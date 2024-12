Zdeněk Lanz: Potřebujeme více středoškoláků, respektive nové kapacity pro jejich ubytování?

Nepotřebujeme! Ba právě naopak. Máme jich zjevně nadbytek.

A to ani nemluvím o vysokoškolácích, ale to je jiná kapitola.

Tímto konstatováním by mohl tento článek klidně skončit a mohli bychom se věnovat jiným palčivým problémům současnosti. A že jich není málo. Ale nějaký „čtenář - šťoural“, by mohl namítnout, co že to ten „chytrej z Vodňan“, který všemu rozumím, zase vymyslel za blábol. Vždyť přece Vzdělání je základem lepší společnosti, shodli se odborníci na konferenci lepší Česko .

Sice jsem o tomto problému již několikrát psal (např. před několika měsíci v článku Rozvrat školství jako důsledek všeobecného úpadku společnosti ) , ale nebude od věci, pokusit se nahlédnout i do aktuálních zdrojů a opřít své tvrzení o tzv. „tvrdá data“, jak se dnes s oblibou říká.

Už jen název článku „V Česku chybí 300 tisíc řemeslníků. Výroba chleba závisí na cizincích“ ( denik.cz 10. 12. 2024 ) vypovídá o tom, že dělba práce je u nás mírně řečeno v disproporci.

Podle článku např. počty zedníků setrvale klesají z důvodů věkových i zdravotních. Odcházející nemají dostatek nástupců. „Studium maturitou či vyučením končí kolem pěti tisíc zedníků ročně, ale někteří z nich jdou na vysokou školu a další volí jiný typ práce,“ uvádí se doslova v článku.

A podle zprávy poradenské společnosti BCG prý bude například nedostatek řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví v Česku nejvýraznější začátkem příštího desetiletí. Do roku 2030 jich má chybět až 53 tisíc.

Máme se tedy na co těšit.

A kdo by ani teď nevěřil, může „googlovat“ dále. Třeba narazí, stejně tak jako já, např. na dokument Českého statistického úřadu ze dne 29. 8. 2024 s výmluvným názvem „ Počet žáků středních škol se zvyšuje, mladších žáků naopak ubylo “, nebo „ V Česku chybí desítky tisíc řemeslníků... “.

O to překvapivější je zjištění, že Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova v Českých Budějovicích rozšiřují svou kapacitu (dle zadavatele: Předmětem zakázky je půdní vestavba Domova mládeže na ulici Holečkova 2 v Českých Budějovicích spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu domova mládeže z důvodu rozšíření ubytovacích kapacit pro studenty středních škol).

Technicky na první pohled velmi náročná a zajímavá stavba s sebou nese i další „zajímavosti“, na první pohled už ne tak patrné.

Podle veřejně přístupného registru je název veřejné zakázky „ Půdní vestavba Domova mládeže ". Ale stávající střecha (tedy střešní plášť a krov) byla nejdříve rozebrána, aby následně nad posledním podlažím bylo postaveno podlaží nové, i když konstrukčně zřejmě maximálně odlehčené. Ze statických důvodů musely být v předstihu zesilovány některé nosné konstrukce.

Změna dokončené stavby podle stavebního zákona je buď přístavba, nástavba nebo stavební úpravy. Půdní vestavba tedy logicky spadá do stavebních úprav, ale tato stavba připomíná spíš nástavbu. Proč asi?

Z podkladů Jihočeského kraje se dozvíme, že požadovaná kapacita nově navržených lůžek je 55 včetně jednoho lůžka invalidního. Předpokládané zahájení stavebních prací 07/2024, předpokládaná doba stavebních prací 13 měsíců.

K ucelené informaci o investici a její smysluplnosti, tedy i ke stanovení poměru cena/užitná hodnota, samozřejmě patří i cena. 124 990 000 Kč bez DPH.

