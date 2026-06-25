Vladimír Ustyanovič: Prezidentské udávání

25.06.2026 9:11 | Monitoring
autor: PV

Úvodem bych rád podotknul, že prezident není ze své funkce odpovědný.

Vladimír Ustyanovič: Prezidentské udávání
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Ústavního soudu v Brně

Když to uvedu ad absurdum, tak v případě, že prezident zastřelí někoho na ulici, tím nemyslím například ministra zahraničí Petra Macinku, kterého jenom udal za nějaké noční SMSky, které šetřily orgány činné v trestním řízení a samozřejmě nic nevyšetřily.

Nebylo to jeho první udání. Dříve se Petr Pavel vyznamenal udáním svého spolužáka ze zpravodajského kurzu Pavla Beneše. Někteří lidé, tím samozřejmě nemyslím pana prezidenta, mají udávání ve své genetické výbavě.

A nyní trocha sarkasmu. Představme si, že při nejrychlejším rozsudku ústavního soudu v historii samostatné České republiky i bývalého Československa, Petr Pavel odjede do Ankary. Při setkání s prezidentem Trumpem se Trump zeptá, jaké to je si podat ruku s odpudivou bytostí. Ve stručném a určitě „přátelském" rozhovoru mu Trump sděluje, že Československo miluje a zavzpomíná, že když on navštívil Československo v roce 1990 kvůli účasti na pohřbu tchána Zelníčka, Pavel ještě studoval na rozvědčíka a měl materiály na centrále GRU v Moskvě. Následuje přátelské slovní pošťouchnutí prezidenta Trumpa při vzpomínce na ztrátu počítače s tajnými materiály NATO s tím, že věří, že se to již nebude opakovat. Protokolář Kolář, který je setkání přítomen slíbí, že na svého svěřence dohlédne, aby se to už nikdy nestalo. Médium Seznam o setkání napíše, že na neformální večeři byla Eva Pavlová nejlépe oblečenou dámou a navzdory její angličtině z ní byli všichni paf. Na několika takzvaně proruských serverech se bude spekulovat o stažení 40 % amerických vojáků z Evropy, ale to ve skutečnosti nikoho nebude zajímat.

Děj má čistě satirický charakter a byl až na některá fakta zcela vymyšlen.

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Článek obsahuje štítky

Pavel , Ústavní soud , Macinka , Ustyanovič

JUDr. Jan Holásek, LL.M. byl položen dotaz

Domluvy a pomluvy

Já jste také toho názoru, že politici by se měli být schopni domluvit a ne se pomlouvat, hlavně veřejně. Nemyslíte, že jako hlupáci jak tvrdíte vypadáme i tehdy, když prezident v zahraničí vládu pomlouvá? To se podle mě nedělá. Ať vysloví svůj názor, tady.

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