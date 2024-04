Dovolím si neopakovat to, co se už tisíckrát omílalo v různých formách. Jenom vzpomenu obrovská úsilí na diplomatické frontě v rámci zastavení bojů mezi Severní a Jižní Koreou. Rád bych nyní odbočil k rozhovoru paní Jany Bobošíkové s americkým ekonomem a profesorem Columbijské univerzity Jeffrey Sachsem. Mnozí posluchači tento rozhovor zaznamenali a sdíleli. Proto si dovolím zdůraznit některá podstatná sdělení pana profesora.

Profesor Sachs se podílel na evropské ekonomické transformaci v Polsku, která, jak vidíme, je zásadně odlišná od českého, slušně řečeno rozkladu státu. Jen pod čarou, pan profesor je uznáván jako jeden z nejvýznamnějších ekonomů na světě. K bezpečnostní politice se vyjádřil, že je velice špatná, ale můžeme ji zlepšit. Nyní budu citovat: "Její kořeny začínají u Spojených států, a nikoliv u prezidenta Putina."

Explicitně sděluje, že k této válce nemělo nikdy dojít, s čímž reálně uvažující člověk musí nic jiného než souhlasit. Evropští lídři nejenže zkreslují, nebo špatně chápou to, co se děje, ale situaci ještě zhoršují. Místo aby řekli, že potřebujeme mírový modus vivendi s Ruskem, říkají, že musíme eskalovat, protože jdeme do války.

Za největší prioritu celosvětového míru označuje Jeffrey Sachs plnohodnotné obnovení diplomacie mezi Spojenými státy, Čínou a Ruskem. Je zajímavé, že prezident George W. Bush měl za cíl rozšířit NATO, proti čemuž se vymezila kancléřka Merkelová. Mnozí evropští představitelé tvrdí, že Rusko zaútočilo nevyprovokovaně, ale to je naprosto nepravdivé. Spojené státy svrhly ukrajinskou vládu v roce 2014, říká profesor Sachs. Evropa dopustila, že Spojené státy 78 dní bombardovaly Bělehrad. Evropa se dostala do psychologické závislosti na USA. Já jen dodávám, stejně jako mopslík, který není schopen vyjádřit svůj názor.

Profesor Sachs zmínil lotyšského prezidenta, který tweetoval, že Rusko musí být zničeno. K tomuto tweetu není hoden vůbec žádný komentář. Na otázku setkání slovenského ministra zahraničí s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem zazněla jednoznačná odpověď. Bravo! O tom je diplomacie. O ministru Lavrovovi sdělil, že se s ním setkal v Antalyi a že je to jeden z nejlepších ministrů zahraničí na světě. Rovněž komentoval, že Leyenová a Borrell se chovají jako roztleskávači Spojených států. Dále prohlásil, že Spojené státy vyhodily plynovody Nordstream, což bylo veřejné tajemství a nyní veřejné přiznání. Také si nemyslí, že vliv Ruska na volby v Evropské unii má co do činění s ruskými dezinformacemi. Lidé jsou nespokojení, proto nepotřebují žádné dezinformace.

Sankční pokrytectví Francie a Německa je nekonečný příběh. Francie haraší zbraněmi proti Rusku, ale nadále s ním spolupracuje v oblasti jaderného průmyslu, který uniká západním sankcím. Francie ve velkém nakupuje ruský obohacený uran a je podezřelá, že jej distribuuje dále po Evropě. Pod taktovkou Rosatomu se také podílí na stavbě jaderné elektrárny v Maďarsku (zdroj e15.cz). Po ruské invazi na Ukrajinu francouzský zájem o dodávky od agresora paradoxně ještě vzrostl. Dovoz ruského obohaceného uranu do Francie se podle Royal United Services Institute od začátku roku 2022 výrazně zvýšil. Objem vzrostl až o 184 procent. Tak se ptám, neměly by vyhlásit Spojené státy sankce na Francii stejně jako na Rusko?

A nyní k našim německým přátelům, jak nerespektují sankce vůči Ruské federaci. Průmyslová skupina Knauf, vyrábějící sádrokartonové stavebniny, a společnost WKB Systems, produkující odlehčený beton, poskytují materiál pro přestavbu přístavního města Mariupol (zdroj TV ARD). Rusové dali vydělat nejméně dvěma německým firmám, a to i přes veškeré sankce, uvalené na Rusko. Bavorský Knauf se z ruského trhu nestáhl a provozuje zde čtrnáct výrobních závodů. Rozhodnutí zůstat na ruském trhu vysvětluje zodpovědností za tisíce svých zaměstnanců.

Tak by mě zajímalo, proč naši vládu nezajímá starost o české zaměstnance například z hutě Liberty, když většina občanů vidí, že sankce jsou neúčinné a bezzubé. Novináři německého Bildu se zeptali kyjevského starosty Klička, proč jeho synové nejsou na frontě. Odpověď zněla: Moje děti jsou bohužel němečtí občané. Tato odpověď vyjadřuje vše.

Nyní se vrátím zpět k meritu věci, a to je povinnost státníků zastavit válečné běsnění a nenalhávat si, že kdokoliv může porazit jadernou velmoc, neboť zde není vítěze.

Závěr. Shánění dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu je určitě dobrý zbrojařský byznys pro obchodníky se zbraněmi. Ale prezidentovi a premiéru České republiky by role překupníků se zbraněmi možná slušela lépe, než jimi zastávané funkce. Je to můj ryze subjektivní názor.

