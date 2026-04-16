Zdeněk Jemelík: Po soudu jak po výprasku

Řízení probíhalo od počátku za zvláštních okolností. Byla to jednak dlouhá doba od podání žádosti do zahájení projednávání, daná nedostupností spisu, ale hlavně souběh průtahů v případu soudce Radomíra Koudely s konáním soudce Pavla Dvorského, který se snažil dostat obžalované do vězení za nesplacení peněžitého trestu. Hrozilo nebezpečí, že je k řízení o povolení obnovy procesu bude vozit eskortní služba a pak jednou v budoucnosti jim bude muset stát zaplatit velké odškodné.
Čtenáři mých článků z poslední doby znají jména Lebánků hlavně v souvislosti s „kauzou Jesenice“, obludným příběhem brutálního vydírání a protiprávního usilování odpovědných orgánů o zajištění beztrestnosti pachatelů. O Lebáncích ode mne slyšeli i ministři spravedlnosti počínaje Pavlem Blažkem, který to poprvé zažil 23.srpna 2022, když se při našem jednání provalilo, že s nimi neoprávněně vedla jeho jménem korespondenci jeho favoritka. Udržovala je v domnění, že si jejím prostřednictvím vyměňuji názory přímo s ministrem, jenž o ničem neměl tušení. Tato „nehoda“ se neodrazila v přiměřené ministrově pozornosti této kauze (viz 3/). Dva roky pak se mnou nemluvil a poškodil i zájmy jiných chráněnců Chamurappi z.s.
Podle pravidla, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, trápení žadatelů začalo vyhověním kamarádově žádosti, aby pronajali ve skladu prostor jakémusi Romanu Šulyokovi, který v něm chtěl zprovoznit strojní zařízení na výrobu cigaret, jež po zprovoznění údajně mínil prodat na Ukrajinu. Uskutečnění záměru nestihl. Nejdříve dne 21. srpna 2012 přijel odkudsi kamion se čtyřmi tunami řezaného tabáku, na jehož příjezd a přeložení zboží na vozidlo místního dopravce čekali celníci s kamerou. Dodnes neví soud ani účastníci řízení, jak se celníci o příjezdu kamionu dověděli. Dne 26. srpna 2012 do skladu vpadlo komando celníků a policistů, kteří zadrželi a dopravili do cely předběžného zadržení všechny přítomné. K nim přidali bratry Lebánkovy, pro které si celníci dojeli domů. Roman Šulyok se měl v ten den sejít s Ladislavem Lebánkem za účelem projednání termínu vyklizení skladu. Byl proto nablízku, ale celníci ho nechali odjet.
Tím začalo trestní stíhání, které vyústilo v podání obžaloby. Obžaloby se dočkali Roman Šulyok a jeho mladší bratr Jan, Ladislav a Jan Lebánkovi a Radek Rajnoha, řemeslníci, přistižení ve skladu, místní dopravci a slovenský občan Jozef Kajaba, který měl Lebánkům obstarat tabák.
Případ připadl předsedkyni senátu Ivetě Šperlichové, řečené „soudkyni OLO“, jejíž jméno jsem opakovaně uvedl v nelichotivých souvislostech nejen ve článcích, ale i v podaných podnětech ke kárnému řízení. V době zahájení hlavního líčení obž. Roman Šulyok vykonával trest v německém vězení. Soudkyně „OLO“ vyloučila jeho věc do samostatného řízení, v němž jeho trestní řízení zastavila „pro neúčelnost“. Do samostatného řízení vyloučila také věc Jana Šulyoka, usvědčeného z prodeje padělků cigaret Marloboro, kterého ale odsoudila jen k podmíněnému trestu. Jozefa Kajabu zprostila obžaloby, bratry Lebánkovy k nepodmíněným trestům, jejich zaměstnance Radka Rajnohu k podmínce.
Když si Roman Šulyok vyjednal povolení k vykonání trestu v české věznici, použila ho jako svědka v neprospěch Lebánků. Jeho urážlivým výrokům o Lebáncích se povzbudivě usmívala.
Dodnes není známo, kdo byl majitelem tabáku. Zejména nebyl prokázán vlastnický vztah Lebánků. Přesto zaplatili spotřební daň, když se z protokolu o prohlídce ve skladu se zpožděním dověděli, že se v něm nacházel možná nezdaněný tabák. Povinnost zaplatit spotřební daň z tabáku má každý, kdo s ním přišel do styku. Soudkyně Šperlichová jim zaplacení daně neuznala. Odbyla je jako pouhý projev pozdní lítosti. Odsoudila je právě za nezaplacení daně. Do skladu Lebánkové nikdy nevstoupili. Řemeslníci, kteří se pokoušeli o zprovoznění strojů, s nimi nepřicházeli do styku. Dění ve skladu řídili pouze Šulyokové.
Ústavní soud vyloučil soudkyni Ivetu Šperlichovou z řízení jako podjatou a její rozsudek zrušil. Nové řízení pak vedl senát předsedy Jiřího Dufka, (téhož Jiřího Dufka, jenž nedávno vyvolal rozhořčení předsedy vlády zmírněním trestu pachateli týrání psů, jehož „zprošťák“ zůstane navzdory hněvu Andreje Babiše v platnosti, pokud jej nenapadla dovoláním nejvyšší státní zástupkyně). Dle mého laického úsudku senát Jiřího Dufka si vedl tak, aby obhájil správnost postupů soudkyně Ivety Šperlichové. Ale aspoň nahradil nepodmíněné tresty spojením podmíněných a peněžitých trestů. Svědectví Romana Šulyoka využíval ve větším rozsahu než soudkyně Šperlichová. Zachoval zproštění Josefa Kajaby. Korunu „zlepšovatelskému“ úsilí nasadil zproštěním Jana Šulyoka, jemuž tím „přihrál“ tučné odškodnění za neoprávněné stíhání. Výsledek procesu jsem hodnotil jako vítězství „Rošťáků“(bratrů Šulyokových) nad „Slušnáky“(bratry Lebánkovými) (viz 1/).
Opravné prostředky na napravení výsledků společného úsilí obou senátů nestačily. Obnova procesu je nyní jedinou nadějí nespravedlivě odsouzených.
Jako laik s dlouholetou praxí sledování trestních procesů považuji tento případ za mimořádný vysokou koncentrací přehmatů justice. Náprava cestou obnovy procesu by byla optimálním postupem, ale v cestě stojí formalistická pravidla povolování obnovy procesu. Byl jsem proto od počátku v posuzování naděje na povolení obnovy tohoto procesu skeptický (viz 2/).
Soud skutečně obnovu nepovolil, ačkoli vyslechl otřesné závěrečné řeči obžalovaných Lebánků, kteří si oprávněně stěžují, že z nich, slušných lidí a řádných plátců daní, soudy vyrobily zločince a současně přivodily jejich ožebračení. Velmi by mě zajímalo, co si myslel soudce Radomír Koudela, když závěrečným řečem naslouchal. Ale chápu, že se musel držet pravidel, byť možná tušil, že spravedlnost nad jeho rozhodnutím zapláče. Rozhodnutí vysvětlil srozumitelně. Pouze jsem se pozastavil nad jeho vyjádřením, že oba senáty vnímaly ods. Romana Šulyoka jako nevěrohodného svědka, a proto nestavěly svá rozhodnutí na jeho výpovědích. Kdybych se jako veřejnost směl ptát, žádal bych vysvětlení , proč tedy ho jak Iveta Šperlichová, tak zvláště Jiří Dufek nechávali vozit eskortou ze vzdálené věznice, a ptali se ho i na věci, o nichž nemohl nic vědět.
Dodávám, že osud ožebračených bratrů Lebánkových je o to horší, že ods. Roman Šulyok jim způsobil další pohromu zorganizováním jejich vydírání v penzionu U Kohouta v Jesenici (viz mnou často zmiňovaná „kauza Jesenice“) (viz 5/). Až dosud uniká potrestání osm zločinných Šulyokových spolupachatelů, kolem nichž se utvořil obranný val úředních činitelů, kteří jejich jednání sunou k promlčení, tedy usilují o jejich beztrestnost. Za Fialovy vlády jsme zjevně nežili v právním státě. Zda se to změní za vlády Andreje Babiše, odváděného od důležitých věcí střídavě výstřelky opozice a Petra Macinky, dosud nevíme.
Bohužel jsem se vracel ze Zlína s pocitem, že ztroskotání žádosti o povolení obnovy procesu nebylo jen výsledkem formalistického myšlení předsedy senátu (zlou vůli či podjatost bych vyloučil). Myslím si, že žadatelé v argumentaci podcenili část možných argumentů. Nyní musejí pouze doufat, že jejich stížnost k Vrchnímu soudu nepřipadne opět soudkyni Martině Kouřilové, která mimo jiné měla určité mezery ve znalosti spisu (viz 4/).
Pečlivý stížnostní senát by mohl z hromady plev nepodstatných námitek vyzobat zrno poznatků, jež nasvědčují domněnce, že trestní stíhání „Slušňáků“ bylo výsledkem intriky ods. Romana Šulyoka. Budu Lebánkům držet palce, aby stížnostní senát našel ve spisu to, co v něm vidím a vrátil věc předsedovi Radomírovi Koudelovi k novému projednání.
Výklad doplňuji odkazy na zdroje, jejichž prostudování by laskavému čtenáři mohlo pomoci v pochopení hrůznosti osudu bratrů Lebánkových.
Zdroje:
1/ Příběh soudkyně OLO: „Rošťáci“ jsou za vodou. https://www.jemelikzdenek.cz/2018/10/pribeh-soudkyne-olo-rostaci-jsou-za.html
2/Pokus o obnovu zlínského bizarního procesu pokračuje https://www.jemelikzdenek.cz/2025/09/pokus-o-obnovu-zlinskeho-bizarniho.html
3/Kární žalobci nežalují.
https://www.jemelikzdenek.cz/2022/05/karni-zalobci-nezaluji.html
4/Zahřmění u olomouckého soudu
https://www.jemelikzdenek.cz/2022/05/karni-zalobci-nezaluji.html
5/Zločinci pod záštitou státu
https://www.jemelikzdenek.cz/2025/08/zlocinci-pod-zastitou-statu-6.html
