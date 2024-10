Zbyněk Fiala: Trump míří k vítězství

Průměry z volebních průzkumů po celých Spojených státech potvrdily trend, kdy Trump v posledních týdnech snižoval náskok Harrisové. Nyní Trump prakticky srovnal skóre, když zaostává jen o pouhé dvě desetinky za Harrisovou, která má 48,8 bodu. Zcela jiná je však situace v sedmičce klíčových států, které nelze předem zařadit mezi stoupence jedné nebo druhé strany. Proto jim průzkumy dávají označení „hlavní bojiště“ (Top Battleground), a tam Trump vede skoro o celý bod v poměru 48,4 : 47,5. To je rozhodující údaj, kterého se drží i sázkaři, kde už je nastaven zdrcující rozdíl 59,1 : 39,5 ve prospěch Trumpa.

Kdo chce, ať si vsadí. Jinak můžeme do amerických voleb zasáhnout jenom tak, že se rozčílíme nebo rozjásáme, což z hlediska výsledku vyjde nastejno. Zřetelný rozdíl na rozdrásaných duších diváků je však vidět i zdálky.

Naštěstí jsme trénovaní, prožíváme to každoročně při mistrovství světa v hokeji. A zrovna teď je to jako finále, které je po druhé třetině tři, tři. Obě mužstva divoce útočí, ale na straně H je začazíno od petard, takže zatažená obrana před vadnoucím brankářem je skoro neviditelná. Mužstvo T zapojuje obránce vepředu, brankář chytil i nemožné. Teď už jde jen o to, kdo ten běs déle vydrží. H má narvanou střídačku za drahé peníze, zatímco T skoro nesleze z ledu.

Harrisová získala na volebních darech za poslední tři měsíce miliardu dolarů, což tu ještě nikdo nikdy neviděl. Dostává totiž velké prachy od velkých kluků. Jak píše Forbes, kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová má za sebou více miliardářů, než republikánský kandidát Donald Trump. Je tam Michael Bloomberg, Warren Buffett, Mark Zuckenberg, Bill Gates, ale taky mladý Murdoch nebo mladý Soros. Jednoznačně to vyvrací, že Harrisová je nějaká „komunistka“. Slabší je to i s jejím oblíbeným útokem na Trumpa, že bude působit ve prospěch miliardářů.

I samotní boháči to vidí jinak. Průzkum mezi milionářskými investory ukázal, že Harrisové dává přednost 57 procent, zatímco Trumpovi jen 43 procent. (ZDE)

Zdá se, že tím máme vysvětleno i to, proč obsahem kampaně Harrisové jsou výlučně útoky na Trumpa, ale kolem vlastního programu mlží a jen opakuje fráze z nedělní školy. Vyhořela původní představa, že hlavní práci udělají za Harrisovou soudy, které spláchnou Trumpa ještě před volbami. Z toho sešlo, a protože bylo jednání aktivistické justice vnímáno stoupenci Trumpa jako politické, jejich miláčka naopak posílilo.

Z miliardářů stojí na straně Trumpa ten největší a zároveň nejtvořivější, Elon Musk. Občas se s Trumpem dokonce postaví na tribunu. List Politico píše, že mezi kalifornskými technologickými giganty ubývá váhání, zda podpořit Harrisovou. Muska nevidí? Ne, tyto informace se netlučou, Musk už dávno přesídlil do Texasu.

V sobotu Musk slíbil, že každý den až do listopadových prezidentských voleb vyplatí milion dolarů jednomu z těch, kdo podepíšou jeho internetovou petici na podporu kandidatury Donalda Trumpa. První cena již byla předána na akci politického akčního výboru America PAC, který Musk založil právě na podporu kandidáta republikánů. Celá akce vyvolává otázky ohledně legálnosti těchto plateb, píše agentura Reuters. (ZDE)

Doufejme, že stejné orgány se podívají i na tu miliardu pro Harrisovou. Za tu se dá koupit spousta reklamy, na které je zajímavé hlavně to, co všechno ještě Američan vydrží. Pozoruhodné je, že i takové noviny, jako New York Times, postupují stejně jako kampaň Harrisové a hlavně útočí na Trumpa a hrabou se v jeho minulosti. Tedy – jak jsem ukradl z Guardianu – soustřeďují se na něj a na to, co bylo, místo aby se soustředily na ni a na to, co bude.

Příklady ze čtvrtečního vydání NYT jsou obzvlášť výživné. Na shromáždění v městské hale Harrisová souhlasí s názorem, že Trump je fašista, píší reportéři z Pennsylvánie, kde se odehrála její show pro CNN. (ZDE)

Na názorové stránce NYT vévodí otázka: Co je špatného na Donaldu Trumpovi? Nebo: Proč (sprosťák) Trump uzavírá svá vystoupení výčtem toho, koho zavřít? Hezká je také rozhořčená úvaha, koho obvinit, až Trump vyhraje: Volební kolegium. Bílý rasismus. Černý sexismus. Prezidenta Bidena.

Docela jsem zvědav, kdo se tentokrát vydá ke Kapitolu s vidlemi v ruce… Ona ta demokracie je docela pěkná věc, ale jen když vyhrajeme my.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

