Jiří Paroubek: Umělci si předvolali ministra kultury na koberec

A to asi neměl pan ministr dělat. Proti vládě zaměřeným umělcům přece vůbec nejde o to, aby diskutovali věcně o problémech kultury, případně dokonce celého státu. To je nuda. Ono mluvit o problémech celého státu, mít určité penzum znalostí a svádět přitom problémy na současnou vládu je trochu chucpe. Vždyť Babišova vláda získala důvěru sněmovny před zhruba jedním měsícem.
A přesto to nezabránilo známé nátlakové skupině Milion chvilek proti demokracii svolat, po údajném vydírání prezidenta republiky textovými zprávami zaslanými na mobil jeho pobočníka Koláře ministrem zahraničí, protivládní demonstraci. Té se v Praze zúčastnilo možná až 80 000 lidí. Teď už někteří opoziční politici hovoří o tom, že tam prý bylo 100 000 lidí. Možná, že za měsíc už budeme slyšet o 200 000 lidí.
Umělci, kteří se účastnili této protivládní demonstrace, si tedy po jejím skončení naopak předvolali na kobereček ministra Klempíře. Zřejmě proto, aby mu kladli podle možnosti málo konstruktivní dotazy. A kdyby náhodou na něco nekonstruktivního umělci zapomněli, měl přiskočit někdo ochotný z publika a přidat svou trošku do protivládního mlýna za "lid". Proto svolali tuto veřejnou torturu ministra Klempíře do Divadla Palace na Václavském náměstí.
Prostě výsledkem takovéhoto setkání, za případné účasti několika set diváků vyhecovaných školenými debatéry, kterými pochopitelně herci jsou, by bylo zdecimování ministra. Ministr kultury by byl přesilou zmasakrován a druhý den bychom se dozvídali v České televizi a v jiných protivládních mainstreamových médiích, jak to ministr Klempíř krásně prohrál a projevil svou kolosální neschopnost.
Jen tak mimochodem, ČT24 se včera věnovala neexistující akci v Divadle Palace od samého rána (9. 2.). Tak jsme se dozvěděli od rozrušené herečky Čvančarové, že česká politika se dostala na samé dno a že ona sama se diví, jak je možné ještě to dno dále snižovat...Skutečná perla. A v jednom z komentářů ČT24 k této akci jsem se dozvěděl, že se herci chtějí také zeptat ministra Klempíře, jakou že má kvalifikaci k tomu, aby vedl svěřený resort kultury.
A já bych jim odpověděl jednoduše: Má kvalifikaci zhruba stejnou, jakou oni mají k tomu, aby posuzovali jeho práci. Výsledky jeho práce za jeden měsíc činnosti ve funkci po schválení důvěry vládě v polovině ledna nemohou být samozřejmě nějaké olbřímí. Ale v podstatě o to přece vůbec politizujícím hercům, kteří dostali tento rádoby geniální nápad, předvolat si ministra na koberec a zmasakrovat jej, vůbec nejde. Učinili by tak torturu k potěšení sněmovní opozice, mainstreamových médií a jejich stálých komentátorů a fanatické protibabišovské části veřejnosti.
Politizující herci pochopitelně nemají žádný zájem o skutečný a férový dialog s vládou, či dokonce s jejím ministrem. Jak to řekl jeden z herců-organizátorů, jehož jméno si nepamatuji. Když nebudou moci debatovat s ministrem kultury, musí s nimi prý debatovat sám premiér.
To je viditelná nesoudnost a naprosté nepochopení úlohy, kterou herci mají v české společnosti. Tak jako zedník má mj. stavět zdi a omítat je omítkou, tak herci, pokud si svobodně vybrali toto povolání, by se měli zabývat především tím, aby byly vidět jejich kvalitní výkony na prknech, jež znamenají svět. Jejich elitářské názory málokoho zajímají.
Zkrátka pokus o skandalizaci ministra kultury, který zatím neměl mnoho času, aby osvědčil své případné schopnosti či neschopnost, je stupidní.
