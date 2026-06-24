Zdeněk Jemelík: Výzva poslancům

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze
CHAMURAPPI z.s.
Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 22,155 00 Praha 13
ID datové schránky:vphvd5m
IČ: 065 89 138
www.chamurappi.eu
VÝZVA POSLANCŮM POSLANECKÉ SNĚMOVNY PĆR
Věc: č.j.Cham080/26/Poslanci Praha 22.6.2026
Výzva poslancům
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
vyzývám Vás, abyste využili své kontrolní pravomoci vůči orgánům moci výkonné a zasadili se o zastavení činnosti (či nečinnosti) orgánů činných v trestním řízení, směřující k zajištění beztrestnosti pachatelů brutálního vydírání s použitím fyzického násilí, vyhrožováním usmrcením a mučením a omezování osobní svobody (viz 1/ autentický popis prožitku vydíraného). Jde o zcela ojedinělý exces orgánů činných v trestním řízení, s jakým jsem se za 20 let působení občanského aktivisty v oboru trestního řízení nikdy nesetkal. Podání souběžně zveřejním.
Patrně nevíte, kdo nebo co je spolek Chamurappi z.s. Ale jistě znáte Spolek Šalamoun předsedy Johna Boka, jehož dělným členem jsem byl v období 2005-2017. V r. 2017 mě můj osobní přítel John Bok nechal ze spolku vyloučit. Abych mohl pokračovat v rozdělané práci, založil jsem miniaturní Chamurappi z.s. (www.chamurappi.eu), který je stále aktivní. Viditelnou stopu zanechal např. v řízení o podmíněné propuštění, v němž z 16 intervencí bylo 14 úspěšných. Tři naše chráněnky využily zkrácení trestu, aby si pořídily krásná miminka. Jako bloger svépomocně medializuji některé případy (www.jemelikzdenek.cz). Snažím se o šíření článků.
Náplní činnosti spolku Chamurappi z.s. je pomoc lidem, kteří strádají v důsledků nepravostí, páchaných orgány činnými v trestím řízení. Občas bychom potřebovali politickou podporu, ale té se nedovoláme. Na mé e-maily poslanci zásadně neodpovídají. V mládí jsem se stal obětí trestné činnosti, kterou policie odmítla vyšetřovat. Přišel jsem „z ulice“ jako zcela neznámý člověk k mladému poslanci Petru Nečasovi (ano, pozdějšímu předsedovi vlády), který mě přijal, vyslechl a interpeloval v mé věci postupně dva ministry vnitra. Účinnou pomoc mi poskytl tehdejší ministr vnitra Cyril Svoboda. To by se dnes stát nemohlo, nikdo by se mnou nepromluvil. Proto jsem volil tento neobvyklý způsob volání o pomoc.
Abych Vás uvedl do případu, budu Vám vyprávět o trojici přátel, kteří v něm hrají rozhodující roli.
1/ Roman Šulyok, vysoce inteligentní recidivista se souběžnými tresty 2x 7,5 roků vězení od německého soudu a od Krajského soudu Praha. Provozoval výrobnu padělků cigaret Marlboro. Pořizovací náklady zařízení udává v desítkách milionů Kč. Celní správa ukončila jeho živnost zásahem do skladu, který měl pronajatý od zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových. Hodnota investice zařízení se snížila na cenu šrotu, vyrábět už nikdy nebude. Rozhodl se, že se zhojí na majetku zámožných Lebánků. Za tím účelem zorganizoval tlupu darebáků, kterým namluvil, že Lebánkové od něho koupili zařízení na výrobu cigaret, ale nezaplatili mu. Dne 28. 1. 2013 je nechal vlákat do penzionu U Kohouta v Jesenici, kde byli vystaveni brutálnímu nakládání (viz 1/). Dostavil se tam speciálně zjednaný notář Mgr. Václav Voda, doprovázený advokátem Mgr. Martinem Rezkem, před které byli Lebánkové násilím předvedeni. Pod nátlakem podepsali listiny jim neznámého obsahu, čímž si primárně způsobili škodu převyšující 100 milionů Kč. Ráno je Roman Šulyok nechal odjet.
Za tento skutek byl odsouzen v r. 2016 k trestu odnětí svobody v trvání 7,5 roku. S ním byl k podmíněnému trestu odsouzen Lukáš Loučka. Ostatní pachatelé násilí a právníci se před soud nedostali. Policie se vymlouvala, že bez pomoci Romana Šulyoka, který nevypovídal, nemohla jeho další spolupachatele vypátrat a usvědčit. Tento stav se dosud nezměnil, „policejní pomníček“ stojí pevně.
Do nové etapy děje Roman Šulyok vstoupil v r. 2019. Rozhodl se spolupracovat. S naší pomocí se pokusil o povolení obnovy procesu. Soud ji nepovolil. 8. prosince 2020 jsem s použitím jeho informací podal trestní oznámení proti nepotrestaným a neustanoveným pachatelům a stal jsem se zmocněncem poškozených. Základem byl protokol z Šulyokovy výpovědi před soudem, kterou podal po poučení předsedkyní senátu (viz 2/). Popsal obsáhle a obsahově souhlasně se svědectvím poškozených celý průběh akce a roli všech účastníků. Neudal pouze totožnost „zakuklenců“, které neznal. Uvedl, že mu je obstaral „přítel Franta“, jehož příjmení neznal. Vyšetřování připadlo středočeské pobočce GIBS, protože Roman Šulyok se domníval, že „zakuklenci“ byli najatí policisté.
2/ „Přítel Franta“ je policejní důstojník JUDr. František Heřman. Krátce po zahájení vyšetřování na jaře r. 2021 se mi vyšetřovatel pochlubil, že už zná příjmení „přítele Franty“ (ale neprozradil mi je), protože Roman Šulyok ho při fotorekognici označil. Doporučil jsem mu, aby policistu předvolal k podání vysvětlení, vysvětlil mu výhody spolupracujícího obviněného a pohrozil koluzní vazbou, pokud nebude ochoten sdělit totožnost „zakuklenců“ Vyšetřovatel se na mne usmál a sdělil mi, že se jedná o „policistu, který dlouho a dobře slouží, takže nelze s ním zacházet drsně“. Vysvětlení se pak uskutečnilo až 7.6.2024 na úplném konci vyšetřování. Vyslýchaný popřel, že by znal Romana Šulyoka a že by se podílel na „akci Jesenice“. Požadoval jsem přezkoumání jeho výpovědí konfrontací s dalším výslechem Romana Šulyoka, ale neuspěl jsem: Roman Šulyok je nevěrohodný svědek, je přece recidivista. Výpovědí před soudem po poučení předsedkyní senátu na sebe sice vzal riziko trestního stíhání, kdyby lhal, ale podle orgánů u takového člověka to na jeho nevěrohodnosti nic nemění. Po policistově výslechu GIBS případ odložila (nezastavila!), státní zástupci mé stížnosti proti odložení odmítli. Případ je nadále ve fázi trestního řízení, nikomu nebylo sděleno obvinění, další úkony neprobíhají. Čtyři vysokoškolsky vzdělaní právníci s klidem vyčkávají na datum promlčení trestnosti. Je pozoruhodné, že JUDr. František Heřman nepodal trestní oznámení pro křivou výpověď před soudem na ods. Romana Šulyoka, jenž ho svým svědectvím ohrožuje.
3/ Ods. Lukáš Loučka poskytl při organizování „akce Jesenice“ kamarádovi Romanu Šulyokovi drobnou pomoc. Vysloužil si podmíněný trest. Daleko zajímavější je skutečnost, že se k němu jako k blízkému příteli hlásí policista JUDr. František Heřman. Je tedy spojkou mezi dvěma důležitými hráči.
V dubnu jsem náhodně získal jakousi informaci, která mě povzbudila v názoru, že by přece jen bylo vhodné přezkoumat alibi JUDr. Františka Heřmana. O seznámení s ní
nestáli ani státní zástupci, ministr spravedlnosti (jehož znám velmi dlouho a považuji ho za slušného člověka) ani předseda vlády (je nadřízený ředitele GIBS a má právo žádat vysvětlení od ministra spravedlnosti). Ministr spravedlnosti si sice informaci nevyzvedl, ale poslal mi vyrozumění, že „kauza Jesenice“je definitivně uzavřená, žádný nový vývoj nebude (viz 3/). Pouze GIBS projevila zájem, ale po mém vysvětlení rozhodla, že žádné opatření neprovede.
O „kauze Jesenice“ je několik článků na mém blogu. Aktuální jsou články Stát chrání zločince na úkor poškozených 1-3 (viz 4,5,6/). Jsem připraven odpovídat na otázky, jejichž zodpovězením bych neporušil mlčenlivost účastníka řízení, ovšem pokud budu znát odpovědi.
ODKAZY
1/ Výtah z výpovědi poškozeného v „kauze Jesenice“
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/vytah-z-vypovedi-poskozeneho-v-kauze.html
2/Protokol z výpovědi Romana Šulyoka před soudem 29.6.2020
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/protokol-z-vypovedi-romana-sulyoka-pred.html
3/Vyrozumění z pověření ministra
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/vyrozumeni-z-povereni-ministra.html
4/ Stát chrání zločince na úkor poškozených 1
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/stat-chrani-zlocince-na-ukor.html
5/ Stát chrání zločince na úkor poškozených 2
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/stat-chrani-zlocince-na-ukor_089475495.html
6/ Stát chrání zločince na úkor poškozených 3
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/06/stat-chrani-zlocince-na-ukor_0652083952.html
Se srdečným pozdravem
Ing. Zdeněk Jemelík. nar.7.7.1935
předseda CHAMURAPPI z.s.
zmocněnec bratrů Lebánkových
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