Zbyněk Fiala: Hluchá demokracie

Chceme válku? Nebo co vlastně chceme? To jsou otázky, které zazněly a zapadly v dusné sněmovně, kde se mělo jednat o obranné smlouvě s USA, důchodové reformě a ozdravném balíčku.

Oligarchové už dostali dost. Měli 100 miliard zisků z elektřiny a desítky miliard /dalších zisků/, prohlásil poslanec Andrej Babiš, bývalý premiér a předseda ANO v úvodu další předem prohrané parlamentní bitvy, protože vláda s opozicí neztrácí čas. A k čemu ten čas potřebuje? Babiš naznačuje, že k přihrávání velkých peněz vlivným zájemcům na úkor státu. Když to pak stát nechce se zadlužováním přehánět, musí obírat nechráněné občany, tedy občany mimo sféru velkého vlivu.

Jednání dvou letních schůzi Poslanecké sněmovny, ve kterých se prolínají témata obranné smlouvy s USA, důchodové reformy a ozdravného balíčku probíhají v nesnesitelném vedru a nesnesitelně dlouho. Normální občan to reálně nemůže sledovat, natož se nějak bránit. Přitom jde o kritický moment naší historie. Navíc v situaci, kdy z poslaneckých lavic nezazní reálná levicová odezva, protože díky volebnímu inženýrství Ústavního soudu moc v zemi převzaly přehlížené pravicové prťky, zatímco přes milion voličů levice zůstalo bez poslaneckého zastoupení.

Naplnilo se tím základní pravidlo demokracie, kdy výsledek naplňuje ústavní práva, jen když vyhrajeme my. Ale v takovém systému není třeba naslouchat tomu, co si myslí občané, kteří nesdílí názory vládní většiny a jsou tedy z pohledu parlamentního mechanismu zcela pominutelní. Jinými slovy, zbyteční. Proto je naše demokracie hluchá, když slova narážejí nepovšimnuta do zdi.

Zkusme je tedy vynést ven mimo sterilní sněmovní prostředí. Sáhl jsme po projevu Andreje Babiše, který vlastně nebyl projevem, jen sérií spontánních poznámek nad prošlým vládním prohlášením pětikoalice a hromádkou novinových článků na naléhavá témata, kterým chybí řešení. Babiš hájil praxi své vlády, což zní taky jednostranně. Nicméně, řada čísel, která uvedl, je porovnatelná se současností, a z toho porovnání je zřejmé, že Fialův kabinet představuje jasný propadák.

Babiš neumí mluvit, zamotává se, věty nekončí, témata se opakují. Ale témata, která vytahuje, jsou zajímavá, má smysl se do toho začíst a zkusit to nějak rozmotat. V opozici má volné ruce, a když to zkombinujeme s poslaneckou imunitou, odhaluje i to, co by si novinář tak přímočaře nedovolil. Někde nabízí jen problémy, jinde i argumentaci.

Je to vystoupení v úvodu 71. schůze, ještě než došlo na první bod, kterým bylo jednání o důchodové reformě. Uvedené vystoupení proto nebylo koncentrováno v jednom směru. Vytáhl jsem, co mne zaujalo, a předkládám to s trochou editačního násilí. Někde jsem dal podobné věci z různých míst k sobě, měnil jsem pořadí, krotil jsem gramatiku a zvýraznil jádro sdělení. Dá se to číst na přeskáčku. Nebo jen něco. Vypadá to jako souvislý text, ale není, je to skládačka. Třídím to trochu mezititulky kurzívou. Autentický projev najdete na sněmovním webu.

Z vystoupení poslance Andreje Babiše (ANO) v úvodu 71. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 12. července 2023:

Obstrukce

Nemám žádný projev, budu si tady listovat ty věci a budu se snažit vysvětlit této nekompetentní vládě, co by měla dělat a co bych dělal já, kdybych tam byl.

Tak pan Fiala řekl v roce 2016, když tady blokovali EET 457 dnů, že menšina má také svá práva a na tom je založena demokracie, nikoliv jen na principu práva většiny. A ta menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce, říká pan premiér. Říkal to jako opoziční lídr. Už tehdy ale Fiala dělil obstrukce na ty správné, kterými zdržovali EET celých 236 dní, a na ty špatné, které použila ČSSD, když byla ODS u vlády.

Já vám vysvětlím znovu ty obstrukce /ANO/ s těmi důchody. Tam přece šlo o čas. My jsme bojovali a my jsme obstruovali ty důchody tam, kde jste okradli důchodce o sedm tisíc korun tento rok a další rok o další desítky tisíc, o to, aby to neprošlo. A pan prezident, který sliboval, že bude prezidentem všech, měl historickou šanci to zavetovat. Kdyby to zavetoval, tak už jste neměli šanci tento rok ty důchodce okrást. A on to neudělal. Neudělal! Bohužel. Mohlo to být jeho možná jediné gesto, kde by měl nějaký vliv na to, že by lidi měli pocit, že je tady prezident všech, a ne prezident provládní.

Lhali o všem

Dokonce jsme se dozvěděli z tripartity, že společně, ne společně, ale že tripartita, zkrátka zaměstnavatelé a odboráři, že se domluví na nějakých pozměňovacích návrzích a že to dají panu premiérovi k posouzení. Tripartita něco navrhne – mimochodem, tak servilní tripartitu vůči vládě jsme nikdy neměli. Já jsem ještě nezažil, aby šéf odborů děkoval v České televizi panu Stanjurovi, že si na něj najde čas.

Tak si připomeňme, kde jsme byli: šestá nejméně zadlužená země. Kde jsme dnes? Osmí. /Byli jsme/ sedmá nejbezpečnější země. Kde jsme dnes? Dvanácté místo. Klesli jsme o pět příček. Ano, Česká republika přestává být bezpečná. Kriminalita, ruskojazyčné mafie, ilegální migrace. Kriminalita stoupá. Přečtete si zprávu NCOZ. Prosperita? Byli jsme devátá nejvíce prosperující země. Teď jsme klesli na dvanácté místo! Inflace? Už o tom mluvil kolega Havlíček – /teď jsme/ třetí nejhorší.

Měli bychom jít domů, neplacená dovolená červenec, srpen, a ať vláda přijde 15. září s novým programovým prohlášením vlády, které bude závazné do října 2025, a ať znovu požádá o důvěru. Ať požádá o důvěru! Vždyť oni vládnou bez nějakého /vládního programu/ - tedy nebudu se bavit o tom programu, co měli, kde lhali o všem.

Jsou tady provládní média, která stále těm lidem říkají, jak je to všechno skvělé a jak to předsednictví proběhlo a jací my jsme úžasní a jak všechno funguje. Propad reálných mezd - 8,5 %. Nejnižší porodnost. Nejnižší porodnost! A pan premiér tady říká, co naši vnuci? Ale žádní vnuci nebudou, pokud tady se děje, co se děje, že berou lidem peníze, důchodcům, zaměstnancům, mladým, studentům, zkrátka všem! Byty? Pan Bartoš sliboval, že bude stavět byty. Teď on říká, aby mladí šli do nájmu.

Média

Přišel covid a měli jsme propad HDP 5,5 %, to je 82 miliard. A dali jsme firmám, zaměstnanosti a všem 370 miliard! To je 450 miliard! To se dá spočítat. A ještě jsme skončili s menším zadlužením, než vy jste nám tu nechali v roce 2013, ale to samozřejmě nenapíšou ta vaše média.

Já jsem si myslel, že ta média budou objektivní. No, nebudou objektivní! Každé médium má svého majitele, každý majitel má nějaké... A paradoxně může každý tady vystupovat a říkat, co chce, o Mafře, která, ano, píše proti Babišovi, často. Ano, je nezávislá. Zkuste se v jiných médiích zeptat, jestli napíšou o nějakém jejich majiteli, například OKD, které my jsme zachránili, a teď to sype peníze panu Stanjurovi.

Předseda Svazu průmyslu /Jan Rafaj/ je ten, kdo dohlížel, že Lakshmi Mittal si vzal 52 miliard dividend, ArcelorMittal. A teď je to předseda největšího bytového družstva - no, to jsou ty ukradené byty Bakalou. To je to vydavatelství, které od rána do večera chválí pana premiéra, jak je úžasný v té Evropě.

Inflace

Když naše vláda snížila DPH z 21 procent na nulu na energie v listopadu a v prosinci 2021, měli jsme negativní inflaci, skončili jsme s inflací v prosinci na 5,3 procenta. Ale Fiala vyhnal tu inflaci na 19 procent. Měl bronz v Evropě. Bronz! A vyinkasoval kolik peněz? Kolik to bylo (poslanec Babiš se obrací na poslankyni Schillerovou) do konce června, kolik je výnos z inflace? (Poslankyně Schillerová mimo mikrofon: 130) Tak je to. No, zkrátka, vážení spoluobčané, Stanjura zkásl asi 220 miliard a nedal vám nic.

Prosím vás, když už zakladatel béčka ODS, a to byla nejhroznější dvojka tady, co byla ve vládě, zakladatel béčka ODS, TOP 09 říká do novin, že... hledám ten článek... že jste měli vykoupit 100 procent ČEZu za 200 miliard, tady to říká: Kalousek by zestátnil ČEZ i za 200 miliard. Já říkám: i 250. A potom můžete pomoct lidem a ekonomice a zaměstnavatelům. Ale vy to nechcete. Vy místo toho připravujete nějakou levárnu, kde chcete rozdělit ČEZ, a určitě to skončí tak, jak je to ve vašem stylu, že ten stát přijde zkrátka! Že zase na tom vydělají ti minoritáři.

Ozdravný balíček

/Pan premiér Fiala/ říká: ozdravný balíček. Já myslím, že největší zdraví pro všechny, pro nás, pro občany České republiky, nejvíc ozdravné by bylo, kdyby tahle vláda okamžitě odešla.

Pan premiér říká: Ozdravný balíček potřebujeme, abychom Českou republiku dostali zpátky do formy. Jo. Ale ona byla ve formě, když jsme vám předávali klíč. V prosinci 2021 byla ve skvělé formě, a to jsme zažili peklo s tím covidem. My jsme dva roky nemohli vlastně normálně fungovat. My jsme nemohli investovat, my jsme nemohli dělat pořádně nic. Jenom jsme zachraňovali. A kdybychom to neudělali, tak tady máme 15procentní nezaměstnanost. No a tady pan premiér říká, že se bavili o podpoře exportu. Pamatujete ještě na Českou exportní banku, jak to vytunelovali za vlády ODS? Kolik tam těch miliard odešlo nedobytných pohledávek? Devadesát? Sto? Já jsem vlastně slova Česká exportní banka ani EGAP od této vlády nikdy neslyšel.

A tady říká pan premiér, že se bavili o situaci na trhu práce. Tak by bylo fajn to vyřešit a ti, kteří, berou dávky a nechtějí pracovat, a je jich dost, tak by ty dávky neměli mít. Ti, kteří sem přicházejí z Polska na vízum a dělají tady načerno, protože v Polsku samozřejmě to vízum dostanou bez problémů, no tak by někdo je měl přinutit, aby ti zaměstnavatelé platili odvody. Takže pan premiér říká, že jednání bylo věcné a velmi rozumné a v mnoha věcech jsme nacházeli shodu. Chápete to?

Domluvili jsme se, že odbory a zaměstnavatelé se pokusí domluvit společně na návrzích úprav ozdravného balíčku, a ty pak pošlou prostřednictvím mě koalici na projednání. Tak já nechápu, proč tedy nepočká pan premiér na to, pokud už tedy dneska ví, že... a já si myslím, že on to ví, že zkrátka je pošle někam. a teď je jen trošku zklidnil. Nebo, počkejme na to.

S námi se samozřejmě vláda nebaví, takže baví se s tripartitou asi proto, že tripartita je happy. Tak se zeptejte těch zaměstnavatelů a živnostníků, kteří platí nejvyšší ceny elektřiny a plynu v Evropě, jak jsou happy s tou vládou, jak jsou tedy happy a jak teď, když budou navyšovat daně a samozřejmě sociál a odvody, jak ti zaměstnanci jsou happy. Takže podle mě je to úplně zbytečné projednávat. Měli bychom se k tomu vrátit v září, když bude jasno v pětikoalici a bude jasno v tripartitě.

Pan premiér říká – konsolidační balíček je součástí našeho projektu Česko ve formě - to já nevím, jestli to je sranda.

Lidi se bojí

Proč Česku výrazně klesá porodnost? No, protože zkrátka se lidi bojí. Janulík vám to vysvětlí. Má tři a půl tisíce klientek. Minulý rok měl 100 porodů, tento rok má 80 porodů. Proč? Protože mladé rodiny nemají bydlení, mladé rodiny se bojí, co bude, protože tahle vláda, tahle šílená vláda, samozřejmě do toho ta média, jejich provládní média, jenom ty lidi straší. Ano, bojí se války, ano, nemají bydlení, teď jim vezmou to školkovné, nejsou kapacity škol.

Potom tady pan premiér mluvil o té digitalizaci a o informacích, to je samozřejmě skvělé. Já si myslím, že bychom mohli už konečně i zdigitalizovat lidi, kteří pobývají na našem území. Jaké mají profese, kolik čerpají dávky, co tady dělají, dokdy tady budou? Já nevím, jestli to máme, nebo nemáme. Myslím, že je to v kontextu přání Evropské unie.

Šetřete na sobě

Chcete šetřit? Tak zarazte ty cestovky. Lidi, kteří nepřinesou na zahraniční cestě pro podnikatele nový byznys, nechť sedí doma. Můžete propustit všechny zbytečné poradce, na co tam jsou? Já vím, že ti poradci jsou ti, kteří přišli, hlavně u Pirátů je to tam, kteří neuspěli v parlamentních volbách, tak dělají ty poradce. Pan ministr školství měl 16 poradců, to je jako neuvěřitelné.

A nejlepší by bylo, kdybyste propustili ze státní správy všechny členy pětikoalice. Víte, kolik by to bylo lidí? KDU-ČSL má v tom obrovskou tradici. Já si pamatuji na ta jednání při vládě Sobotky, jak jsem vůbec nechápal, proč oni nám chtěli dávat ty náměstky. A potom jsem to vlastně všechno zjistil, jak to je.

Tady je článek (drží v ruce list papíru) - velké srovnání platů politiků – Čeští poslanci se mají lépe než němečtí - 3. dubna 2023, píše nějaký Jiří Vachtl. Takže měli jste jít příkladem šetřit, ne?

Tady je zajímavý článek – titulek: Jurečkova drahá úspora. Stát kvůli zrušení mimořádného zvýšení penzí prodělá miliardy. Tak si to zkuste přečíst. Vy žádnou reformu neděláte. Vy jenom chcete vzít důchodcům peníze. Chcete změnit tu formuli, kterou jsme zavedli ve prospěch lidí. A chcete, aby lidi chodili do důchodu později. To je všechno. To je celá vaše reforma.

Tady je článek: Nemáte hotovost? Smůla. Přibývá míst, kde nelze platit kartou. Experti mluví o šedé ekonomice. Ale panu ministrovi financí to asi nevadí.

EET

Celá historie EET. My, když jsme skončili druzí ve volbách v roce 2013, tak jsme vůbec ani nevěděli, co máme dělat. Ptali jsme se lidí, jestli máme být v opozici – šílený, blbý nápad. Potom jsme šli do té vlády a strategie byla nekrást, nezneužívat funkci, nebrat kámoše a /zavést/ EET. Ano, račun z Chorvatska. Pan Honek z Vítkovice Tours - ten mi to řekl, a byl jsem tam.

Pokud tomu někdo nerozumí, když je dneska konečně to téma na stole a ODS se snaží říkat ne, to nepřináší žádné peníze, tak já vám to znovu vysvětlím. Ten, kdo vám nedá účtenku, tak může manipulovat tržby. Když má nižší tržby, tak má nižší daň z příjmu právnických osob, může vyplácet lidi v keši – to jsme zažili za covidu – neodvádí sociální pojištění, ti lidé mají nízké důchody, neodvádí zdravotní. Ano, má v keši černé prachy. Ono to vypadá, že je to teď všude. To není jenom o restauracích.

Moje strategie byla vybrat daně a snižovat daně. Za našich vlád jsme snížili daně o 504 miliard. Zdravím všechny hospodské, aby si vzpomněli, že 1. prosince 2016 jsme, pokud si dobře pamatuji, zavedli zkušebně EET a snížili jsme DPH na jídlo, nealko a potom později na pivo z 21 na 10 %. Ale i živnostníkům, kadeřnicím a tak dále.

Ano, chtěli jsme, aby všichni platili. Jak k tomu přijdou zaměstnanci, 4,6 miliard zaměstnanců, kteří každý měsíc platí daň, a nikdo se jich neptá. Ta účetní nepřijde a neptá se – chtěl bys zaplatit daň tento měsíc? Ne, /musí to být/ automat. To by bylo spravedlivé.

Chceme válku?

Mě před chvíli zaujal názor pana prezidenta. Titulek: Ukrajina má šanci na územní zisky jen do konce roku, řekl Pavel na summitu NATO. Dobře slyšíte. Tak já nevím teď, co s tím? Co na to říká KRIT od pana Rakušana? Já jsem tady četl na KRITu: „mír jako kremelský propagandistický narativ“.

Jasně, někdo může říct, že pan prezident nemluvil o míru. Protože dneska Ministerstvo vnitra vlastně říká, že slovo mír zneužívají nějací komunisti, nějaké organizace. Ale my jsme vždycky odsoudili Putinovou agresi.

A dneska skutečně žijeme v době, kdy se máme bát říct slovo mír? Já jsem to řekl před prezidentskou volbou, no, a dostal jsem do držky všude. Mír, co si to dovoluji? Jaký mír? My chceme válku? Nebo co chceme?

Pan prezident je odvážný a řekl, že... Já nevím, já jsem s ním mluvil sám asi 40 minut, a musím říct, že se vyzná ohledně armády, ohledně NATO. V těchhle věcech se vyzná. A pokud on říká, že takhle to je, no tak...

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

