Zdeněk Lanz: Nelze sloužit cizí moci, aniž krátíte své lidi

Peníze jsou až na prvním místě a nic není zadarmo. I takto zjednodušeně by se dal popsat současný svět. Známé přísloví sice říká - Nejen chlebem živ jest člověk, a jistě je to pravda. Na druhé straně si ale musíme přiznat, že s prázdným žaludkem se špatně byť i „jen“ přemýšlí. A s holýma rukama nelze činiti ani dobročinnost.

Je zřejmé, že stát může rozdělovat jenom to, co pracující lidé vytvoří. Pokud chce rozdělit víc, musí si na to půjčit, tedy se zadlužit. A protože dnešní „nároková společnost“ si zvykla na relativní blahobyt a jak se říká, s jídlem roste chuť, stát, když se chce lidem zavděčit, si musí půjčovat stále víc a víc. A tak státní dluh stoupá a stoupá. A to do takových výšin, že si jeden říká, zda to bude vůbec schopen někdy splatit.

Nic ale netrvá věčně. Ani ten výše zmíněný relativní blahobyt. Zákonitě přicházejí krize, kdy se hospodářství příliš nedaří, pohár hojnosti se vyprázdní a lidé se musejí uskromnit. A když do toho ještě „někomu uteče“ z laboratoře nějaká potvůrka, je vymalováno. Jistě, může přijít nějaká živelná pohroma, jako jsou povodně, zemětřesení, nebo fantasmagorická vize jakési uhlíkové neutrality apod., ale asi nejhorší ze všeho je válka! O jejích útrapách se již mohly přesvědčit generace našich předků. Tak proč se tedy pořád válčí? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Lidstvo je nepoučitelné, zkušenost je nepřenositelná.

A tak můžeme v médiích postupně sledovat válkou způsobené lidské tragédie v Jugoslávii, Iráku, Libyi, Sýrii, Afghánistánu a mnoha dalších zemích. V posledním roce i na Ukrajině. V životě není nic jenom černé a bílé a prakticky každá událost má svou příčinu. Nejinak je tomu i v případě válek. Sice většinou jedna strana konfliktu tvrdívá, že za něj může ta druhá, ale mnohdy je i pro odborníky na mezinárodní vztahy a konflikty složité, ne-li nemožné, určit, kdo tím hlavním viníkem vlastně je. Našinec, který sleduje informace z více „nezávislých“ zdrojů, o tom ví své.

Sice nejsme ve válce, jak před časem nepravdivě prohlásil předseda vlády, ale doba je velice vážná. Vedení ministerstva obrany souzní s velením armády v tom, že jedině dodávky zbraní jedné straně konfliktu jsou tím jedině správným řešením a slovo mír, použité samostatně, například bez přídavného jména spravedlivý, je minimálně podezřelé.

A tak se postupně dozvídáme, kolik vojenského materiálu – prý většinou „nepotřebného“ – jsme vyvezli, kolik nových zbraňových systémů nakoupíme a kolik to všechno stojí a bude stát. A miliardy „létají vzduchem“ jakoby se nechumelilo.

A pak přijde studená sprcha. Hospodaření státního rozpočtu skončilo podle ministerstva financí na konci února deficitem 119,7 mld. Kč!

Poplach!!!

Co teď???

Do „zbraně“!!!

Inflace sice dosahuje nevídaně astronomických čísel, ale co naplat. Musíme už konečně začít něco dělat. Programové prohlášení přepíšeme, daně zvýšíme a valorizaci důchodů snížíme. A komu se to nelíbí, tak si na něj posvítíme. Prostředků k tomu máme víc než dost a na nových intenzivně pracujeme.

A začneme tím „nejsnazším“. „Osekáme“ valorizaci důchodů! Cože? Že to v termínu nestihneme? Tak vyhlásíme stav legislativní nouze. Že tím pravděpodobně porušíme ústavní pořádek a uděláme ze sebe…. No a co? Vždyť máme „stoosmičku“. Tak nám leda tak můžou, víte co.

Ale abychom byli spravedliví. Nemůžeme se zas tak moc divit.

Nelze sloužit cizí moci, aniž krátíte své lidi.

