Zbyněk Fiala: Hnojomety vpřed!

Demokratická nominační konference v Chicagu odzátkovala ostrou fázi volební kampaně a to je čas pro jásavé úsměvy i útoky nevábným obsahem. Přestříkly i půlnoční slzy končícího prezidenta Joe Bidena, když v závěrečném vystoupení prvního dne chicagské konference sám přiznal stařeckou nemohoucnost, se kterou už by to další čtyři roky prostě nešlo. V přesně stejnou chvíli totiž byla ve Washingtonu zveřejněna zpráva tří sněmovních výborů, která ho měla k odchodu donutit impeachmentem.

To mohlo Bidenův odchod urychlit. K velké úlevě Demokratické strany štafetu prezidentské kanddatury převzala Kamala Harrisová. Pro Donalda Trumpa to znamená velké zklamání, byl si porážkou dědečka jistý. Obrat byl hned vidět, teď už Trump ztrácí na Harrisovou celostátně 1,4 procentního bodu. Není to moc, ale je to trend, nůžky se rozevírají.

Ještě však není dobojováno. Že už je Biden nemohoucí? Předtím byl docela pilný, jak zveřejnily tři výbory Sněmovny reprezentantů ve zprávě, která měla být podkladem pro ústavní žalobu. Ve sněmovně mají Republikáni většinu, takže zprávu bychom měli. Na impeachment však nedojde, protože to nejde udělat bez Senátu, a tam má většinu Biden. Nicméně výživná obvinění jsou v tomto radostném předvolebním čase venku a pilní Republikáni mohou hledat náznaky, že se v něčem svezla i Harrisová. Přinejmenším to měla vidět a ohlásit, je přece prokurátorka, ne?

Zpráva je opatrná, kouřící zbraň nenašli. Krajně podezřelé chování však ano: „Joe Biden jako prezident i viceprezident zneužil svou veřejnou důvěru a upřednostnil finanční zájmy své rodiny před zájmy amerického lidu. Ačkoli zjišťování faktů výbory v souvislosti s obstrukcemi prezidenta Bidena stále probíhá, důkazy odhalené v rámci dosavadního vyšetřování impeachmentu již představují jednání, které lze obžalovat,“ uzavírá zpráva, která shrnuje tříměsíční sněmovní vyšetřování a spotřebovala na to 291 stran textu.

Pracovali na tom výbor pro dohled, který to koordinoval pod vedením republikánského předsedy Jamese Comera, a výbor pro spravedlnost spolu s rozpočtovým výborem. Jejich závěry: Biden se dopustil "obžalovatelného jednání" nejprve tím, že se jako viceprezident podílel na snaze své rodiny "zpeněžit svůj úřad", a poté tím, že jako prezident "bránil Kongresu" v jeho práci, tedy zmíněném vyšetřování.

Impeachment nebolí, Trump ho absolvoval dvakrát, a vypadá dobře. Je to rozhodně lepší, než když se po někom střílí. Jinou věcí je, co Biden nabízí své nástupkyni, která tomu byla opravdu blízko. Republikánská kampaň už natahuje hnojivé náplně do svých osvětových nástrojů, když bude rozvíjet, v čem má Harrisová navázat na dědečkův odkaz.

Volby jsou naštěstí rovné, jak výslovně zajišťují všechny předpisy od ústavy dolů. Osolili jste nám Bidena? Sejmeme vám Trumpa. I to bude lákavé čtení, protože půjde o falšování finančních výkazů pro držhubné pro pornoherečku Stormy Daniels. Právníci se mohou soustředit na to, jak byly zneužity volební fondy na zkreslování minulosti prezidentského kandidáta, který z obrovské peníze předstíral, že je to slušný muž. Bulvár se může více věnovat podstatě události, tedy poskytnuté protihodnotě od vyhlášené odbornice. Co mohla nabídnout za 400 tisíc dolarů? Znalci posoudí, jestli to stálo za to.

V jarní fázi tohoto newyorského procesu, ve kterém Trump stojí proti předsedajícímu soudci Juanu Merchantovi, byl bývalý prezident shledán vinným. To stalo 30. května, ale trest mu bude stanoven až v dalším jednání, které proběhne 18. září. Vyfasovat může od podmínky až po dlouhá léta na tvrdo.

Určitě se odvolá, ale pokud to přijde těsně před volbami, bude se muset snažit i jinak. Zatím mu vycházelo, že to prezentoval jako politický proces a přijal roli mučedníka ve věci obnovy velikosti Spojených států, která je kosmopolitním Demokratům trnem v oku. Nebo jako nepodložený nesmysl, který na vyšší úrovni stejně zhasne, takže lze při jednání bez obav usnout.

Trump o Merchantovi tvrdí, že ho tenhle zavilý demokratický sudí nemá rád. Pokoušel se mu vysvětlit, jak to v politice chodí. Tam je jedno co se stalo, důležité je, co se publikuje. Trump proto musel dát Stormy víc než ten, kdo chtěl její paměti tisknout, ať už by tam vyprávěla cokoliv. A pokud byla chyba v platbách, strhne účetní prémie. On sám se při svých příjmech nemůže zabývat nějakými pětníky, nebo kam se mají ty mizerné statisíce zařadit.

Není to jediný Trumpův problém, jak před volbami uvidíme. Je trestně stíhán i za události z 6. ledna 2021, kdy rozhořčený dav vtrhl do Kapitolu v zoufalém pokusu zabránit definitivnímu ukradení voleb. Demokraté tvrdí, že k protestům nebyl důvod, alespoň oni žádný nevidí. Tyhle Trumpovy soudy proběhnou až po volbách.

Biden strhne pozornost na svou rodnou stranu také. Už na 5. září bylo stanoveno jednání v Los Angeles kvůli nejméně 1,4 milionu dolarů na daních, které jeho syn Hunter dlužil v letech 2016 až 2019. Hunter už byl jednou odsouzen, když odešel s podmínkou za zatajení drogové minulosti, když si kupoval malou pistolku. Jeho právníci chtějí soud obnovit kvůli procesním nesrovnalostem. Ovšem to s těmi daněmi to bude atomovka, ať už to dopadne jakkoliv, protože v řízení bude využit i obsah Hunterova notebooku, o kterém se mladý jednu chvíli pokoušel tvrdit, že jde o ruský podvrh.

Jsou tam všechny ty věci, se kterými pracovaly i sněmovní výbory pro impeachment prezidenta, jenže teď to nebude před poslanci, kteří rozhodují politicky, ale před federálním soudem. V zásadě půjde o to, zda nad informacemi o nejrůznějších nezdaněných příjmech mladého Huntera nenajdeme něco, co připlulo taky k tátovi. Pak by bylo zajímavé, za co to dostal, zejména zda nezneužil svou státní funkci pro rodinný prospěch. Ostřeji vyjádřeno, jestli nejednal za peníze ve prospěch cizí moci. To by prezident rozhodně dělat neměl.

Tohle mám z veřejného nekomerčního vysílání PBS News:

Podle právníků Huntera Bidena se žalobci snaží do nadcházejícího federálního daňového procesu proti prezidentovu synovi nevhodně vložit "politicky podbarvená" obvinění o jeho zahraničních obchodních transakcích. Tým zvláštního právního zástupce Davida Weisse minulý týden soudci sdělil, že plánuje předvolat na lavici svědků obchodního partnera Huntera Bidena, aby vypovídal o dohodě s rumunským podnikatelem, který se snažil "ovlivnit politiku vlády USA" v době, kdy byl Joe Biden viceprezidentem.

Právníci Huntera Bidena v soudních dokumentech podaných v neděli odpověděli, že takové záležitosti jsou v tomto případu irelevantní a mají zmást porotce. V 56stránkové obžalobě přitom není žádná zmínka o politickém ovlivňování.

"Zbytečná změna taktiky zvláštního návladního je jen ozvěnou nepodložených a nepravdivých obvinění z cizího protiprávního jednání, kterými se oháněli republikáni ve Sněmovně reprezentantů, aby využili řádné obchodní aktivity pana Bidena v Rumunsku a jinde k útoku na něj a jeho otce," napsala obhajoba.

Žalobci uvedli, že chtějí předložit důkazy o dohodě s rumunským podnikatelem, aby vyvrátili argumenty obhajoby, že užívání drog Hunterem Bidenem v letech, kdy je obviněn z neplacení daní, ovlivnilo jeho rozhodování a úsudek.“

Zatímco se rozvíjí tento zajímavý souboj na soudy, dojde snad i na nějaké ideje. V Chicagu bude zveřejněn strategický dokument, se kterým chce jít Harrisová do voleb. Vzhledem k tomu, že Biden hodil ručník do ringu už před měsícem, mohla mít šanci něco na tom ovlivnit. Biden v rozlučkovém vystoupení na konferenci hájil neochvějnou podporu Ukrajině, ale Harrisová nevypadá moc válkychtivě. V nejbližších dnech uvidíme, jak je to doopravdy.

Nebo neuvidíme. V těch strategických dokumentech bývají různá vzletná tvrzení často jen proto, aby zmátla nepřítele. Hnojomety jsou tělu blíže.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

