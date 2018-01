Zdeněk Lanz: Předvolební „agitka“ některých „našich“ divadelníků

24.01.2018 8:30

Když jsem 22. 1. 2018 večer otevřel internetové stránky Jihočeského divadla, abych se podíval, co dávají, spočinul můj zrak na povědomém atributu české státnosti. Ano, je to ona, došlo mi vzápětí. Standarta prezidenta republiky. Ale co dělá na stránkách divadla? Odkliknul jsem text pod ní a hned mi bylo vše jasné.