ruštiny. Za toho strašného socialismu vystudoval Vondra vysokou školu. Pro pamětníky, vyvolává to analogii s rokem 1990, kdy tehdejší náměstek ministra vnitra Jan Ruml vytáhl na předsedu lidovců Josefa Bartončíka údajnou spolupráci s StB.

Další gól do vlastní branky si dal premiér Fiala, když označil demonstrující zemědělce za proruské síly a pátou kolonu. Poznámka pod čarou. Jak se vyrovná Petr Fiala se situací v budoucnosti, kdy nebude poslancem, nebude mít poslaneckou imunitu ani ochranku, a potká lidi, nejenom zemědělce, kteří museli ukončit své podnikání kvůli této vládě, nejhorší od roku 1968. Tito lidé nemají svoji kampeličku, kde se perou peníze, zejména pro ODS a pro Ukrajinu. Mám obavu, aby tady nenastoupil soudce Lynch s trestem za devastaci českých národních zájmů a české ekonomiky.

Nyní zpátky k Vondrovi. Metody, které použil Vondra jsou přesnou kopií metod, které používala někdejší StB. Jak kdysi prohlásil náčelník druhé správy StB, PhDr. Karel Vykypěl, mezi disidenty bylo 70% spolupracovníků této nechvalně známé tajné služby. Jak říká klasik, podle činu poznáš je. Další spekulace může být, že pan Vondra se trochu spletl, po setkání s Ivanem Bartošem. Dopis vypadl z aktovky jeho synovi, který navštěvuje kroužek přátel ruské literatury a nenapsal ho Zdeněk Jandejsek, ale Taťána Oněginovi. Samozřejmě je to absurdní divadlo a satira. Opakování je matka moudrosti a musíme si připomenout, že Alexandr Vondra byl zodpovědný za předražené zakázky na ozvučení v kauze ProMoPro v době českého předsednictví Evropské unii. Částka, která byla zpronevěřena byla necelá 1 miliarda korun. Na toto upozornil v roce 2011 Finanční analytický útvar, který zjistil podivné toky a převody peněz na zahraniční konta. Jen poznámka, tresty aktérů byly od devíti do tří let nepodmíněně. Ten, kdo měl být garantem a s jehož jménem byla tato kauza spojena, je Alexandr Vondra. Po soudních tahanicích byl Vondra a jeho náměstkyně Jana Hendrichová osvobozeni. Dovolím si položit otázku váženému čtenáři, jak by to vypadalo, kdyby ministr obrany seděl v base? To by musel řídit rezort obrany z vězení, jako kdysi Al Capone svoji mafii. Samozřejmě je to nadsázka.

Závěr. Čeští zemědělci jsou solí této země a všechny vlády by měly mít povinnost vytvořit jim takové podmínky, aby byli konkurence schopní a také vytvořit celní protekcionismus, aby nedocházelo k dovozu nekvalitních a zdraví škodlivých, evropským normám odporujících zemědělských výrobků, zejména z Ukrajiny. Zajímalo by mě, zda si pan Vondra uvědomuje, že nežije v 50-tých letech a nemůže prohlásit Zdeňka Jandejska za kulaka. Bohužel tito lidé, jako je Vondra se nikdy v životě nemuseli živit rukama, nestáli na vlastních nohách, nezodpovídali za zaměstnance, aby tito měli včas výplatu. Vždy byl přisátý ke státnímu rozpočtu. Znalost problematiky řízení rezortu obrany byla neumětelská a tak to také pod stranickým řízením zástupců ODS s obranou dopadá.

Poznámka. Za totality se připravovaly takzvané kádrové rezervy v různých oborech. Tak se do odborné funkce nemohl dostat úplný idiot. Pokud tato vláda nebude vnímat potřeby lidu, může se dočkat vzedmutí vlny nevole, jako příklad mohu vzpomenout na francouzského krále Ludvíka XVI a jeho ženu Marii Antoinettu.

