„Už jim jde o kejhák.“ Rakušan v potížích. Zkusí na vás tento trik

Ještě před pěti týdny vzkazoval ministr vnitra Vít Rakušan arogantně signatářům otevřeného dopisu premiéru Petru Fialovi, že se tragicky mýlí, když praktiky ministerstva vnitra označují za omezování svobody slova. Nyní přišel s videem, v němž občanům této země oznamuje, že s nimi bude hovořit „bez cenzury“. „Pan Rakušan ví, co dělá. Je to od něj snaha ukázat, že si STAN vezme připomínky lidí k srdci a že s tím něco udělá. Tím, že pojede tam, kde jeho hnutí lidé nevolí, chce ukázat, že není žádný slaboch. Zároveň si uvědomuje, že jeho setkání budou mít velkou publicitu, když půjde do střetu,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš.

Ke Dni lidských práv – dva týdny před Vánocemi – se více než padesát osobností veřejného života obrátilo otevřeným dopisem na premiéra Petra Fialu. Signatáři v něm tvrdili, že je zneklidňuje politizace Ministerstva vnitra. Vadí jim, že kroky ministerstva dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí v ní atmosféru strachu. Podle nich přibývá indicií, že si vláda, jež se původně přihlásila k odkazu Charty 77, vynucuje jeden politický názor a sklouzává k cenzurním praktikám, které mnozí pamatují z doby normalizace. Premiéru Fialovi uvedli několik příkladů snah ministra Víta Rakušana o omezování svobody slova. Připomněli zveřejněnou metodiku krizového informačního týmu (KRIT) zmiňující „anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě“, „včasnou identifikaci osob“ s cílem „pojmenovat a zostudit“.

Poukázali také na vyšetřování desítek občanů za pouhé názory na zahraniční politiku, které se neshodují s těmi vládními (například kriminalizaci učitelky za její výklad), na označování pouhých předpovědí, odlišných výkladů a jiných názorů za dezinformace (to potvrdila i výroční zpráva Vojenského zpravodajství; ačkoli zpráva ministerstva vnitra o extremismu označuje skupiny „nespokojených občanů” za „antisystémové hnutí“). Stejně tak upozornili na podporu nechvalně známých osob a organizací, které rozdělují společnost falešným obviňováním oponentů (například vládní web BranmeCesko.cz). Nezapomněli ani na snahu ovládnout mediální rady a úkolovat veřejnoprávní média „bojem s dezinformacemi“, který je tak často zneužíván k omezování svobody slova, nebo na kampaň vybízející občany k udávání za „nebezpečné“ chování na sítích a spuštění vládního webu NENALETET.cz připomínajícího propagandu 80. let a obsahujícího zjevné nepravdy.

Hříchů Rakušanova ministerstva je nepočítaně

Zdůraznili, že v pluralitní demokracii nemá nikdo monopol na pravdu. Zkritizovali, že dnes se pravda nehledá pomocí dialogu a diskuse, nýbrž je nám vnucována „arbitry pravdy“, a to dokonce jako jediný možný politický názor. Když je tato „pravda“ podrobena prověrce času, mnohdy se ukáže, že odporuje realitě. Příkladem za všechny jsou Manipulátoři, web Jana Cempera, o který se ve svých výstupech Ministerstvo vnitra opírá a který se opakovaně dopouští doložených nepravd vůči celé řadě veřejně známých osobností. Navzdory své nevalné pověsti jsou Manipulátoři stále doporučováni na vládním webu BranmeCesko.cz jako důvěryhodný zdroj.

Centrum proti hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra publikuje na svém webu politické texty, jako např. „Středoevropská identita jako součást protizápadního narativu na kvazi-mediální scéně“ nebo „Mír jako kremelský propagandistický narativ“, a zužuje tím koridor povolených názorů. Signatáři odmítají věřit, že by tato vláda považovala občany, kteří se hlásí ke středoevropské identitě a nemají 100procentní názorový průnik s politikou Evropské komise, za hybridní hrozbu, proti které musí Ministerstvo vnitra vyvíjet mediální, politický a dokonce i právní nátlak.

Zaváděl cenzuru, teď bude debatovat bez cenzury

Ministr vnitra a zároveň předseda STAN Vít Rakušan vzkázal, že je připraven využít veškerých nástrojů právního státu, aby čelil rizikům, která znamenají pro naši společnost nebezpečné dezinformace nebo hlásání nenávisti či výzvy k násilí. Na tvrzení, že jím řízené ministerstvo vnitra dlouhodobě vytváří atmosféru strachu, zareagoval dle svého zvyku nabubřele: „Pokud se někdo domnívá, že praktiky ministerstva vnitra jsou omezováním svobody slova, tragicky se mýlí.“ O to neuvěřitelněji působí propagační video natočené tímto politikem, v němž ve volejbalové šatně svým spoluhráčům oznamuje, že už ho nebaví dělat kompromisy a jen opatrně hrát při zdi. Zve lidi na debaty Bez cenzury, se kterými bude v následujících třech měsících objíždět česká města, v nichž má STAN nejmenší podporu. „Přijmu jakoukoli kritiku, bez cenzury (!),“ slibuje Rakušan ve videu.

„Pan Rakušan ví, co dělá. Podobně jako při posledních volbách, kdy manipulací s kroužkováním podrazili Piráty. Ono jim už jde trošku o kejhák, co si budeme povídat. Ta vláda je trochu panoptikum. Teď jde o to, která z těch stran bude mít trochu šanci, aby se zvedla. To, co Rakušan udělal, je svým způsobem snaha, jak se z té šlamastyky dostat a jak si získat zpět přízeň voličů. On sám byl obviňován a myslím, že docela po právu, že tu zavádí jakýsi druh cenzury. Tak od něj to teď může být tah, jímž se snaží vydělit z té nešťastné vlády. Jde o sněmovní volby v příštím roce. Jde o to, kdo se dostane do Parlamentu a komu se podaří překonat tu momentální nedůvěru k vládním stranám jako celku,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Jiří Mikeš.

Bude mít publicitu, lidi budou jeho akce sledovat

Nedůvěra k vládním stranám je patrná z většiny průzkumů, v nichž většinou u voličů nepropadá jen Pirátská strana. „Od Rakušana je to snaha ukázat, že tady STAN je, že chce sloužit lidem, že si vezme k srdci jejich poznatky a že s tím něco udělá. Myslím si, že o ty jeho akce bude zájem, a to právě proto, že jde do míst, kde jsou lidé proti němu. To má působit, že není žádný slaboch. Zároveň si uvědomuje, že ta jeho setkání s veřejností budou mít velkou publicitu, že se dostane do médií, že se o něm bude mluvit. Kdyby jezdil do okresů, kde to má všechno jasné, tak to by média ani nezaregistrovala. Kdežto takhle, když jde do střetu, tak to bude pro něj daleko zajímavější, že tu publicitu bude mít. Lidé se o něm budou bavit a budou o něm zase vědět. Je to zvláštní politik, na vedení ministerstva vnitra ještě nemá, ale každopádně se dokáže vyčlenit,“ míní Jiří Mikeš.

I tím spojením bez cenzury zájem, i když zpočátku převážně negativní, zcela jistě přitáhne. „Jeho poradci, kteří to sledují, vědí, že tady cenzura je. Ale co si budeme povídat, takhle to začíná vypadat v celé Evropě. Obyčejní lidé začínají být pěkně naštvaní. Politikům jde o to, jak z toho vybruslí. Ale čekám, že budou překvapeni už v evropských volbách. Předpokládám, že při těch setkáních lidé můžou Rakušanovi vytknout, že se snažil různé věci zakrývat, to je ta kauza Dozimetr. I to vraždění na Filozofické fakultě. V policejním zásahu jsou bílá místa. Poslední volby STAN vyšly, ale teď začal propadávat a lidé jsou dost naštvaní. Bojí se mluvit i v hospodách, aby je nikdo nepráskl. Vždyť vyzýval k tomu, aby lidi udávali. Tak proto se to teď snaží obrousit a tvrdit, že je pro kritiku, že ji přijme, že se podle ní zachová. Jde mu o to, aby v politice zůstal,“ má mediální analytik jasno o motivaci politika ztrácejícího půdu pod nohama.

