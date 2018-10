Zdeněk Zbořil: Ještě k výsledku voleb. Trochu zdrženlivosti by neškodilo

Nejdříve tvrdili, že to byla ODS, a jediný Lukáš Valeš (NEWTON College a Západočeská univerzita) v ČT se odvážil mluvit o úspěchu ANO ve všech významných městech. Potom byla za vítěze označena „pražská koalice“, nyní se v Praze mluví o koalici bez ODS a ANO. Druhý třetí den už došlo na tvrzení, že obecní volby vyhrálo ANO a Nezávislí, což prakticky nemá žádnou vypovídací hodnotu. Ale dává to příležitost neustále připomínat, že ANO prohrálo Prahu a Liberec a že v Praze nebude mít primátora. Babiš je, ale i tyto informace, předešel tvrzením, že ANO 2011 by mělo jít do opozice a počkat si, jak si to ti ambiciózní z „pražských stran“ vyřeší. V chaosu nejrůznějších tvrzení a předpovědí skoro všem politickým vzdělancům tak trochu ušlo, že se o výhře-nevýhře rozhoduje nejen při sestavování koalic, a ty mohou být až podivuhodně různorodé až neobvyklé, ale také při snahách uspokojovat individuální ambice místních tvůrců, jak víme z minulosti, většinou rozhádané většiny.

Nenasazujme všem psí hlavu, ale trochu zdrženlivosti by neškodilo. Dokonce i v těch případech, kdy ANO pro některé až překvapivě vyhrálo (viz např. Brno). Také to středolevé a středopravé nálepkování by mohlo být umírněnější, jednak je to na komunální úrovni nesrozumitelné, jednak nedůležité. Ale přiznejme, že to umožňuje vyhnout se analýze tradičního drtivého vítězství Nezávislých, neboli „nezařazených“.

