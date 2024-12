Pod jménem "Artem" vystupuje lovec, který popisuje svůj pracovní den. Po krátké ranní instruktáži se jeho tým rozhodne, kam půjdou "na lov". Někteří jsou posláni do kaváren, restaurací, dokonce i nočních klubů, kamkoli, kde se mohou nacházet muži v bojovém věku. Pak začíná těžká práce. Tuto odpudivou práci, kterou mohu nazvat prací proti lidskosti, nazývají lovem. "Někdy je to jako jednat s krysou, zahnanou do kouta," řekl Artem, když vysvětloval, jak dostává své "úlovky" do dodávky a odjíždí s nimi do náborových center.

Ve svém rozhovoru tento tvor Artem vypovídá, že mají cíle, které musí splnit. „Kvůli nedostatku vojáků si sotva vybíráme a bereme všechny." Podle výpovědi zabavují lovci mužům mobily a ti ani nemají možnost říci svým rodinám, kde jsou. Jeho hrůzná výpověď, že je lepší pracovat pro TCC (Územní centrum náboru), než se před ním skrývat.

Toto svědectví mi implikuje mou osobní myšlenku, že režim, pro který tito lidé pracují, má historickou paralelu s režimem, v němž bylo určité etnikum označováno a transportováno do různých převýchovných táborů. V tomto případě jsou odlovení občané určeni k převýchově pro boj za zkorumpované oligarchy. Dovolím si poznámku, podle úřadu ukrajinského generálního prokurátora bylo od ruské invaze obviněno z dezerce více než sto tisíc vojáků, skutečný počet dezertérů by mohl být až dvě stě tisíc.

Myslím si, že režim Zelenského není nepodobný metodám německých nacistů, které se ale netýkaly německých občanů. Rovněž se domnívám, že režim, který se takto chová ke svým občanům, je zločinecký a jeho protagonisté by měli stanout před soudem. Nezaznamenal jsem, že by podobné metody náboru probíhaly v Ruské federaci. Jak jsem již dříve psal a budu to opakovat, můj otec a jeho rodiče žili na Ukrajině a dodnes tam mám vzdálené příbuzenstvo, které jako už většina Ukrajinců chce zastavit tu šílenou válku, ve které jsou ukrajinští občané, trvale žijící na území Ukrajiny, nedobrovolná rukojmí Zelenského totalitního režimu.

Čeští váleční štváči plédují nejen za dodávky zbraní na Ukrajinu, ale přivítali dodávky raketových systémů dlouhého doletu. Položím řečnickou otázku, proč tito štváči nepožadují raketové systémy dlouhého doletu pro Palestince? Je to opravdu pouze řečnická otázka, na kterou tito protipalestinští válečníci nebudou mít relevantní odpověď. Kdysi prezident Zeman prohlásil, že Krym zůstane pod ruským vlivem a s tím se Ukrajina musí smířit. Myslím si, jsem přesvědčen a vše tomu nasvědčuje, že plán Henryho Kissingera na rozdělení Ukrajiny jako v šachové partii bude vynuceným tahem. Profesor Jeffrey Sachs tvrdí, že Rusko bylo k útoku na Ukrajinu vyprovokováno, tento názor sdílí i dlouholetý člen ODS Jiří Minčič.

Dovolím si prezentovat názory bývalého prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho. „Ukrajina není vzorem demokracie. Je to země, která zakázala jedenáct opozičních stran. Sjednotila všechna média do jednoho státního televizního média, které není demokratické. Pohrozila, že letos volby nebudou, pokud USA nepošlou více peněz na jejich uskutečnění, to není demokratické. Oslavovala nacisty ve svých řadách komikem v khaki kalhotách, mužem jménem Zelenský, a to také není demokratické. Další fakta pro vás, která neuslyšíte ani od mainstreamu ani v mainstreamových médiích. Regiony Ukrajiny, které jsou právě teď takzvaně okupovány Ruskem na Donbasu, Doněcku, Luhaňsku, to jsou rusky mluvící regiony, které od roku 2014 ani nejsou součástí Ukrajiny. Toto jsou tvrdá fakta, která se snaží prodat jako nějaký druh bitvy mezi dobrem a zlem."

Myslím si, že veškeré rusofobní názory budou fungovat podle zákona akce a reakce. Co můžeme čekat od nově zvoleného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa? Trump prohlásil, že globální konflikt mezi jadernými mocnostmi by znamenal smrt a zkázu v takovém měřítku, jaké nemá v dějinách lidstva obdoby. Není nic důležitějšího, než se této noční můře vyhnout, pravil Trump. Naším cílem je okamžité ukončení nepřátelských akcí a já dodávám, ani jeden náboj na Ukrajinu, pouze humanitární pomoc občanům téměř zbankrotované Ukrajiny.

Trump řekl, že potřebujeme bezodkladný mír. Rusko pro Spojené státy nepředstavuje hrozbu. Toto prohlášení nastupujícího prezidenta Trumpa je v rozporu s výrokem českého ministra zahraničí bakaláře Lipavského, že celý svět bojuje proti Rusku. Tento názor prezentují válkychtiví, rusofobní představitelé Evropské unie. Že by poplašná zpráva nikým nevoleného českého válečného štváče, který byl schopen pouze předat Zelenskému v Kyjevě ruské pohádky? Jsem přesvědčen, že toto je vrchol jeho diplomatického umění.

Prezident Trump jasně řekl, že je třeba přehodnotit fungování NATO. Věřím, že tím myslel to, co kdysi řekl francouzský prezident Macron. Že NATO je v klinické smrti. Co z toho vyplývá? NATO nikdy nebránilo napadenou zemi, viz Turecko a Řecko. Podle mého, ale nejenom podle mého mínění je NATO útočný pakt, který slouží jako lukrativní penzijní fond pro mnoho vysloužilých generálů z různých zemí aliance, kteří vnímají více ideologii, než reálný pohled na nasazení vojsk ve válce. Dovedu si představit, že by se NATO mohlo zrušit, neboť je už přežitkem neboli anachronismem.

Na závěr bych si dovolil citovat, ve vztahu k Zelenskému, spisovatele a přímého účastníka skutečné války Ernesta Hemingwaye. „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země."