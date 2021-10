Až budou soudit puč na Zemana. Neumíte číst. H*vno. Temný pohled na aféru

KPR zveřejnila video s ležícím, ale žertujícím Zemanem. Asi to ale nebylo moc platné, protože třeba od Havlova kancléře Iva Mathého jsme slyšeli, že to nebylo důstojné a jiní řekli, že to „nic nedokazuje“. Dokazuje?

Dokazuje to zdravý rozum prezidenta, vůli plnit neodkladné povinnosti hlavy státu i z nemocničního lůžka a marnost snah mu v tom zabránit. To stačí. Mimochodem, ten německý citát ukazuje, že prezident ví naprosto přesně, co dělá, když nechal novou „koalici“ pěti „demokratických“ stran škvařit se ve vlastní šťávě. Ano, získaný čas může ukázat nesmyslnost souvládí naprosto politicky nesourodých skupin.

Václav Klaus po návštěvě prezidenta řekl, že Zeman mu připadá osamělý, ale při smyslech. V tom smyslu se vyjádřil i ombudsman Křeček. Jsou to věrohodná vyjádření?

Víte, až se bude soudit pokus o ústavní puč, budou svědectví předsedy Parlamentu, bývalého prezidenta a současného ombudsmana víc, než poštěkávání několika senátorů a jim sloužících právníků.

Miloš Zeman byl vždy při smyslech a byl vždy osamělý. Je to člověk, který má a vždy měl nulovou sociální inteligenci a nikdy nemyslel na své přátele. Od roku 2013, co se stal prezidentem, ho nikdy nenapadlo členy svého týmu, kteří mu dopomohli do křesla předsedy Sněmovny, poté do křesla předsedy vlády a zůstali mu věrní i za situace, kdy poprvé odcházel zadním vchodem poražen, pozvat na kafe a říct jim: „Chlapi, děkuju vám, že jsem tam, kde jsem“. Státní recepci vyjímám, ale to není setkání s přáteli.

Nikdy kolem sebe neměl a nikdy mít nechtěl partu kamarádů, se kterýma by jednou za čas v tichu večera pil víno, vedl řeči o ničem a poslouchal ve ztemnělém Rytířském sále šansony, které měl rád. Ne, nestěžuju si, ne, nefňukám. Ale po osmi letech jeho prezidentování leccos mrzí. Jo, Miloši, pokud tohle budeš číst, pár kamarádů, kteří po tobě nikdy nechtěli žádnou funkci ani žádné obročí, ještě máš. Ombudsman Křeček je jedním z nich. Važ si toho.

Proč si Senát stále trvá na tom, že Zeman má být zbaven pravomocí? Bojí se, že chce Babiše pověřit sestavením vlády, ač o to premiér vůbec nestojí?

Bez Zemana není pro Fialu sestavení vlády pouhá možnost kdesi v dáli, ale jediná cesta. Namísto jednoho pokusu možná někdy v budoucnu zvoleného předsedy Sněmovny by měla tato pětka pokusy tři. Možná by byla i ústavní většina na podrobení si funkce prezidenta změnou ústavy a řadu dalších změn základního zákona, který by pojistil „demokratické“ strany „na věčné časy“. Ono mít „bolše“ je tak opojně lákavé...

Narozdíl od trpaslíků Babiš už ví, jak s mocí nakládat. Myslím, že nadcházející týdny prověří, do jaké míry zvládá ostré politické obraty. Možná nedostane pověření, když ho předem odmítl.

V mediálním prostoru koluje, že do „akce Zeman“ se zapojilo Vojenské zpravodajství, které upozornilo nastupující Fialovu garnituru, že má „zasáhnout“. Je to pravděpodobné?

Já bych nepředjímal prozatím neveřejnou roli vojenské rozvědky. Možná je to naopak, když uvážíme, kdo je nejvyšším velitelem armády. Že by Koudelkové a další čučkaři odposlouchávali cizí diplomaty, aby bylo možno dokázat pučistům spojení s cizí mocí ve snaze ovlivnit chod ústavních institucí a dokonat státní převrat svržením prezidenta, o tom pochybuji.

Proč ta náhlá aktivita ÚVN, která veřejně tvrdí, že prezident není schopen „pracovat“? A kdo vlastně má posoudit schopnost přímo zvolené hlavy státu „pracovat“?

Promiňte, ale většina novinářů neumí číst. ÚVN perem svého ředitele písemně sdělila to, co najdete na každé neschopence: Že člověk na JIP je práce neschopen. Nic víc. Ano, Miloš Zeman nemůže chodit ráno pro mlíko a rohlíky, nemůže okopávat v Lánech záhonek s mrkvemi, chodit do kanceláře a nemůže si možná ani uvařit oběd. Možná nemůže ani chodit do bordelu. Ale existuje přece rozdíl mezi „být práce neschopen“ a „nebýt schopen vykonávat prezidentské pravomoci“. Vykonávat pravomoci či výkon funkce prezidenta nesouvisí s potencí a není to totéž, co práce řidiče MHD, dojičky či sekretářky. Stejně tak nebýt schopen práce není být nesvéprávný, neumět se podepsat a neumět číst či rozpoznat smysl přečteného. Jazyk práva má svá specifika, hlavně nesnáší synonyma s pozměněným významem. Novináři a politici je milují.

Jasně. Když se chce, všechno jde. Když se politici obou komor zblázní, mohou prostřednictvím článku 66 provést puč. Nejvyšší správní soud či Ústavní soud mohou kroky zbavující prezidenta pravomocí a případnou změnu ústavy posvětit, i kdyby prezident přišel na jednání Sněmovny a pronesl tam hodinový projev spatra. Ale to jsme v realizační fázi státního převratu, který bude záviset i na tom, jaké rozkazy ozbrojeným silám vydá prezident anebo zda bezpráví ustoupí. Pokud si to líbit nenechá, dojde ke konfliktu, který nejspíš bude mít ozbrojenou koncovku. Je třeba vnímat silný mandát nadstranického prezidenta republiky, kterého volilo 2,85 milionu voličů, zatímco předsedu Senátu Vystrčila pouhopouhých 8144 lidí, kteří volili kandidáta ODS.

Je nutno pro svolání ustavující schůze Sněmovny vstávat z postele a dokument předávat upnutý do obřadného obleku uprostřed některého ze sálů Pražského hradu? Ne. Jde to i v pyžamu a z postele. Stejně tak lze v posteli přijímat nebo jmenovat velvyslance. Státní návštěvy mohou jezdit k prezidentovi. To vše už se stalo. Král Ludvík také přijímal státní návštěvy při ranních slyšeních v Louvru v posteli. Dovolil si snad někdo pochybovat o tom, že byl přitom jasného ducha?

Média v čele s pořady ČT 168 hodin a Reportéři dále „udržují palbu“: Prezident je prý neschopný výkonu funkce a řízený svým okolím. Jde o prostou snahu to s nepřítelem jménem Zemanův Hrad dohrát za každou cenu?

Kancelář prezidenta je od toho, aby byla k ruce hlavě státu, ne k ruce novinářům. Aby sestavovala prezidentovi program, připravovala dokumenty k podpisu a dělala vše nutné k jeho pohodlí. Nora Fridrichová má také svůj štáb, svou kancelář.

To, že část novinářů veřejnoprávní ČT stojí proti Miloši Zemanovi, není nic divného. Činí tak už od dob Iva Mathého, neboť celé Havlově skupině a různým dalším ožralým disidentům Miloš Zeman překazil svým převzetím sociální demokracie a vlády v ČR plány na budoucnost. Na jejich budoucnost, kterou si opravdu nepředstavovali s Miroslavem Šloufem či Vratislavem Mynářem. Překazil jim i plány na jejich podobu budoucnosti České televize během spacákové revolty v zimě 2000. Dohodl se tehdy s úhlavním protivníkem Václavem Klausem na podobě ukončení krize. ČT se mstí. Už pětadvacet let. Jsou jak hyeny. Cítí, že hlavní překážky jejich představ o demokracii v Česku postupně slábnou a čas přitom pracuje proti nim. I oni stárnou.

Vratislav Mynář a Jiří Ovčáček. Měli za dobu posledního měsíce jednat jinak?

Osm let byl Jiří Ovčáček špičkový manažer permanentní války médií s prezidentem Zemanem. Kreativní, trpělivý, odvážný, rozhodný. Věrný. Donutil média, že ho musela vzít na vědomí a uměl jim vnutit agendu. Pak se něco zlomilo a mluvčí se zhlédl v roli politického lobbisty jakési konzervativní kontrarevoluce.

Jiří Ovčáček si dnes musí uvědomit, jestli chce dělat mluvčího pánubohu anebo prezidentovi. Obojí najednou nelze a hlavně nelze to dělat ve většinově sekulární zemi, kde laïcité je tak samozřejmou součástí života společnosti, že nikoho nenapadne to ani zmiňovat. Náboženská nestrannost a neutralita státu a jeho prezidenta je zakotvená v ústavě, stejně jako odluka mezi státem a náboženstvími. Seru na nedávno získané katolické vyznání pana Ovčáčka za situace, kdy bere peníze jako mluvčí prezidenta sekulární republiky. Jeho odřená kolena mě nezajímají, jsou jeho soukromou záležitostí stejně, jako přecitlivělý konečník. To, že vedoucí kanceláře prezidenta musí převzít roli svého vlastního mluvčího, je profesní ostudou mluvčího. Být prezidentem, vyvodím z toho na závěr téhle nemocniční taškařice závěr – pošlu pana Ovčáčka o dům dál, do arcibiskupského paláce na vejminek. Žádný nemůžeme dvěma pánům sloužit, jak píše Matouš, citujíc Nazaretského (Mat 6, 24).

Mimochodem, Vratislav Mynář sehrál roli svého mluvčího precizně. S autoritou a právním přehledem. Bez nepřesvědčivých mlžení, urážlivých invektiv, a přitom s takovou mírou tvrdosti, že nikdo nepochyboval, že jedná z pověření a s mandátem prezidenta jako hlava jeho kanceláře. Ukázání videa bylo sice možná předčasné, ale zabránilo velmi varovně čučkařům zvědavě čenichat po Pražském hradě a zastrašovat aparát prezidentovy kanceláře.

Nechuť premiéra Babiše vůči kancléři Mynářovi... Liberálové se na jejím základě radují, že lídr ANO „hodil Zemana přes palubu, protože ho už nepotřebuje“. Správný výklad?

Víte, odcituji vám evangelistu Matouše ještě jednou. V kapitole 7 také cituje Ježíše na hoře: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno“. Neodvažuji se na základě několika vět v mediálním bahně soudit, kdo je na čí straně a zda „liberálové“ mají pravdu. I premiér a předseda ANO Andrej Babiš se může mýlit, když vyzval Vratislava Mynáře k rezignaci na funkci vedoucího prezidentovy kanceláře.

Notabene, předseda vlády by měl vyměnit svého právního poradce, neboť po případné aktivaci článku 66 ani on nebude mít možnost činit změny ve složení prezidentovy kanceláře. Proč? Protože převezme pouze taxativně vyjmenované pravomoci a pravomoc vůči kanceláři prezidenta mezi nimi není. Takže jadrně, aby tomu všichni včetně profesora Kysely rozuměli: Hovno. Nechte se překvapit.

