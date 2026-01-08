Best: Co Babiš v Paříži odmítl, ale čeští novináři o tom zcela mlčí

Američané byli s Rusy domluveni. Jak ve věci zákroku ve Venezuele, tak v dalších věcech včetně Ukrajiny. Erik Best pro ParlamentníListy.cz analyzuje současné světové dění. Připomíná, že Andrej Babiš se v Paříži postavil na stranu amerického mírového plánu a média to v podstatě ignorují. Místo toho stále řeší muniční iniciativu, která už není zdaleka tak důležitá.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Tyto Trumpovy akce mohou mít vliv i na volby, ale ty jsou ještě daleko. Podle toho, co teď vidíme, měly USA posily přímo ve Venezuele. Měly tam tolik pomocníků a mohli Madura svrhnout kdykoli. Evidentně chtěly ukázat sílu, abychom se všichni začali bát, čeho jsou Spojené státy schopny. Daleko největším cílem USA je podle mě Grónsko. Nezapomeňme, že dříve bral Trumpa ve věci Grónska vážně málokdo a teď ho vážně berou všichni,“ konstatuje Erik Best pro ParlamentníListy.cz.
Přestože má Venezuela ohromné zásoby ropy, stejně analytik míní, že Grónsko je pro Washington daleko významnější. „Venezuelskou ropu měli Američané částečně pod kontrolou, protože mohli kdykoli cesty do Evropy a Asie zavřít. Proto myslím, že chtěl Donald Trump svět spíše vystrašit a poté udělat něco s Grónskem a možná i s Kanadou,“ soudí.
Měli podobný důvod, tedy vyvolat obavy za síly USA, i americké zákroky proti tankerům, který nyní používali Rusové? Podle Besta částečně ano. „Jde také o hru s Ruskem. Je evidentní, že během jednání Trumpa s Putinem na Aljašce vznikla nějaká dohoda a Rusové počítají s tím, že tato dohoda platí. Evropa se do toho sice snaží mluvit a Trump s Putinem do toho občas házejí vidle a obviňují z něčeho toho druhého. Beru to jakou součást představení. Jsou mezi sebou domluveni, nevíme přesně jak a oni nám to pochopitelně neprozradí. Proto dělají vzájemně určité naschvály, ale každá strana ví, že to není myšleno příliš vážně,“ odhaduje.
Odpovídá tomu i ruská reakce na americké zajetí jejich tankeru, kdy Moskva nakonec jen vyzvala Američany, aby s personálem z tankeru zacházeli humánně. „Nemůžeme přesně vědět, co mají Američané a Rusové v plánu, ale vidíme náznaky, že podle nějakého plánu jedou,“ soudí Erik Best.
„Myslím si proto, že tyhle akce nemají za cíl tlačit na Rusko kvůli Ukrajině, protože na nějaké úrovni to mezi USA a Ruskem muselo být domluveno. Nevím, do jaké úrovně, ale domluveno to bude. Včetně Ukrajiny,“ myslí si.
Jak tedy nahlížet na dění v otázce plánu na ukončení války na Ukrajině? Na jednání koalice ochotných v Paříži dorazily i americké „těžké“ váhy, tedy zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův vlivný zeť a vyjednavač Jared Kushner.
„Beru to tak, že Američané na jednu stranu kritizují, že Evropa stále není schopna se domluvit na tom, co chce, a podpořit americký mírový plán, ale zároveň částečně podporují právě to, co podniká Evropa. Bral bych spíš vážně to, o co se až na Babiše v Paříži pokoušeli Evropané, a nikoli to, co tam říkali ti dva Američané.“
Podle jeho slov je důležité i to, jak to interpretují česká média. „Babiš výslovně do médií řekl, že z pěti bodů, které se tam řešily, souhlasí pouze se dvěma a tyto dva důvody jmenoval. Zkuste si to ale najít někde v médiích. Jistě, někde hluboko na konci nějakého článku to bude, ale správně bychom zde už měli mít celé analýzy, které budou řešit, co to přesně znamená pro ČR i její členství v té koalici ochotných. Nikoli to, co říká Hynek Kmoníček, že to nic neznamená, to jsou věci pro média. Babiš tam ale opravdu něco odmítl. Beru to tak, že v Paříži podpořil americkou politiku vůči Ukrajině, což je zároveň americko-ruská politika vůči Ukrajině. Zkrátka se postavil ve věci Ukrajiny na stranu amerického plánu, ale média to příliš vážně neberou. Novináři se to snaží vysvětlovat jinak a dávají podstatně větší důraz na muniční iniciativu, která už vzhledem k současné situaci na Ukrajině není tolik významná,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Erik Best.
