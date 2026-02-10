Vlastimil Podracký: Evropa už Ukrajinu odepsala?

Zelenskyj v Davosu
Podle Zelenského je Evropa ztracená proto, že místo zodpovědnosti za svůj kontinent se snaží přizpůsobit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a přesvědčit ho, aby změnil názor. Po jednání s americkým prezidentem potom prohlásil: „Prezident Trump miluje sám sebe a říká, že miluje Evropu, ale takovou Evropu nebude poslouchat“. Tvrdě pak zpochybnil skutečný význam Evropské unie coby globálního aktéra: „Evropa stále působí spíše jako zeměpisný, historický a tradiční fenomén, nikoli jako skutečná politická síla nebo velmoc,“ soudí Zelenskyj.
Dále prohlásil: „Už rok říkám totéž a nic se nezměnilo“, připomněl, že už loni na stejném místě varoval, že se Evropa musí naučit bránit sama. Letos podle něj musí opakovat totéž. „Právě loni jsem zde v Davosu zakončil svůj projev slovy: ‚Evropa musí vědět, jak se bránit.‘ Uplynul rok a nic se nezměnilo - stále jsme v situaci, kdy musím říkat stejná slova,“ zdůraznil Zelenskyj jako učitel zeměpisu nechápavému žákovi.
Zelenskyj se opřel také do pomalého a váhavého přístupu k sankcím proti Rusku. Připomněl, že EU stále nedokáže účinně zabavovat ruské ropné tankery ani plně využít zmrazené ruské finance na pomoc Ukrajině. „Evropa miluje diskuse,“ konstatoval suše.
Zdůraznil, že právě příjmy z prodeje ropy a plynu umožňují Kremlu pokračovat ve válce. „Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude,“ prohlásil.
Kritizoval rovněž skutečnost, že Rusko je stále schopné vyrábět balistické rakety díky dovozu součástek nejen z Číny, ale i ze Západu. „A Evropa nic neřekne, USA nic neřeknou,“ posteskl si Zelenskyj.
Zelenskyj svůj projev uzavřel širší výzvou, aby Západ přestal reagovat se zpožděním a začal jednat dřív, než se krize prohloubí – ať už jde o Ukrajinu, Írán nebo jiné autoritářské režimy. „Světový řád je založen na činech. A my potřebujeme odvahu jednat,“ zdůraznil.
Zelenského davoský projev nicméně ukázal, že kromě Ruska považuje za zásadní problém i samotnou Evropu. Kontinent, který podle něj stále váhá převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost i za obranu hodnot, na nichž byl poválečný řád postaven.
Změna paradigmatu
Evropa momentálně převzala náklady za válku na Ukrajině, kterých se vzdaly USA. Stále neví, co má dělat. Snažit se o mír na Ukrajině? Nebo válčit? Ale proč už válčit, když to nikam nevede? Snad jen ze setrvačnosti a neschopnosti přijmout pravdu a vypadnout ze svých lží. Mírová dohoda už závisí jen na tom, jestli Ukrajina předá Rusku území západního Donbasu, Je to zbývající oblast nedobytá Ruskem, která byla součástí povstaleckých republik Doněcké a Luhanské z r. 2014, které měly dostat autonomii v rámci Ukrajiny podle dohody Minsk II. Zelenskyj však Minskou dohodu nesplnil ani po osmi letech, místo toho odstřeloval území povstaleckých republik, které nestačila obsadit ukrajinská armáda v r. 2015 a jaksi přežívalo pod ruskou kuratelou a pomocí.
Donald Trump se velice snažil dotlačit znepřátelené strany k míru, ale asi si představoval uzavření míru jako v pohádce. Tlačil někdy vztekle, jindy odhodlaně na obě strany a chtěl, aby některá z nich ustoupila. Nechápal, stejně jako mnoho jiných, že válka má bytostný charakter, že to není boj cínových vojáčků. Napřed možná věřil západním lživým narativům, že Putin přepadl Ukrajinu proto, že se špatně vyspal nebo z nějaké rozmařilosti. Teprve při jednání na Aljašce pochopil Trump celou složitost problému. Přesto jeho neutuchající práce má výsledky, protože se nebál jednat s Putinem navzdory evropským lídrům, kteří se zasekli fanaticky ve svém převážně nepravdivém narativu, že Putin je zlý démon, se kterým se nejedná.
Evropské lži brání míru
Kdyby jednala Evropa jako Trump, dávno je mír. Trump se nebál tlačit na oba aktéry velice tvrdě a neváhal sáhnout k donucovacím prostředkům, jako je dodání dalekonosných raket Ukrajině a vyhlašování sankcí Rusku, na straně druhé zastavení celé řady dodávek zbraní Ukrajině. Dnes je situace taková, že je dohodnuto zastavení bojů na úrovni fronty. Putin ovšem chce zbytek Donbasu, kde žilo před válkou asi 0,5 milionu obyvatel. To není nějaký kapric. Tam žije ruská menšina, která měla dostat autonomii a nedostala ji. Tam se soustředil tlak na kulturní genocidu ze strany ukrajinských úřadů, likvidace ruských škol a celé kulturní sféry, násilné převedení kanonické pravoslavné církve a jejího majetku do ukrajinské, státem uměle vytvořené pravoslavné církve. Tito lidé zcela nepochybně chtěli k Rusku, ale zcela určitě vylučovali podřízení se Ukrajině, jak se vyjádřili v referendu v r. 2014, když založili svoje povstalecké republiky. Pokud by zůstala tato oblast pod ukrajinskou vládou, nemohou obyvatelé čekat nic dobrého. Putinův požadavek má tedy racionální, dokonce lidskoprávní a historický rozsah.
Dnes Zelenskyj mluví s Evropany jako s nějakými dětmi, které kárá? Tito mlčí se sklopenýma očima. Především je na vině lživý narativ, který všichni hlásali a každého, kdo jej nepřijal, obviňovali, že slouží Rusku. Ale lež má krátké nohy. Hradbu lží prorazil už Trump. Dnes lež prodlužuje válku a má na svědomí statisíce mrtvých. Evropa má problémy s pomocí Ukrajině, ale neřekne Zelenskému, že si za to může sám, že by měl být spíše vděčný za pomoc, kterou mu Evropa poskytla, ale že už by měl válku ukončit a vyjednanou smlouvu podepsat, přistoupit na odstoupení zbytku Donbasu jako trest za pronásledování ruské menšiny a neplnění Minských dohod? Tady se naskýtá několik otázek:
1) Proč Evropští lídři neustále lhali o příčině války?
Prostě proto, že chtěli porazit Rusko a rozdělit ho. Stále se zveřejňovaly nějaké mapy, jak Rusko rozdělí. Mezinárodní korporace si chtěli rozdělit ruské nerostné bohatství. Ukrajina tomu měla posloužit, traumatizovaní a fanatičtí Banderovci měli být k tomu použiti. Nejsem si jist, ale už převrat na Majdanu byl za tímto účelem vytvořen. Pokud sledujeme události od začátku, zapadá to dobře do sebe: napřed neonacistická vláda, která nadělá zločiny proti ruské menšině, tím vyprovokování války s Ruskem. Jenže to nebylo hned tak snadné.
2) Proč nevyžadovali plnění dohody z Minsku?
Evropa stále ztrácela etická pravidla. Krize morálky znamenala stále více odklon od pravidel, které kdysi Evropa přijala, ale postupně je opouštěla. Později už je požadovala pouze po druhých. První selhání bylo bombardování Jugoslávie, bagatelizování amerických zločinů, které tam vznikly. Vytvořila se síť lživých narativů. Ale už dříve nezabránila Turkům obsadit severní Kypr. Potom následovaly americké imperiální činy v Iráku, v Libyi a Sýrii, které se už naprosto neshodovaly s mezinárodním právem. Ohledně Iráku ještě evropské velmoci se zásahem nesouhlasily, snad naposledy se Evropa vzepřela. Američané získali souhlas ve východní Evropě. Američané viděli, že budou mít podporu svých imperiálních plánů v Polsku a Baltských zemích a využili toho i v dalším jednání.
Ale přesto ještě Merkelová a Holland v r. 2015 viděli, že občanská válka na Ukrajině narušuje jejich projekt North Stream a tak vytvořili Minské dohody. Zájem amerických korporací byl ovšem jiný. Nechtěli North Stream a potřebovaly oslabit nebo porazit Rusko. Rusové si představovali, že jejich dodávky plynu do Evropy budou pokračovat, a tak obětovali zájmy ruské menšiny na Donbase a spokojili se s Krymem. Menšina měla dostat autonomii v rámci Ukrajiny. Následně byly evropské zájmy pokořeny, North Stream zničen a Putin vyprovokován k válce, kterou měl prohrát. Evropané se ztotožnili s americkými plány proti svým zájmům a přijali jejich narativy včetně lží o ukrajinských reáliích. Znepřátelili si Rusko jako dodavatele levných surovin, zničen byl plynovod, zavedli sankce, které rozvrátily vlastní hospodářství. To vše jako poslušní vazalové Ameriky, která je teď nechala na holičkách a hodila jim na krk všechny problémy. „Čiň dobře ďáblu, peklem se ti odmění!“ Přece museli vědět, jak se USA chová jinde a jednou dojde i na ně.
3) Proč nekritizovali ukrajinskou vládu za porušování lidských práv?
Merkelová byla později nařčena z přátelství s Ruskem a musela zřejmě čelit nějakým útokům, proto řekla, že Minská dohoda byla taktický úskok, který měl umožnit Ukrajině se vyzbrojit. Později, když rusofobie oslabila, řekla zřejmě podle pravdy, že chtěla, aby se Minská dohoda plnila, ale Polsko a Baltské země prosadili výlučně americký útočný záměr. Ona asi se už tomu nemohla postavit, po vypuknutí války ustoupila tlakům a ztratila všechno: čest, morálku i North Stream. Evropské elity se zařadily po bok amerických (Biden) a vytvořili pohádku, že Ukrajina hájí demokracii, nesmí být poražena, protože by ruská vojska šla dále do Evropy. Zatím Rusové nedobyli ani Kyjev a zabředli ve válce na Donbase. Potom přišel Trump. Choval se podle hesla: „Když nemůžeš nepřítele porazit, spoj se s ním!“ Evropa, která dala všechno do války proti Rusku, oslabila svoji obranu předáním zbraní Ukrajině, vynaložila obrovské prostředky a dále se neuvěřitelně zadlužila, porušila morální pravidla a ukrajinskou neonacistickou vládu prohlašovala za demokratickou, lhala o obhajování lidských práv, o příčině války v rozšiřování NATO a chování ukrajinské vlády na Donbase. Morálně se diskreditovala před celým světem, který má svoje nezávislé informace a evropským desinformacím nevěří. Finančně se zadlužila a svoje obyvatelstvo okradla. Dnes Evropu Trump odkopl a prohlásil se mírotvorcem, všechna špína a neštěstí zůstala na Evropě jako připomínka jejích selhání a nesmyslů, kterých se dopustila. Elity, které to dopustily by měly být souzeny za porušení pravidel, za lži, za okradení občanů, za podporu fašismu.
4) Proč nutili Ukrajince k válce a dávno je nepřinutili k míru?
Nepočítalo se, že Rusko se ubrání a že Ukrajinci to fyzicky nezvládnou. Když se něco rozjede, je těžko to zastavit. Nebylo, jak vyměnit elity. Ty elity, které vládnou, si nenechají vzít moc. Vidíme, jak se chovají v Česku, kde prohráli volby, jak se zoufale snaží svrhnout vládu, která se k jejich proukrajinské politice nehlásí. Původní lživé narativy se musí opakovat. Mnoho příslušníků elit i prostý lid je zfanatizován. Jakoukoliv normální informaci o Rusku, třeba reportáž pana Rožánka v televizi, odmítají. Chtějí lhát. Musí se lhát! Pravda nesmí zvítězit. Každý, kdo říká pravdu je nepřítel, Putinův agent a musí být zničen. Jsou v ďábelské moci zla a nenávisti, věrní to potomci Havla a jeho pravdy a lásky. Nevím, jestli by se alespoň někteří neměli nechat vyšetřit psychiatrem nebo se podrobit vymítání zlých duchů.
Zelenskyj se nemůže vzdát vlády ve prospěch někoho, kdo dojedná mír. On sám jej nedojedná, protože by musel ustoupit a to znamená, že prohrál. Proto nabádá Evropu, aby válčila, aby ho podporovala, nejlépe aby vyvolala světovou válku, protože to jedině by ho zachránilo, potřebovali by ho. Takto ho už nepotřebují, pokud mír nesjedná, musí nastoupit někdo jiný. Zatím je to patová situace, kterou prolomí jen nějaký nový prvek v paradigmatu, nejpravděpodobnější je zhroucení ukrajinské armády nebo velká únava Ruska.
Nový prvek vedoucí rychle k cíli by byla zásadní změna postoje evropských elit, které by si měly uvědomit, že byly vlastně využity jako vazalové v cizím zájmu a že mají dnes příležitost se s Ruskem usmířit, navázat obchodní vztahy, obnovit dodávky surovin z Ruska a začít mírový život a volný obchod. Babišova vláda naznačuje, že by takový vývoj nejspíše podporovala. Byla by to odpověď na americkou zradu a sobectví, vyjádření nezávislé politiky místo fňukání a doprošování se Trampa.
