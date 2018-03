Yekta Uzunoglu: Kdo spustil kauzu Sálih Muslim?

V neděli, to jest 25. 2. 2018, jako z čistého nebe zasáhla desítky (ne-li stovky) milionů lidí zpráva o zadržení Sáliha Muslima, spoluzakladatele a do loňského roku spolupředsedy kurdské politické strany v Sýrii, která se jako jediná efektivní síla postavila proti IS-zrůdám a tím se dostala do povědomí stovek milionů lidí na naší planetě! Na jejich statečné, krásné, odvážné bojovnice, které se postavily proti hrdlořezům téměř s holýma rukama, jen tak svět nezapomene!

A právě jejich politického představitele zadržela policie země Masaryka, Smetany, Dvořáka, Kafky, Čapka, Nezvala, Kundery v srdci matky měst, které se pro změnu zapsalo do paměti lidstva svou nezměrnou krásou, vznešeností a kulturou.

V zemi Jana Palacha, ve městě, kde se obětoval pro svobodu svého národa a právě v té zemi a v tom městě byl zatčen jiný, stejně statečný bojovník, také bojovník za svobodu svého národa ....

Rána, kterou dostala tato jinak tak nádherná země zadržením Sáliha Muslima se jen tak zahojit nemůže.

Zadržení Sáliha Muslima miliony a miliony lidí na naší planetě dovedlo k přemýšlení, zda jejich dosavadní dojmy z Česka jsou pravé, jestliže se tam toto děje...

Netuší, že té nádherné zemi, kterou obdivují po pádu totality, nebyla dopřána ani demokracie, ale ani právo. Právo, které je základem lidského soužití.

Za celá ta léta v západní Evropě občanům média a jejich vlády štěpovaly, že ty země východní Evropy se díky nim zbavili totality a nyní konečně po tolika útrapách žijí v demokracii a právu... Ale o tom, že je tam zaveden socio -ekonomický systém jen na základech osobníh prospěchu jednotlivců, a že tomuto kdysi tak produktivnímu národu je odcizena jeho vlastní identita, to se nesmí dovědět…

Nevědí, že tomuto národu nedali možnost, ale ani prostředky k vývoji směrem ke skutečné demokracii a právnímu státu, ale učinili vše, aby země byla nejdřív připravena o veškeré dědictví materiální a následně i duševní, že se v té krásné zemi začala jeji „elita“ chovat jako v džungli.

To, oč se snažil prof. Jiří Hájek, Hanzelka a Zikmund, Dr. Qasemlu a již desítky let já, tím, že jsem jako student lékařské fakulty například přeložil do kurdštiny dílo Karla Čapka a tím, že jsem přeložil do českého jazyka s pomocí Jaroslava Kořána kurdská přísloví, básně, pohádky, povídky a snažil jsem se vybudovat přátelství mezi Čechy a Kurdy, to vše je jako úderem blesku zadržením pana Sáliha Muslima pryč.... A to jen proto, že si nějaký činitel dle všeho chtěl nahrabat ještě nějaké "prachy" navíc?

Tak jako vždy, ani po tomuto poškození duševního dědictví českého národa, se nic dít dál nebude. Ve Sněmovně nebude vyšetřovací komise či nějaká účinná aktivita státních útvarů, které jsou jakoby na oko určeny k dodržování zákona, jako je GIBS či státní zastupitelství...

Budou mezi sebou říkat: "No a co, no? Chtěli prodat Kurda a prostě to nevyšlo a „půjde se dál“ a ta jizva v paměti milionů a milionů, ta rána do duševního dědictví, copak někoho z odpovědných činitelů bude vůbec někdy zajímat!?"

Tak se rozkládají civilizace, o kterých jsme četli v "chytrých knihách", a stalo se nám osudem, abychom ten rozklad zažili zaživa my!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV