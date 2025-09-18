Zdeněk Jemelík: Viděli jsme budoucí ministryni spravedlnosti?

Ale přesto byla zábavným pořadem výjimečné úrovně. Bavil jsem se báječně, nenudil jsem se ani vteřinu. Přispělo k tomu především „hvězdné herecké obsazení“ účinkujícími vysoké intelektuální úrovně. Politickým stranám se podařilo svěřit svůj obraz do rukou důstojných představitelů. Překvapilo mě pouze hnutí ANO, které obvykle vysílá k mediální prezentaci Helenu Válkovou, profesorku trestního práva a bývalou ministryni spravedlnosti. Ale pro tyto volby ji patrně z vděčnosti odložilo na osmou pozici na kandidátce a místo ní vyslalo do boje poslankyni Taťanu Malou, někdejší „několikadenní“ ministryni spravedlnosti, která ovšem svou úlohu splnila na výbornou. Zvlášť mě potěšila brojením proti částečné dekriminalizaci zanedbání vyživovací povinnosti. Nepřekvapila mě: přece jsme oba promovali na stejné škole, což má jistě následky. Na okraj podotýkám, že osmá pozice Jakuba Michálka na kandidátce nebránila Pirátům v jeho vyslání do pořadu.
Osvěžením debaty byla vystoupení s občasným hašteřením kvarteta zdatných právniček, které jí ženským temperamentem dodávaly říz a ráz.
ČT24 nám zřejmě představila soubor možných uchazečů o postavení ministra spravedlnosti. Úroveň účastníků debaty svědčí o tom, že předseda budoucí vlády nebude mít potíže s obsazením ministerstva spravedlnosti, pokud je ponechá své straně. Platí to o všech vystupujících. Ale vzhledem k předvídaným volebním výsledkům je velmi pravděpodobné, že v nové vládě budeme mít opět ministryni spravedlnosti. Pokud by však došlo k výměně ministerstva spravedlnosti za jiné ve prospěch STANu, současný náměstek ministryně spravedlnosti Karel Dvořák by byl rovněž dobrou volbou. Ostatní neméně schopní diskutující mají prostě smůlu, že spojili svůj osud se stranou, která na vedoucí postavení nemá naději.
Výběr diskusních námětů byl dle mého subjektivního názoru nadbytečně konzervativní. Považuji za nevhodné opakované přežvykování „bitcoinové kauzy“. Předpokládám, že inteligentní voliči dávno pochopili, že žádná strana není pojištěna proti „úletům“ jedinců. Skutek se stal a nelze jej odestát. Po překonání počáteční politické hysterie paní ministryně Eva Decroix si vede věcně, ponechávajíc konečné vyhodnocení počínání Pavla Blažka a případně dalších členů vlády a jiných úřadů orgánům činným v trestním řízení. V této části debaty jsme neslyšeli nic nového či dokonce podnětného. Byla to ztráta času. Ještě nesmyslnější bylo „provětrávání“ kauzy „Čapí hnízdo“, která prokazatelně nefunguje jako nástroj k vypuzení Andreje Babiše z politického života. Je škoda, že Andrej Babiš nepřistavil před Sněmovnu autobus pro milovníky této kauzy a nezavezl je to resortu Čapí hnízdo, aby se zamysleli nad společenskou prospěšností jeho jednání. Navíc téměř nezmiňuje, že Agrofert dotaci vrátil. Kritika Vrchního soudu v Praze za to, že sám nezměnil zprošťující rozsudek, svědčí o neznalosti trestního řádu: v případě zprošťujícího rozsudku jinou možnost neměl. A pokud zítra uzná „zaslepenost“ senátu předsedy Jana Šotta za nepřijatelnou, postup k nápravě je znám. Kdyby místo obou omšelých námětů moderátor předhodil diskutujícím téma „kauza Jesenice“ (neznalé odkazuji na své články „Zločinci pod záštitou státu 1-6“) , o které má Česká televize dost informací, bylo by veselo, protože účastníci by museli kousnout do kyselého jablka vyjádření ke skandálnímu rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení zabezpečit beztrestnost pachatelům odporného zločinu. Zatím o něm panuje silentium perpetuum jak na straně vládní, tak u opozice.
Ale jinak soudím, že podobné veřejné debaty o stavu justice by měly být častější, a to nikoli jen ve spojitosti s volbami, protože dobrý stav justice je v zájmu všech občanů bez ohledu na jejich politické postoje.
autor: PV