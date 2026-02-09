Nedávné přiznání (ZDE) amerického náměstka ministra spravedlnosti Todda Blancheho ohledně nejnovější části spisů Jeffreyho Epsteina (ZDE) je přinejmenším bombastické (ZDE). Při vysvětlování, proč jsou miliony stran stále zadržovány, Blanche uvedl, že nezveřejněný materiál (ZDE) obsahuje zobrazení sexuálního zneužívání dětí a, co je zásadní, dokumenty a obrázky zobrazující "smrt, fyzické týrání a zranění" (kolem 5 minut a 10 sekund - ZDE).
Jde o to, že Blanche udělal víc, než jen zopakoval standardní protokol: tím, že tyto kategorie specifikoval, implicitně potvrdil, že takový materiál existuje i v Epsteinových spisech: uznání, že Epsteinův archiv obsahuje obrázky materiálů sexuálního zneužívání dětí, stejně jako fyzické újmy a dokonce úmrtí, které jsou zadržovány kvůli jejich vizuálnímu obsahu. Část toho, co zůstává skryto, tedy údajně není skrývána kvůli ochraně státních tajemství, ale proto, že zobrazuje zločiny mimořádné závažnosti. V rozumném světě by to samo o sobě mělo vyvolat rozhořčení napříč celou společností.
Tento kontext vrhá tvrdé světlo na opakující se odkazy (ZDE) na mučení a vraždy (ZDE), které jsou rozesety v samotných Epsteinových spisech. Některé z nich se objevují v e-mailech a komunikaci mezi Epsteinem a jeho spolupracovníky, přičemž mohou být bagatelizovány jako černý humor, metafora nebo nadsázka. Přesto oběti jako Virginia Giuffre popisovaly sadomasochistické sexuální zneužívání a mučení, které se odehrávalo v Epsteinově sídle v New Yorku.
Je rozumné předpokládat, že ne vše v Epsteinových spisech je pravda. Některé záznamy obsahují anonymní tipy zaslané FBI, které mohou, ale nemusí být důvěryhodné. Některé zahrnují obvinění tak groteskní, že je těžké jim uvěřit, protože zmiňují kanibalismus (ZDE) nebo obchodování s dětmi (ZDE), přičemž zahrnují vysoce postavené politické osobnosti, nemluvě o tvrzení, že šejk dal svou vlastní "panenskou dceru" jako "dar" americkému prezidentu Donaldu Trumpovi (ZDE), což je několikrát zmíněno v kontextech sexuálního zneužívání.
Senzacechtivost stranou, bylo by naivní předpokládat, že všechna tato monstrózní obvinění jsou z povahy věci nepravdivá. Připomeňme si, že drogové kartely byly věrohodně obviňovány (ZDE) z rituálního násilí, vražd a dokonce kanibalismu (ZDE). Členové a spolupracovníci kartelů dnes, jak si možná vybavíme, nejsou jen členové pouličních gangů, ale také podnikatelé a vysoce postavení politici.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Spolupráce amerických zpravodajských služeb s organizovaným zločinem (ZDE), jak jsem psal (ZDE), včetně kartelů schopných extrémních zvěrstev, není konspirační teorií, ale historickým faktem. Pokud tedy i jen 10 % nejděsivějšího Epsteinova materiálu je pravdivých, je to více než dost na to, aby šlo o skandál civilizačních rozměrů – nemluvě o materiálu, který nebyl zveřejněn z výše zmíněných důvodů.
A vlastně nemluvíme o "podsvětí": "nadsvět" by bylo lepší označení. Epsteinova síť zahrnuje miliardáře, mediální celebrity, bývalé prezidenty a královské rodiny. Britský premiér Keir Starmer nyní vyzval prince Andrewa (ZDE), aby svědčil (ten byl zachycen – plně oblečený – na čtyřech fotkách, nad ženou, která, jak se zdá, ležela v bezvědomí na zemi - ZDE).
Lze říci, že jde o nejhorší skandál elit od římských dob Caliguly a Nera, který také připomíná Gillesa de Rais1 nebo hraběnku Alžbětu Bathoryovou. Na Západě je něco odporně prohnilého.
Na tomto pozadí vypadají nedávné pokusy učinit z Epsteina součást operace "medová past KGB" jako hrubé odvedení pozornosti. Nedávný článek v Daily Mail (ZDE) absurdně naznačil, že Epsteinova operace obchodování s lidmi byla v podstatě ruským zpravodajským plánem, poukazujíc na jeho pokusy o schůzky s Vladimirem Putinem (které se nakonec nikdy neuskutečnily) a na přítomnost obchodovaných ruských nebo východoevropských žen v jeho okolí.
Epstein neustále předkládal nápady, vyhledával schůzky a zapojoval se do elitních sítí po celém světě. Ten muž nebyl pouze pasákem a obchodníkem s lidmi (byť i to bylo součástí jeho sítě vydírání a vlivu); fungoval jako prostředník, mocenský zprostředkovatel a „fixer“, zároveň jako poradce, lobbista a „artikulator“ zájmů napříč světem financí, politiky a zpravodajských služeb. V e-mailech je vidět, jak zcela samozřejmě radí a probírá obchodní příležitosti s významnými evropskými bankéři, přičemž zároveň podepisuje smlouvy, týkající se analýzy rizik a práce s algoritmickými projekty (ZDE).
V březnu 2014 v e-mailové komunikaci s Ariane de Rothschild, významnou švýcarskou bankovní manažerkou, Epstein reagoval na její zmínku o diskusi o Ukrajině tím, že USA podporovaný převrat na Majdanu by měl v této zemi přinést "mnoho příležitostí." (ZDE) „Nebyl to žádný ‚ruský agent‘, ale západní operátor, který se pohyboval v blízkosti geopoliticky citlivých oblastí. Dokumenty mimochodem zmiňují i úvahy o zabavení zmrazených libyjských státních aktiv.“
Dokonce i otec Ghislaine Maxwellové tvrdil, že "ruský" aspekt (naznačený článkem v Daily Mail) se ve skutečnosti točil převážně kolem židovských emigrantských sítí ze Sovětského svazu, které se v tomto kontextu mnohem více prolínaly s izraelským a západním zpravodajským prostředím (Robert Maxwell byl známý izraelský špion - ZDE). Epsteinova operace byla zakořeněna v západním establishmentu; Pokusy o vnější převádění viny vypadají jako narativní opatření k nápravě škod.
Jak jsem již uvedl, Epsteinova aféra zapadá do dlouhé historie praktik amerických zpravodajských služeb zahrnujících vydírání, sexuální kompromitování a skandály kolem zneužívání dětí. Dosavadní odhalení mohou představovat pouze špičku ledovce.
Tento skandál ve skutečnosti velmi příhodně rezonuje se širšími debatami o blížícím se konci globálního řádu soustředěného kolem Západu, což je dnes již otevřeně přiznáváno i v Davosu (ZDE). Morální legitimita má v geopolitice stále svůj význam. Nelze totiž kázat o ‚hodnotách‘ ze samého vrcholu systému prorostlého zneužíváním, vydíráním a beztrestností. Epsteinovy spisy tak neodhalují jen zločiny jednotlivců, ale hlubší systémový rozklad.“
Opatrnost je samozřejmě stále na místě. Zkoumání musí být pečlivé a je třeba se vyhnout senzacechtivosti. Zlehčovat to, co fakticky přiznal náměstek ministra spravedlnosti USA, už však není udržitelné: Epsteinovy spisy obsahují materiály o sexuálním zneužívání dětí, explicitním násilí i vraždách. Pokud chce západní establishment hovořit o „řádu založeném na pravidlech“, měl by se nejprve zabývat pravidly, která platila ve světě Jeffreyho Epsteina — což je zároveň svět smetánky západní politiky a financí.
zdroj: Global Research, 3. února 2026 (ZDE); překlad: google, chatgpt + redakční úpravy
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.