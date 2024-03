„Podvod.“ Granáty pro Ukrajinu a role Pavla. Obeznámený zdroj vše vyzradil

reklama

Politický pozorovatel, analytik a komentátor Erik Best zveřejnil v úterý ve své pravidelné rubrice Final Word informace, které zcela zpochybňují roli českého prezidenta v iniciativě, jejímž cílem je sehnat statisíce kusů dělostřelecké munice pro ukrajinskou armádu.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 9% Neškodí 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12481 lidí

V článku nazvaném „Skutečná úloha Petra Pavla v české muniční iniciativě“ cituje Best autora jménem Jurij Švec, který podle svých slov osobně zná obchodníky se zbraněmi, kteří danou munici nyní určenou pro Ukrajinu ve světě našli. Švec je ukrajinského původu a za sovětské éry působil jako zpravodajský důstojník KGB ve vysoké hodnosti. Nyní dlouhá léta žije ve Spojených státech, má americké občanství a zcela podporuje Ukrajinu ve snaze ubránit se ruské agresi.

„O této iniciativě minulý týden v ruskojazyčné analýze na YouTube hovořil Jurij Švec, bývalý důstojník KGB, který je nyní americkým občanem a velkým podporovatelem Ukrajiny. Obchodníky se zbraněmi, kteří granáty našli, prý osobně zná, a Pavel v tom nesehrál vůbec žádnou roli. Dostal pouze příležitost posílit svoji politickou autoritu, jak uvedl Švec. Je to smutné, ale pokud je pravda, co tvrdil Švec na YouTube o muniční iniciativě pro Ukrajinu prezidenta Petra Pavla, znamená to, že Pavel je chodící dezinformační kampaní. Podle Švece neměl Pavel s vyhledáváním granátů nic společného, ale byl využit k legalizaci obchodů dobrovolníků zřejmě napojených na zpravodajské služby, a tím dostal příležitost posílit svoji politickou autoritu. Z velké části je trh se zbraněmi ovládán zpravodajskými službami, dodal Švec, ale Česká republika jen tak zničehonic dokázala najít značné množství nábojů,“ napsal Best (ZDE a ZDE)

Podle jeho slov není zaručeno, že celá akce dospěje do zdárného konce a slíbené statisíce kusů munice skutečně Ukrajinci pro použití v boji získají. Možné prý je i to, že Rusové začnou útočit na dodávky vojenského materiálu. „Může se stát, že Rusové začnou zasahovat vlaky s tímto zbožím. Pokud se říká, že první dodávky mají dorazit na konci května a začátku června, do té doby se může situace velmi změnit,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz.

Fotogalerie: - Hořící Putin

„Sleduji výstupy Švece už dlouhou dobu a je to člověk, který na sto procent podporuje Ukrajinu, ale také neakceptuje některé sporné záležitosti, jako korupci a jiné věci. Stojí za Ukrajinou, ale když vidí nějakou nesprávnou věc, nebojí se na to poukázat. Stejně tak říká, že osobně zná lidi, kteří ve světě tu munici pro tzv. českou iniciativu shánějí a prý ví, že s tím Petr Pavel nemá a neměl nic společného. Přitom on nemá nic proti tomu, že Pavel pomáhá Ukrajině, právě naopak. Nechce ale, aby z té iniciativy nakonec byl podvod,“ sděluje pozorovatel.

Pokud by všechno dopadlo tak, jak prezentuje česká vláda, skončí česká iniciativa velkým úspěchem a pomocí Ukrajině. „Jenže od té doby, co toto téma začal podrobně rozebírat mnou citovaný Švec, se situace změnila a je tady hodně pochybností. Ano, můžeme říci, že to říká pouze tento jeden člověk a nepředložil ke svým tvrzením žádné hmatatelné důkazy, ale on je velice erudovaný, ví, o čem mluví a má evidentně dobré kontakty,“ zdůrazňuje Best.

„Můžeme se domnívat, že celá ta akce neprobíhá tak, jak nám je prezentováno. Prezident Pavel při své návštěvě BIS mluvil o tom, že nám protivníci předkládají falešnou realitu a kvůli tomu je společnost rozpolcená. Jenže v případě této muniční iniciativy je nám zřejmě také předkládána falešná realita. Podle mě je možné říci, že celá ta akce je malá muniční maškaráda Petra Pavla. Nemůže to být tak, jak nám to prezentují, protože jinak by se neobjevily všechny zmíněné pochybnosti. Evidentně to není čestná hra a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ doplňuje závěrem Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: To uzrálo. Petr Fiala má průšvih kvůli čokoládě Milka Dezinformace šířená vládou? Vážné. Zaorálek se neudržel: Ohrožení demokracie v ČR! Zapojení NATO na Ukrajině? „Odmítnuto.“ Útok v Moskvě: „Zajímavé informace.“ Nobelovkáři za Ukrajinu. Mluví o Mnichovu a „Putinově hrozbě pro celé lidstvo“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.