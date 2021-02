Zbyněk Fiala: Britská vláda na mateřské

reklama

Titulek má být bulvární, a tak budiž upřesněno, že na mateřskou nejde celá vláda (například nikde nepadla zmínka o těhotenství premiéra Borise Johnsona), ale jen ministryně spravedlnosti Suella Bravermanová. Děťátko by mělo přijít na svět v nejbližších týdnech a dosavadní právní úprava by nedávala ministryni na vybranou, mateřství by znamenalo konec, demisi a domů ke kolébce. Proto jde do Dolní sněmovny urychleně nový zákon, podle kterého by měla paní ministryně dostat šestiměsíční mateřskou dovolenou.

Plenky a ministrování nejdou snadno dohromady, a tak to za ministryni zatím vezme to někdo jiný a paní Bravermanová bude během mateřské převedena na nějakou lehčí funkci. Ale jen dočasně. Po šesti měsících, až začne bejbátko sedět a sápat se po lžíci, aby s ní plnou silou šlehlo do polívčičky (mohu-li poradit, my jsme přitom doma experimentovali s použitím pláštěnky), paní ministryně se může vrátit do svého úřadu. Labouristická opozice nemůže být proti, šlapala by po vlastních ideálech. Ostatně návrh zákona s ní byl konzultován. Boris Johnson chce dosáhnout toho, že v budoucnosti budou mít všichni členové vlády i státní úředníci jistotu, že mateřství je nevyžene z práce a nepohltí kariéru.

Zdálo by se, že v tak pohnuté době, kdy Británii tísní pandemie ještě přiostřená jakousi obzvlášť rozzuřenou mutací, k tomu brexitem, záplavami a půl metrem nového sněhu, může mít země jiné priority než řešit rodinnou situaci členů vlády. Jenže možná právě proto se bleskurychle věnují stabilizaci faktického stavu, protože si do toho nechtějí přidat ještě mocenské hrátky spojené s hledáním nového šéfa jednoho z klíčových rezortů.

Britové holt nemají tu odvahu jako Češi, kteří právě v takové situaci přistupují k rozvrtání úplně všeho, voleb, koalic, politických trpaslíků, ale třeba i senátu, který je třeba zrušit ještě dřív, než začne vládnout po zrušených volbách, které neproběhnou v rámci posílení demokracie. Právní teorie sice potvrzuje, že volby jsou v pořádku, pokud vyhrají naši, ale jinou věcí je, kdyby naši vyhrát neměli. Pak je lepší volby zrušit nebo aspoň účelně změnit v zájmu demokracie. To první už se osvědčilo roku 2009, nyní je na řadě to druhé. Češi nejsou tak ozbrojeni jako Američané, proběhne to v klidu. Uzavírat Brno do obranného valu nebo nosit pytle s pískem ke vchodům parlamentních institucí je zcela zbytečné.

Drobným mocenským hrátkám se nakonec nevyhne ani ta Británie, kde stejně budou muset najít dočasného náhradníka pro paní ministryni. Ale to asi zapadne, protože hlavní zprávy přicházejí z koronavirové fronty, kde se zřejmě blíží bod zlomu. Proočkováno první dávkou bylo už 10 milionů Britů. ZDE

Jen během úterka dostalo ďobanec 375 tisíc osob. Desetimilionová hranice byla v Británii překonána za necelé dva měsíce od začátku očkovacího programu. Britský státní zdravotnický systém se tak ukazuje být mnohem efektivnější než ten náš. K tomu byli odvážnější jinde než my, a tak začali s očkováním dřív. Více také důvěřují svému virologickému výzkumu, a proto rychle postřehli možnost kombinace přístupu cambridžské farmaceutické společnosti AstraZeneca s ruským institutem Gamaljeva. Vyvinuli podobnou vakcínu za použití nosiče, vektoru, v daném případě adenoviru. Ale Rusům se osvědčil inovativní druhý krok, kdy je opakovaná vakcinace postavena nikoliv na stejném, ale na jiném typu adenoviru, aby se vyhnula nežádoucí imunitní reakci už na samotný nosič vakcinačního prvku. AstraZeneca už jednala s Rusy o spolupráci s tímto cílem.

Náš virologický výzkum má taky světovou úroveň, ale finalizace se odehrává v zahraničí. Mívali jsme vynikající státní institut ÚSOL, který však byl nesmyslně privatizován a český závod v Bohumili teď patří americké Novavax. Ta tam bude vyrábět vlastní očkovací látku, která byla právě schválena v USA. Český vývoj vakcíny byl zrušen už na konci loňského roku, s rozumným poukazem na to, že by se stejně neměla kde vyrábět.

Vraťme se raději do Británie. Nyní se tam rozběhla odborná debata, kam zaměřit hlavní směr očkování. Zaznívají doporučení, aby se soustředil na ohniska nákazy, která by se mohla vymknout kontrole. Což by bylo s britskou mutací koronaviru, který je skoro dvakrát nakažlivější, o to nebezpečnější. Při stávajícím tempu vakcinace by mělo být do poloviny února očkováno 15 milionů Britů ve čtyřech hlavních prioritních skupinách. Dalších pět skupin, které v prioritách navazují, tedy dalších 17 milionů lidí, má být proočkováno první dávkou ještě před Velikonocemi. Pak teprve se začne s druhými dávkami.

Boris Johnson řekl na adresu britského očkovacího programu, že je „nejkolosálnější“ v historii Národní zdravotní služby NHS. Těžko sáhnout po vhodnějším výrazu. V současné době už dostalo injekci 90 procent Britů nad 75 let. Výzkum ukazuje, že už po první dávce jsou očkovaní chráněni před těžkým průběhem a zároveň se prudce snižuje jejich potenciál pro šíření nákazy. Současná čísla o úmrtnosti jsou stále hodně vysoká, ale s narůstajícím časem narůstá i naděje, že v nejbližších týdnech to nejhorší už bude mít Británie za sebou.

