Zbyněk Fiala: Na Moravce nikdo nemá

Ne že bych neuměl lhát. Ne že bych neznal hadí argumentaci, která se plazí a svíjí, takže se nepříjemných skutečností ani nedotkne. Dlouhá léta jsem příležitostně přednášel o public relations, což je spolu s reklamou nejdokonalejší teorie lhaní, jakou lidstvo dokázalo vymyslet. Ale na Václava Moravce nemám, to říkám s čepicí v ruce. Jeho odpověď etickému panelu České televize ve věci výroku, že Václav Klaus „byl gubernátorem Vladimíra Putina v České republice“, je hodna učebnic.

Kdyby si to šel ověřit u samotného Václava Klause, tak ho kousne. Vždycky věřil, že byl (kromě jiného, tedy prakticky všeho v české politice) hlavou státu, jak stanovuje Ústava v článku 54, odstavec 1. To je možná trochu moc, a tak ve 3. odstavci stejného článku se píše, že prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Hlava je pro jistotu oddělena od těla.

Ale i s takto magicky definovanou rolí je prezident republiky víc než pouhý zmocněnec vzdáleného Gosudara. Tak to bylo v minulosti, ale tu jsme svrhli. A tlačili ji pak do stále hlubšího svržliště jda v zástupech za Václavem Klausem, který byl vůdcem i ikonou tohoto sestupu. Když pak Michal Kocáb osobně vyhnal ze země i ruské tanky, mohl se každý svobodně klanět někomu úplně jinému. Kdo by se v takové situaci hrnul do nějakého prošlého gubernátorství, když tu bylo tolik nových příležitostí!

Nejdál došli borci zaslepené jednostrannosti, ale jsou tam rizika. Začalo sílit tušení, že budoucnost není totožná s ne-minulostí. Pouhá změna znaménka nám nabídne jen jinak přeladěnou bídu. Když jsme si tenkrát stěžovali na to, jací idioti nám vládnou, nebylo to hnáno touhou vyměnit tamty idioty za jiné. Stejně tak jsme měli dost skandování hesel a třepení pysku jedinou pravdou, ale úlevu jsme nehledali v nařízeném přemílání něčeho jiného, stejně blbého.

Václav Klaus to mnohým kazil, když poukazoval na potřebu vyváženějšího přístupu. V ekonomické teorii možná ne, ale v povinnostech správy státu byl opatrnější. Zmíněný gubernátorský výrok Václava Moravce působí dojmem, že jde o komentář ke Klausově zahraniční politice. Pak se autor trochu spletl. V prvních letech Klausovy vlády se zdálo, že to je politika proti všem azimutům. Nebylo divu, nechtěli uznat, že jsme nejlepší. Ale později tento předseda strany, vlády, sněmovny i prezident republiky (všechno jedna osoba!) dával přednost tomu, aby se republika vyhýbala konfrontačnímu jednání. Škodí to kšeftu.

Málo platné, ale studium ekonomie vás dostane do kontaktu i s takovými disciplínami, jako je obyčejný byznys. Jeho podstatu kdysi geniálně vystihl hostinský Palivec větou: „Zaplať si pivo, a žvaň si co chceš.“ Čínský reformátor Ten Siao-pching to převedl do domácího kulturního prostředí slovy: „Je jedno, jestli je kočka černá, nebo bílá. Hlavně když chytá myši.“ Pro Česko je podstatné, že máme malou otevřenou ekonomiku. To znamená, že si nesmíme moc vyskakovat, jinak se změní v malou zavřenou ekonomiku. A být malý a zavřený… Netřeba rozebírat.

Krátce, Václavu Klasovi se ty Moravcovy kecy o Putinových gubernátorech vůbec, ale vůbec nelíbily. Samotnému mu bylo žinantní někde si na Václava počkat, a tak se úkolu ujal šéf Klausova institutu Jiří Weigl a poslal stížnost etickému panelu České televize. Ten stížnosti nevyhověl, a když tam připlula přes nového ředitele ČT Jana Součka znovu, vyšla naprázdno i podruhé. Taky proto, že napadený výrok nezazněl v ČT, ale v rozhovoru pro slovenský Denník N.

Moravec se pochopitelně bránil. Napřed však musíme uvést, co na Klausovu adresu řekl:

„Václav Klaus potřebuje zlegitimizovat, že byl gubernátorem Vladimira Putina v České republice.“

V očích důvěřivých čtenářů slovenského Denníku N (všimněte si, jak pěkně ten dopad zužuji) je tedy Klaus Putinův gubernátor jako vyšitý. Co to však znamená? Jednal na Putinovy pokyny? Je to vlastizrádce?

Proboha ne!, duní nevyřčený výkřik nejpopulárnějšího českého moderátora. Který negramot na to přišel? Slyšme tedy slovo Moravcovo (podle záznamu, který jsem pasivně převzal ze Seznamu Zprávy):

„Jeden z etymologických výkladů slova gubernátor odkazuje na starořecký pojem, kterým máme na mysli umění řízení / umění řídit. A v tomto kontextu bylo slovo gubernátor použito – „umění řízení“ uplatňované Vladimirem Putinem v Rusku a v některých ohledech zcela svobodně aplikované Václavem Klausem v České republice,“ napsal Moravec v dopise členům Etického panelu.

A myšlenku následně rozšířil. „Jeho gubernátorství, o němž byla řeč v rozhovoru pro slovenský Denník N, se tak týkalo inspirace způsobem politické komunikace a řízení státu tím, co opakovaně a veřejně obdivoval (stejně jako Miloš Zeman po něm) na Putinově Rusku a Putinovi jako silném vůdci. Jde o fakta, jichž se jako novinář i výzkumník držím, nikoliv o názor, který ve svém přípisu formuluje stěžovatel,“ popsal Moravec.

Zároveň se ohradil proti tomu, že Souček stížnost Klausova institutu předal k řešení Etickému panelu.

„Nezpochybňuji svaté právo jakéhokoliv generálního ředitele ČT zahltit Etický panel ČT množstvím lobbisticky či politicky motivovaných stížností na práci zpravodajů a publicistů televize veřejné služby. Z pasáže Kodexu ČT věnované Etickému panelu ČT však vyplývá, že jeho účelem je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup k otázkám profesní etiky a s tím související úkol chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku,“ uvedl Moravec v závěru svého vyjádření.

Moravec argumentuje vědecky. Nahluchlému to může znít jako „dvě decky“, ale nežertujme, je to dopis nejen novináře, ale taky výzkumníka, jak sám píše. Z uvedeného Moravcova dopisu etickému panelu, který je složený dílem ze vzdělaných osobností a dílem z nezpochybnitelných profesionálů, je zřejmé, koho chtěl tento znalec staré řečtiny svým dílem oslovit. Ve slovenském Denníku N se obracel na publikum špičkových antických filologů se zájmem o teorii řízení. Jen ti jsou schopni pochopit jemné finesy starořeckého managementu jako nejvhodnějšího analytického nástroje pro studium Klausova Česka s přihlédnutím k Putinovu Rusku.

Moravcův dopis se tedy vyjadřuje k efektivnosti řízení státu, kde nabízená paralela znamená, že tato efektivnost byla v Klausově případě vysoká nebo aspoň o takovou vysokou úroveň usilovala. Jste-li špičkový znalec staré řečtiny se specializací na teorii managementu, nemusí vám nikdo po lopatě vysvětlovat, že „Putinův gubernátor“ neznamená vysoce postavenou osobu působící v cizím zájmu. Proboha, jak vás mohla taková blbost napadnout? Zmíněné umění řídit bylo v některých ohledech zcela svobodně aplikované Václavem Klausem v České republice, píše V. M. Je to tedy pochvala?

Dopis mířil k etickému panelu, proto je doplněn i hodnotově. Zmíněný výrok lze pochopit, jen když předem víme, co je dobře a co je špatně. Moravcova obhajoba je útočná, z toho plyne, že obdivovat silného vůdce je špatně. Takový příklad je pro ČR nevhodný. A jaký by byl vhodný? To už filolog nenaznačuje, a tak se musíme jen domýšlet. Nějaký strejda bez ambicí, který se posouvá tažením nitek, jež nám na přesvícené scéně zaniknou? Který souhlasí s tím, že furt souhlasí?

Dost! Nekažme to. Na takové mistrovství, jaké VM předvedl v úniku do staré řečtiny, bych se nikdy nezmohl. To je klouzek! Ledaže by mu to napsal nějaký fakulta. Taky jsem psával vysvětlující dopisy vedení ČST, pak ČT, Radě nebo panelům, když nás chtěli dusit kvůli nějaké bitvě o životní prostředí. Psával jsem to s Pavlem, který za to zodpovídal, a zásada byla, že až po pátém pivu. Taky jsem kličkoval, občas i drsně žertoval, až jsme se nad tím řehnili jak kozáci nad listem sultánovi. Hájili jsme svobodu všemi prostředky. Nakonec uhájili.

To ale byla bitva s velkými zájmy, kde nás chránilo to, že velcí klucí se mohli odkopat jen do určité míry. Nebyla to svoboda žvanit cokoliv o komkoliv, pokud to není bohapustá sranda. Ne věda, prča. Tam se smí všechno. Já jsem směl být za šaška, ale VM se zaříkává seriózní žurnalistikou. Bojuje za svobodu projevu. Tu bych já chápal jako svobodu hájit doložitelná zjištění v prostředí, kde má stejnou svobodu i ten druhý, který to dokládá jinak. Nelze mluvit o svobodě, když jsou odpovědi nežádoucí.

Mám důvěru v etický panel ČT, jsou to všechno mimořádné osobnosti. Ale tady možná měli překročit omezení svého statutu, podle kterého se mají vyjadřovat jen k vysílanému. Nejde o to, zda nějaký výrok odsoudí, nebo neodsoudí, to k ničemu nevede. Ale Václav Moravec je moderátor v autorském pořadu, takže jeho vyjádření mimo obrazovku vyznívají se stejnou naléhavostí, jako by zazněly ze skla. Měli mu tedy poradit, co s tím. Dalo by s to napravit tak, že VM si pozve VK do studia a zeptá se ho:

„Máme vaše poslední výroky (chování, články, to bude VM vědět přesně) chápat tak, že potřebujete zlegitimizovat, že jste byl gubernátorem Vladimira Putina v České republice?“

Normálně se na VM nekoukám, ale tohle bych si teda pustil. On se VK nezdá, ale pořád ještě má nějakou tu kondici.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

