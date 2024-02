Zbyněk Fiala: Máme tu konflikt Sever proti Jihu?

reklama

Zatím to má charakter výhrůžek a strkanic. Texaská Národní garda hlídkuje na mexické hranici a nechce si do toho nechat mluvit federálními pohraničníky, kteří jsou mnohem tolerantnější vůči imigrantům. Národní garda Texasu vytlačuje federály z jejich pozic a na mnoha úsecích hranice rozvinula kotouče žiletkového drátu. To je však podle Washingtonu naprosto nepřijatelné a mělo by to být okamžitě odstraněno. Americký prezident Joe Biden dokonce vyslovil ultimátum, že náprava musí přijít „do 24 hodin“. Opíral se přitom o rozhodnutí Nejvyššího soudu. (ZDE)

Odstraněno? Ale kdo to udělá? Greg Abbott, republikánský guvernér státu Texas, je odhodlán hájit svá opatření proti federálním zásahům silou, i když doufá, že k tomu nedojde. Je dokonce připraven na „nepravděpodobný případ", že by prezident Biden texaskou Národní gardu federalizoval. Texas má přitom podle Abbotta podporu deseti dalších států s republikánským vedením a některé už mu pomáhají na hranici hlídkovat. Podporu mu přislíbili také republikánský předseda kongresové Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a bývalý prezident Donald Trump.

Charakter konfliktu s prezidentem Joe Bidenem teď Abbott osvětlil v rozhovoru s ostrým republikánským moderátorem Tuckerem Carlsonem. To je mimochodem stále vlivnější komunikační kanál, protože Carlson, který byl loni vypuzen z Fox News, spíše zvýšil svoji sledovanost, když se probíjel k divákům přes Twitter a další sociální sítě. Nyní má nezávislou internetovou Tucker Carlson Network (TCN) s klíčovými rozhovory „bez cenzury“, ke kterým patřil i ten s Abbottem. (ZDE)

„Tak zaprvé, byl bych v šoku. Byl by to z jeho strany kostrbatý krok, naprostá katastrofa," řekl Abbott o případné federalizaci texaské Národní gardy. Jedná se o součást ozbrojených sil USA, kterou však ústava, nedůvěřivá vůči koncentraci moci v centru, svěřila do kompetence jednotlivých států Unie.

„Kdyby však k této nepravděpodobné události došlo, to první, co jsme zajistili, jak si asi umíte představit, bylo pokračování přesně toho, co jsme už měsíc dělali, a to je budování těchto bariér,“ dodal Abbott. (ZDE)

Konflikt s Washingtonem, který se bojí zasáhnout proti imigrantům, aby neoslabil voličskou podporu Joe Bidena v prezidentských volbách, se rozhořel už v prosinci, když guvernér Abbott prosadil zákon, podle kterého je ilegální přechod jižní hranice zločinem proti státu Texas. (ZDE)

Tento týden Národní garda Texasu ignorovala rozhodnutí Nejvyššího soudu, který schválil odstranění žiletkového plotu podél hranice, a ve výstavbě pokračovala. Guvernér se odvolával na ústavní pravomoc státu bránit se proti invazi, neboť nápor migrantů přicházejících na hranici pokračuje.

Jak Abbott řekl Carlsonovi, vyslal na hranici příslušníky texaského ministerstva vnitra „a další ozbrojené síly" spolu s příslušníky Národní gardy z jiných států. Avšak pomohlo by, jak dodal, kdyby jich bylo více.

Texaský guvernér uvedl, že s Bidenem o této patové situaci sice přímo nemluvil, ale v minulosti poslal administrativě dopisy „s dostatečným množstvím okamžitých řešení", která by nevyžadovala přijetí „žádného nového zákona".

Abbott řekl, že by byl „šokován a zklamán", kdyby státy, které mu přislíbily podporu v jeho úsilí, nakonec do Texasu členy své Národní gardy nevyslaly. „Nyní se s námi spojily a je to boj za budoucnost Ameriky, jak všichni vědí," řekl v pátek. „A tak věřím, že se do tohoto úsilí zapojí všichni," prohlásil v rozhovoru, který byl detailně zchycen i známým washingtonským pozorovatelem kongresového dění The Hill.

Je zřejmé, že už nejde jen o marginální konflikt s nějakým venkovským činovníkem, který se potřebuje ukázat na začátku volební sezóny. Začíná to být důležitá složka příštího souboje Joe Bidena s Donaldem Trumpem, pokud se stanou hlavními kandidáty v listopadových prezidentských volbách. Je to trochu zamotané, ale ochrana jižní hranice je jednou z podmínek, kterou si Republikáni ve Sněmovně reprezentantů kladou pro schválení trvalejšího rozpočtového zákona, než jsou neustálá čtvrtletní provizoria. Takový zákon však neprojde přes Demokraty, kteří kontrolují Senát. Ti mají dost sil, aby jakýkoliv nepřijatelný návrh bezpečně zablokovali obstrukcí, kterou lze překonat jen převahou deseti hlasů. Tu v této věci Republikáni nemají.

Zákon o jižní hranici není jen podmínkou pro schválení stálého federálního rozpočtu. Sněmovna jím podmiňuje také další podporu Ukrajiny. Nyní vyjednává ve Washingtonu německý kancléř Olaf Scholz, že nějaký čas by mohla tuhle zátěž převzít EU, která by poskytla 50 miliard euro, ale víc už asi ne. Jenže i Scholzovi se to doma politicky drolí. Zároveň vidí, že v Americe nastavily tón první dvě kola primárních voleb, ve kterých Trump jasně dominuje a zvyšuje svůj vliv na celou Republikánskou stranu. Scholz a celá EU musí tedy s Bidenem vyjednávat opatrně, s vědomím, že příště už je v Bílém domě uvítá Trump.

Konflikt na jižní hranici Bidena oslabuje, stejně tak neschopnost prosadit trvalý rozpočet a pomoc Ukrajině. Porážka na Ukrajině by ho jasně pohřbila, a to by se ani nemusely moc vytahovat aféry Bidenova syna Huntera. Biden by se mohl pokusit ukázat rozhodnost pokusem o násilné řešení sporu s kovbojským Texasem, ale začíná být zřejmé, že by to nebylo jen s tímto státem, ale s řadou dalších republikánských, které by držely pod dohledem Trumpa basu. Republikánský je celý jižní blok od Texasu až po Floridu. Chce snad někdo dopustit novou válku Severu proti Jihu?

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

