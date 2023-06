Zbyněk Fiala: Česká Škoda Auto končí s elektromobily?

Doufejme, že to není pravda. Koncern Volkswagen chce přeměnit českou Škoda Auto v dojížďák spalovacích motorů. Spoustě lidí se to bude líbit. Teď. Ale co budeme dělat, až okénko příležitosti vydělávat na mršinách zaklapne a nám ujede vlak s novou technologií?

reklama

Podle zpráv německého hospodářského deníku Handelsblatt tlumočených Českým rozhlasem, Škoda Auto to vzdává s elektromobily a bude se věnovat jen spalovacím motorům. Má tak perspektivu na posledních dvanáct let, než bude prodej nových aut s touto technologií v EU zakázán. Pak náš klíčový průmysl zhasne a začneme se hádat, kdo za to může.

Na první pohled to vypadá, že nám to centrála VW nařídí. Ve středu je valná hromada koncernu, na které má nový generální ředitel Oliver Blume představit novou strategii. Uvidíme, kdy se dozvíme nějaké detaily, ale podstatou má být specializace, a ta česká má znamenat provoz jakéhosi dojížďáku, ve kterém se budou vyrábět všechny zbývající značky se spalovacími motory. A proč ne? Byli jste proti elektrifikaci, s ničím zajímavým v této oblasti jste nepřišli a bojovali jste jako lvi, aby to s benzínem a naftou v EU ještě chvíli vydrželo. Tady máte, co jste chtěli. (ZDE)

Samozřejmě, že teď jsou česká benzínová a naftová auta levnější než česká elektrická, a v mnoha ohledech, z nichž se za klíčový považuje dojezd, i lepší. Na venkově to není kde nabíjet, pokud nevystačíte s kabelem ze zásuvky, ale válejte ho někde na chodníku… To však neznamená, že elektromobilita není perspektivní.

Nejde jen o ten pohon, je to počítač na kolech, který se brzy obejde bez řidiče a nabídne spoustu nových služeb. Jistě, běžnou škodovkou snadno dojedete i z té nejvzdálenější vesničky do Prahy bez tankování, ale pak můžete po stověžaté se stejnou nádrží zbytek dne kroužit, protože nezaparkujete. Snová představa, že v cíli prostě z auta utečete, a ono se zaparkuje samo, je docela reálná s autonomním vozem, který už v nějakém tom rozsahu leckde brázdí silnice.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 2182 lidí

Možná, že se to dá nacpat i do těch s výfukem, ale je tu jedna zrada. Auto je dlouhodobá investice a zákazníků pro takový dojížďák bude ubývat, jak se bude blížit okamžik zákazu jejich prodeje. Těžko čekat, že Volkswagen vydrží s reklamní podporou Škody na Tour de France, když elektrické superby v peletonu ztratí souvislost s běžnou výrobou. Začne přibývat měst, která vás s fosilním autem do centra nepustí.

Do toho si přičtěme uhlíkovou daň z benzínu, která je na cestě, a proti tomu různé formy podpory elektromobility, které urychlí rozvoj masového trhu s přijatelnými cenami elektrických vozů. To všechno není pozvánka pro nákladný vývoj nových spalovacích modelů, který by měl vydržet až do hořkého konce odepsané technologie.

Samotný koncern Volkswagen přitom chce urychlit přechod na výrobu elektrických aut, sdělilo nové představenstvo v únoru letošního roku a navrhlo tomu odpovídající pětiletý investiční plán. U nás byl uvítán mediálním posměchem, jak je národním zvykem. Problém ovšem není v tom, jestli se někomu do něčeho chce, nebo nechce, ale jak obstát v čínské konkurenci.

Nepamatuji, že by před deseti lety někdo zmínil čínské auto jako něco hodné pozornosti, ale podle posledních zpráv je už Říše středu vedoucím světovým výrobcem, který měl v dubnu i po covidovém poklesu přes 28 procent světového trhu, když prodal od začátku roku do konce dubna 6,1 milionu aut. USA jsou druhé se 3,9 milionu aut. Z pohledu značek vede Toyota, která prodala za stejné období 2,5 milionu aut, před Volkswagenem (1,3 milionu), zatímco největší čínský výrobce BYD je až sedmý (necelých 700 tisíc). (ZDE)

Jenže v elektrických autech BYD jasně vede na největším světovém trhu v Číně, je tam před Teslou i Volkswagenem. A protože tamější trh se pomalu nasycuje, čínští výrobci začínají se světovou expanzi, která míří i do Evropy, hlásí čerstvé zpravodajství Reuters.

Čínští výrobci se osmělili poté, co na čínském trhu v posledních dvou měsících loňského roku domácí značky poprvé prodaly víc než všechny zahraniční dohromady. A protože čínská státní podpora elektrických aut už skončila, vypukl krutý cenový boj, do kterého se evropské značky nechtějí nebo ani nemohou pouštět. (ZDE)

Mezinárodní agentura pro energii IEA očekává, že registrace elektrických aut v Číně letos vzroste o 30 procent. Loni se zdvojnásobily, letos je to tedy méně, ale to je taky ten hlavní důvod pro expanzi. Podle Global Times je Čína největším exportérem elektrických vozů už teď, před Japonskem. Z loňských 3 milionů vyvezených vozů z Číny tvořily šanghajské Tesly jen desetinu, zbytek byly čínské značky.

Hodně se vyváží do rozvojových zemí, které se zapojily do projektu Pás a stezka, a taky do Ruska, odkud jiní utekli. Rusové už prý kupují častěji Čínu než Ladu! Populární jsou tam Geely, Great Wall Motors a Chery. V Číně se vyrábí polovina baterek pro auta ve světě. I to snižuje výrobní náklady, takže ceny mohou jít 10 tisíc euro pod Evropu, uvádí Reuters s odkazem na britskou poradenskou Grand Thornton.

Ale čínská konkurence podle stejného zdroje nemá spočívat ani tak v tom, že bude levnější, jako že bude lepší a bude nabízet všechny elektronické vychytávky v základním modelu. „V současné době čínské automobilky pravidelně získávají pětihvězdičkové skóre v evropském programu hodnocení nových vozů, který vyžaduje, aby vozy měly bezpečnostní prvky nad rámec zákonných požadavků. Často se mohou pochlubit také pokročilým softwarem a propracovanými informačními a zábavními systémy,“ píší Reuters.

V Evropě probíhají pokusy, jak Číňany zastavit protekcionismem, píše list Politico. V Americe to vyřešili dotacemi pro domácí výrobu podle „protinflačního zákona“ IRA. Francie zděšeně zjistila, že 40 procent dotací pro nákup elektrického auta v letošním prvním čtvrtletí zamířilo k čínským výrobcům. Prezident Macron prý uvažuje o přesměrování podpory na evropské modely. Ale Číňané chtějí v Evropě i vyrábět. Zatím tu investovali 12 miliard euro do výroby baterek.

Čínský BYD právě rozjel výrobu elektrického vozu Dolphin v australském Queenslandu a prohlašuje, že to bude nejdostupnější vysoce kvalitní auto této kategorie v zemi. Nejdostupnější zatím znamená skoro 45 tisíc dolarů, je ještě kam jít. Trend míří ke 30 tisícům dolarů. A za tyhle peníze dostanete auto s akcelerací, jakou dříve měly jen mnohonásobně dražší sporťáky. Mimochodem, před čtyřmi lety stály nejpopulárnější elektrické vozy v Austrálii 120 tisíc dolarů. (ZDE)

„EU vyvíjí nejsilnější tlak na regulaci a vykazuje nejvyšší ambice výrobců, pokud jde o postupné vyřazení vozidel se spalovacími motory. Přibližně 64 % osobních automobilů prodaných v roce 2030 budou tvořit bateriové elektromobily, zatímco v prvním čtvrtletí 2021 prognózy počítaly jen s 55 %,“ uvádí poradenská S&P Global Mobility. (ZDE)

Trend k elektromobilitě tedy zesiluje. Konkurence bude zničující. Možná na to opravdu nemáme. Pak bychom si měli rozmyslet, čím se chceme živit. Jinou věcí je, že Škoda tu není jediná…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Konec jádra? Zbyněk Fiala: Ozdravné škrcení Zbyněk Fiala: Větší unesou víc Zbyněk Fiala: Švihlíková o rozpadu globalizace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.